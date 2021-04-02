Как поддерживать мотивацию в трудные времена?

Межсезонье — это период, когда гонщики готовятся к предстоящему сезону: они прилагают все усилия для того, чтобы к началу гонки оказаться в лучшей форме. Однако эта весна не похожа ни на одну другую. Гоночный сезон 2020 года был коротким и странным: большинство гонщиков тренировались весь год, но фактически не смогли проявить себя ни в одном соревновании. А теперь многие спортсмены столкнулись с еще одной серьезной проблемой — коротким световым днем. Вполне естественно, что мотивация начинает угасать.

Чтобы помочь тебе поддержать мотивацию и настроение на высоте, мы решили поговорить со шведским гонщиком кросс-кантри олимпийского формата Эмилем Линдгреном. Уж он-то знает, как сохранять мотивацию в условиях неопределенности! Эмиль обладает 16-летним опытом профессиональных гонок на горном велосипеде. В его карьере были и взлеты, и падения, так что он точно знает, как попасть в цель, даже если ее едва видно.

Мне исполняется 35 лет, и я чувствую себя так же хорошо, как и раньше © Jessica Blomqvist

Привет, Эмиль! Как ты справился со сложностями 2020 года? Что ты ждешь от нового сезона?

Год был странным, это точно. Да и перспективы на 2021 год по-прежнему выглядят достаточно неопределенно. Многие гонщики тренировались весь прошлый год только для того, чтобы принять участие в нескольких гонках (хорошо, если такая возможность вообще была). А теперь им придется быстро перейти к следующему межсезонному тренировочному периоду. В таких условиях может быть трудно поддерживать мотивацию.

В прошлом году я потратил больше времени на тренировки, чем за многие предыдущие годы. Когда погода была хорошей, я тренировался дольше, чем того требовал мой план подготовки. В дни посложнее я мог добавить еще один перерыв и съесть десерт — это придавало мне сил.

Но я тренировался и буду продолжать тренироваться так, как будто собираюсь участвовать в гонках весь сезон. При необходимости я хочу иметь возможность подготовиться к старту в течение недели.

Эмиль использовал возможности 2020 года, чтобы стать еще сильнее © Jessica Blomqvist

За твою долгую гоночную карьеру у тебя были как взлеты, так и падения. Как тебе удается сосредотачиваться на тренировках и не тратить слишком много энергии на другие заботы?

Все мы занимаемся спортом по разным причинам. Я чувствую себя хорошо, когда тренируюсь. Для меня движение — это способ поднять настроение; мне кажется, многие люди подходят к этому вопросу именно так. Еще спорт позволяет мне узнавать что-то новое о себе и развиваться как личность. Думаю, тренировки — это мой способ оставаться сосредоточенным и мотивированным в сложные времена.

Например, сегодня я проехал 120 километров. Я задал себе темп, насладился природой и устал. Моя мотивация — в этом. Я думаю, что в эти времена неопределенности людям, тренирующимся ради красивого тела или слишком сосредоточенным на результатах, будет сложнее, чем тем, кто катается на велосипеде просто потому, что им это нравится.

Каким бы странным ни было это лето, оно также послужило отличной мотивацией. Мне это лето подарило возможность делать то, на что обычно не было времени. Например, проехать еще пару-тройку километров в хорошую погоду, а не беспокоиться о том, что ты слишком устал перед тренировкой на следующий день. Или попробовать новый вид спорта. Я всегда хотел научиться правильно плавать, поэтому купил гидрокостюм, взял несколько уроков и начал плавать.

ТОП-5 СОВЕТОВ ОТ ЭМИЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МОТИВАЦИИ

1. ИЗМЕРЯЙ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Мне нравится замерять свой результат во время езды на велосипеде. Это замечательный инструмент, который действительно позволяет увидеть разницу. Например, ты идешь в спортзал: на первом занятии ты можешь поднять всего 10 кг, а на третьем — аж 20 кг. Такое непосредственное доказательство того, что ты становишься сильнее, отлично работает на мотивацию. У меня есть множество маленьких петель для горного велосипеда, которые я использую, чтобы замерять время. Иногда, когда я чувствую себя неважно и еду медленно, я измеряю результат тренировки и чаще всего понимаю, что на самом деле я так же хорош (если не лучше), чем раньше.

2. БОЛЬШЕ КАТАЙСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ.

Прошлым летом я провел на велосипеде больше времени, чем за многие предыдущие годы, и теперь чувствую себя лучше как физически, так и морально. Я люблю кататься на горном велосипеде и по дороге, и в лесу, как летом, так и весной. Многим нравится проводить по несколько часов в тренажерном зале, особенно в межсезонье, но мой рецепт успеха — просто как можно больше кататься на велосипеде.

Еще весной я люблю ездить на мотоцикле эндуро. Он отлично подходит для совершенствования навыков обращения с велосипедом и является интересным способом привнести нечто новое в тренировки.

3. ПРОБУЙ НОВОЕ.

Если ты и без того много ездишь весной, попробуй вместо этого обучиться новым трюкам на велосипеде. Например, поищи обучающие видео на YouTube и отправляйся в скейтпарк, чтобы научиться чему-то новому. Почему бы не прокатиться по лестнице и не потратить несколько часов на то, чтобы покорить некоторые городские объекты на велосипеде? Сейчас — самое время расширять кругозор и пробовать новое. Ты отлично прокачаешь свои навыки управления велосипедом, которые потом помогут тебе во время гоночного сезона.

А еще можно пробовать новое снаряжение, компоненты и трассы. Узнай, что тебе нравится и что помогает тебе проявить себя лучше всего.

4. РАБОТАЙ НАД ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ.

Используй это время, чтобы наработать физическую силу. В прошлом году я много работал над своими слабостями. Пожалуй, сейчас я нахожусь в своей лучшей форме. Многие ошибочно полагают, что обязательно нужен план тренировок для того, чтобы стать более сильным гонщиком. У меня все как раз наоборот. Иногда я больше устаю, а иногда чувствую себя сильнее, поэтому я корректирую свои тренировки соответствующим образом.

Я стал намного более сильным (и счастливым) гонщиком, когда перестал придерживаться строгого плана тренировок, а начал больше прислушиваться к своему телу. Я считаю, что пока я занимаюсь спортом должным образом, мне не нужно тренироваться к конкретной гонке — я и так готов к ней. Конечно, первая гонка после долгого перерыва может даться тяжело, зато после этого я стану таким же сильным, как и раньше (если не сильнее).

5. СОСРЕДОТОЧЬСЯ НЕ НА РЕЗУЛЬТАТАХ, А НА СПОРТИВНОМ СООБЩЕСТВЕ.

Гонщик обязательно должен быть целеустремленным, но мне кажется, что важно научиться время от времени абстрагироваться от давления, связанного с результатами. Вместо того, чтобы концентрироваться на результатах и цифрах, постарайся в большей степени сосредоточиться на людях, которые тоже занимаются этим видом спорта. Например, в прошлом году я заметил, что многие клубы по маунтинбайку сместили фокус внимания с соревнований на сооружение и ремонт местных трасс. Они устраивали небольшие гонки просто для развлечения и должным образом обучали своих спортсменов, которые показывали лучшие результаты. Мне кажется, этот сдвиг в отношении очень важен для поддержания мотивации в такие странные времена.