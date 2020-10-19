Серебряный дубль Алекса Маркеса в Гран-при Арагона

На автодроме «Моторленд Арагон» прошёл десятый этап чемпионата мира MotoGP в премьер-классе – Гран-при Арагона. Его победителем стал Алекс Ринс, для которого победа стала дебютной в сезоне. Серебряные награды вторую гонку подряд завоевал дебютант чемпионата Алексу Маркесу. Тройку лучших замкнул Жоан Мир, который благодаря этому подиуму возглавил общий зачёт чемпионата мира. Таким образом, на пьедестал почёта в Арагоне поднялись исключительно испанские гонщики.

Куартараро взял поул несмотря на падение

Лучший новичок прошлого сезона и один из главных претендентов на чемпионский титул сезона-2020 Фабио Куартараро прекрасно начал субботнюю квалификацию. Он проехал два круга с разницей в 0,003 секунды и завоевал поул во второй раз подряд. Более того, победа в квалификации стала для 21-летнего француза четвертый в сезоне и десятый в карьере. Но уже под конец, квалификация обернулась для Фабио крахом. В 14-м повороте Куартараро попал в аварию, в результате которой гонщика доставили в медицинский центр с болями в руке и ноге. Врачи диагностировали сильные ушибы, но, к счастью, констатировали отсутствие переломов.

Всего 0,046 секунды уступил победителю квалификации Маверик Виньялес. Третье время показал гонщик LCR Honda Castrol Кэл Кратчлоу, опередивший Франко Морбиделли. Пробившийся из первого сегмента Джек Миллер стал пятым, а место на стартовой решётке рядом с ним вырвал Хоан Мир на Suzuki. Такааки Накагами уже под клетчатым флагом поднялся на седьмую строчку. А вот Андреа Довициозо не смог пройти дальше первой части субботней сессии. Ветерану не хватило всего 0,015 секунды. Он был настолько раздосадован, что со злости бросил перчатками в стену гаража.

Ринс переписывает историю в Арагоне

Маркес добился второго места, стартовав с 11 позиции © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

В это сложно поверить, но 24-летний испанец Алекс Ринс стал восьмым победителем Гран-при в этом сезоне. Более того, для самого Алекса победа на этапе в Арагоне стала первой в сезоне и всего третьей в карьере пилота премьер-класса. Ринс стартовал десятым, но уже на первом круге отыграл шесть позиций. К шестому кругу гонщик Suzuki стал вторым, а еще через два вырвал первое место у Маверика Виньялеса.

Маркес-младший врывается в элиту

Алекс Маркес финишировал вторым во втором Гран-при подряд © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Алекс Маркес стал единственным пилотом Гран-при Арагона, сумевшим составить конкуренцию Ринсу в борьбе за победу. Младший брат шестикратного чемпиона мира в премьер-классе стартовал с 11 места, но за счет шины Medium на переднем колесе в противовес Soft у Ринс имел более высокий темп в конце гонки. К 14-му кругу Маркес ворвался в тройку. А за пять кругов до финиша обошел Хоана Мира и затем до самого конца гонки прессинговал Ринса. Казалось, удача улыбнётся Маркесу-младшему и он завоюет дебютную победу в MotoGP. Однако Ринс сумел отбиться и Алекс Маркес финишировал вторым.

Интрига в чемпионате обостряется

Такааки Накагами финишировал пятым © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Несмотря на занятое третье место в Гран-при Арагона, Жоану Миру удалось захватить лидерство чемпионата мира в погоне за титулом. Прежний лидер Фабио Куартараро стартовал первым, но с самого начала гонки стал терять позиции. К середине гонки он уже выпал из десятки, а финишировал в итоге 18-м, не набрав очков. Удивительно, но новоиспечённый лидер в этом сезоне не побеждал ни разу. В чемпионате к Миру и Куартараро также приблизились Маверик Виньялес, ставший четвертым, а также Андреа Довициозо, финишировавший седьмым.

Результаты Гран-при Арагона MotoGP 2020:

Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 41.54,391. Алекс Маркес (Repsol Honda Team) — +0,263. Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +2,644. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +2,880. Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +4,570. Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +4,756. Андреа Довициозо (Ducati Team) — +8,639. Кэл Кратчлоу (LCR Honda Castrol) — +8,913. Джек Миллер (Pramac Racing) — +9,390. Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +9,617

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 121; Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 115 очков; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 109; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 106; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 92; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 87; Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 85; Джек Миллер (Pramac Racing) — 82; Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 77; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 69.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: