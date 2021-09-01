Поль Эспаргаро показал лучший результат в сезоне в британской гонке MotoGP

Французский гонщик Фабио Куартараро из команды Yamaha стал победителем гонки Гран-при Великобритании MotoGP. Второе место по итогам заезда досталось испанцу Алексу Ринсу на Suzuki. Третьим стал ещё один испанский мотогонщик Алекс Эспаргаро на Aprilia, а его родной брат – Поль добрался до финиша пятым, при этом впервые в сезоне стартовав с первой позиции.
Поль Эспаргаро отпраздновал успех в квалификации
Пилот Repsol Honda Team Поль Эспаргаро показал лучшее время во время квалификации мотоциклетного Гран-при Великобритании, который в минувшие выходные прошёл на трассе в Сильверстоуне. Для 30-летнего испанского пилота этот субботний успех стал третьим в карьере, но оба предыдущих поула Эспаргаро завоевал в составе коллектива Red Bull KTM Factory Racing. Таким образом, испанец впервые выиграл квалификацию после перехода в заводскую команду Honda, где адаптация пилота к новому для него мотоциклу пока проходит предельно сложно. В частности, до сегодняшнего дня в квалификациях испанец только дважды попадал в первую десятку, и оба раза только на восьмое место.
В первой попытке второго сегмента быстрее всех оказался лидер чемпионата мира Фабио Куартараро. Но в конце заезда он не смог сдержать прессинг соперников, стремительно наращивающих темпы. Во второй попытке всех удивил Хорхе Мартин, который на одном секторе отыграл у соперников около секунды, а на финише установил новый рекорд трассы. В момент окончания квалификации именно испанец занимал первую строчку протокола. Но вскоре судьи объявили, что невероятно быстрый круг Мартина аннулирован за радикальную срезку одного из поворотов.
Куартараро взял реванш и ушёл в отрыв
А вот уже в самой гонке лидер сезона Фабио Куартараро сумел взять реванш у обладателя поул-позиции Поля Эспаргаро. Французский пилот, для которого этот успех стал уже пятым в этом сезоне, начал гонку с третьей позиции, а на старте на какое-то время откатился на четвёртое место. Тем не менее Фабио быстро поймал нужный темп и еще по ходу первой четверти гонки вышел в лидеры. К экватору заезда пилот Yamaha оторвался от ближайшего преследователя на приличные по меркам MotoGP три секунды.
Для этого Куартараро пришлось обогнать, в том числе братьев Эспаргаро: стартовавшего с поула Пола и прорвавшегося в число лидеров Алекса из Aprilia Racing Team Gresini. Испанцы некоторое время возглавляли пелотон, а потом, пропустив Куартараро, сохраняли позиции в первой тройке. Но в середине заезда угрозой для братьев стала скорость пилотов Team Suzuki Ecstar. Алекс Ринс и Жоан Мир, стартовавшие с 10-й и 11-й позиции, в лучших традициях марки по ходу гонки прорывались вверх. И если действующий чемпион мира в какой-то момент остановился в своем прогрессе, его напарник в итоге вышел на второе место.
В итоге место на пьедестале почёта досталось Алексу, а подиум стал для испанца первым с 2014 года и всего вторым в карьере. А для марки Aprilia и вовсе дебютным с момента возвращения в премьер-класс чемпионата мира в 2012 году. А вот пятое место Поля Эспаргаро стало для испанца лучшим результатом с момента перехода в заводскую команду Honda.
Таким образом в общем зачете чемпионата Куартараро заметно укрепил свое преимущество благодаря неудаче Франческо Баньяи, занимавшего перед началом Гран-при второе место. Преимущество гонщика Yamaha над ближайшим преследователем выросло с 47-ми очков до 65-ти. Теперь на второй строчке турнирной таблицы находится Мир, а на третьем – Жоан Зарко, отстающий от Куартараро на 69 баллов.
Результаты Гран-при Великобритании MotoGP 2021:
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 40:20.579
- Алекс Ринс (Team Suzuki Ecstar) +2.663
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) +4.105
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) +4.254
- Поль Эспаргаро (Repsol Honda Team) +8.462
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) +12.189
- Икер Лекуона (Tech3 KTM Factory Racing) +13.560
- Алекс Маркес (LCR Honda Castrol) +14.044
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) +16.226
- Данило Петруччи (Tech3 KTM Factory Racing) +16.287
Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Фабио Куартараро (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 206 очков;
- Жоан Мир (Team Suzuki Ecstar) — 141;
- Жоанн Зарко (Pramac Racing) — 137;
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) — 136;
- Джек Миллер (Ducati Lenovo Team) — 118;
- Брэд Биндер (Red Bull KTM Factory Racing) — 108;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 95;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Factory Racing) — 85;
- Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — 83;
- Хорхе Мартин (Pramac Racing) — 64.
Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2021:
- Monster Energy Yamaha MotoGP — 301 очков;
- Ducati Lenovo Team — 254;
- Pramac Racing — 205;
- Team Suzuki Ecstar — 205;
- Red Bull KTM Factory Racing — 193;
- Repsol Honda Team — 118;
- LCR Honda — 107;
- Aprilia Racing Team Gresini — 87;
- Tech3 KTM Factory Racing — 69;
- Petronas Yamaha SRT — 68;
- Esponsorama Racing — 63.