Поль Эспаргаро показал лучший результат в сезоне в британской гонке MotoGP
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Мотоспорт

Поль Эспаргаро показал лучший результат в сезоне в британской гонке MotoGP

Испанский гонщик завоевал поул-позицию и сумел навязать борьбу лидерам сезона.
Автор Evgeniy Kolychev
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Французский гонщик Фабио Куартараро из команды Yamaha стал победителем гонки Гран-при Великобритании MotoGP. Второе место по итогам заезда досталось испанцу Алексу Ринсу на Suzuki. Третьим стал ещё один испанский мотогонщик Алекс Эспаргаро на Aprilia, а его родной брат – Поль добрался до финиша пятым, при этом впервые в сезоне стартовав с первой позиции.

Поль Эспаргаро отпраздновал успех в квалификации

Honda's Pol Espargaró sits on his bike awaiting the start of the 2021 British MotoGP at Silverstone, England.
Поль Эспаргаро отпраздновал успех в квалификации
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Пилот Repsol Honda Team Поль Эспаргаро показал лучшее время во время квалификации мотоциклетного Гран-при Великобритании, который в минувшие выходные прошёл на трассе в Сильверстоуне. Для 30-летнего испанского пилота этот субботний успех стал третьим в карьере, но оба предыдущих поула Эспаргаро завоевал в составе коллектива Red Bull KTM Factory Racing. Таким образом, испанец впервые выиграл квалификацию после перехода в заводскую команду Honda, где адаптация пилота к новому для него мотоциклу пока проходит предельно сложно. В частности, до сегодняшнего дня в квалификациях испанец только дважды попадал в первую десятку, и оба раза только на восьмое место.
В первой попытке второго сегмента быстрее всех оказался лидер чемпионата мира Фабио Куартараро. Но в конце заезда он не смог сдержать прессинг соперников, стремительно наращивающих темпы. Во второй попытке всех удивил Хорхе Мартин, который на одном секторе отыграл у соперников около секунды, а на финише установил новый рекорд трассы. В момент окончания квалификации именно испанец занимал первую строчку протокола. Но вскоре судьи объявили, что невероятно быстрый круг Мартина аннулирован за радикальную срезку одного из поворотов.

Куартараро взял реванш и ушёл в отрыв

Honda's Pol Espargaró leads the first lap of the British MotoGP down Silverston's Hanger Straight in Towcester, England.
Поль Эспаргаро начал гонку в Великобритании с первого ряда
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
А вот уже в самой гонке лидер сезона Фабио Куартараро сумел взять реванш у обладателя поул-позиции Поля Эспаргаро. Французский пилот, для которого этот успех стал уже пятым в этом сезоне, начал гонку с третьей позиции, а на старте на какое-то время откатился на четвёртое место. Тем не менее Фабио быстро поймал нужный темп и еще по ходу первой четверти гонки вышел в лидеры. К экватору заезда пилот Yamaha оторвался от ближайшего преследователя на приличные по меркам MotoGP три секунды.
Для этого Куартараро пришлось обогнать, в том числе братьев Эспаргаро: стартовавшего с поула Пола и прорвавшегося в число лидеров Алекса из Aprilia Racing Team Gresini. Испанцы некоторое время возглавляли пелотон, а потом, пропустив Куартараро, сохраняли позиции в первой тройке. Но в середине заезда угрозой для братьев стала скорость пилотов Team Suzuki Ecstar. Алекс Ринс и Жоан Мир, стартовавшие с 10-й и 11-й позиции, в лучших традициях марки по ходу гонки прорывались вверх. И если действующий чемпион мира в какой-то момент остановился в своем прогрессе, его напарник в итоге вышел на второе место.
Ducati's Jack Miller in action at the 2021 British MotoGP in Silverstone, England.
Джек Миллер в Гран-при Великобритании
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
В итоге место на пьедестале почёта досталось Алексу, а подиум стал для испанца первым с 2014 года и всего вторым в карьере. А для марки Aprilia и вовсе дебютным с момента возвращения в премьер-класс чемпионата мира в 2012 году. А вот пятое место Поля Эспаргаро стало для испанца лучшим результатом с момента перехода в заводскую команду Honda.
Таким образом в общем зачете чемпионата Куартараро заметно укрепил свое преимущество благодаря неудаче Франческо Баньяи, занимавшего перед началом Гран-при второе место. Преимущество гонщика Yamaha над ближайшим преследователем выросло с 47-ми очков до 65-ти. Теперь на второй строчке турнирной таблицы находится Мир, а на третьем – Жоан Зарко, отстающий от Куартараро на 69 баллов.

Результаты Гран-при Великобритании MotoGP 2021:

  1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 40:20.579
  2. Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +2.663
  3. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +4.105
  4. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +4.254
  5. Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +8.462
  6. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +12.189
  7. Икер Лекуона (Tech3 KTM Factory Racing) +13.560
  8. Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +14.044
  9. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +16.226
  10. Данило Петруччи (Tech3 KTM Factory Racing) +16.287

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 206 очков;
  2. Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 141;
  3. Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 137;
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 136;
  5. Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 118;
  6. Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 108;
  7. Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95;
  8. Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85;
  9. Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 83;
  10. Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 64.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:

  1. Monster Energy Yamaha MotoGP — 301 очков;
  2. Ducati Lenovo Team — 254;
  3. Pramac Racing — 205;
  4. Team Suzuki Ecstar — 205;
  5. Red Bull KTM Factory Racing — 193;
  6. Repsol Honda Team — 118;
  7. LCR Honda — 107;
  8. Aprilia Racing Team Gresini — 87;
  9. Tech3 KTM Factory Racing — 69;
  10. Petronas Yamaha SRT — 68;
  11. Esponsorama Racing — 63.
В этой статье

Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

ИспанияИспания

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Iker Lecuona

ИспанияИспания

Jorge Martín

ИспанияИспания
Мотоспорт