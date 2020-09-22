Поль Эспаргаро взял подиум Гран-при Эмилли-Романьи в MotoGP
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Пилот Red Bull KTM Factory Racing во второй раз в трёх гонках поднялся на пьедестал почёта чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
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Вторая к ряду гонка в Мизано обострила интригу в борьбе за чемпионский титул MotoGP в премьер-классе. Хотя финишировавший в Гран-при Эмилли-Романьи восьмым Андреа Довициозо и сохранил лидерств, победитель этапа Маверик Виньялес, а также Фабио Куартараро отстают от него лишь на одно очко. Более того, серебряный призёр гонки в Мизано Жоан Мир, занимающий в общем зачёте четвёртое место, уступает Довициозо всего три очка. Но не менее интересной была и сама гонка.
Баньяя упустил шанс стартовать с поула
Судя по результатам квалификации, трек в Мизано в этом году идеально подходит Маверику Виньялесу из Yamaha. 25-летний испанец был лучшим в квалификациях обоих сдвоенных Гран-при на итальянской трассе. Но на этот раз вызов Виньялесу бросил Франческо Баньяя. Гонщик Pramac Ducati лучше испанца проехал первый быстрый круг. А под клетчатым флагом и вовсе показал феноменальное время – 1:30.973, в то время как Маверик сумел преодолеть трассу лишь за 1:31.077.
Но вскоре оказалось, что Виньялесу не стоит переживать. Судьи объявили, что в 16-м повороте Франческо выехал с трассы обоими колесами, из-за чего не засчитали итальянцу круг. В итоге Баньяя остался лишь пятым, уступив Полу Эспаргаро на Red Bull KTM Factory Racing и опередив другого представителя австрийской марки Брэда Биндера. А первый ряд вместе с Мавериком Виньялесом занял пробившийся из первого сегмента Джек Миллер, а также Фабио Куартараро.
Первая победа Виньялеса в сезоне
Со старта гонки Виньялес сумел сохраниить лидерство, отбив атаки Джека Миллера. Однако, на восьмом круге испанец не смог отбить атаки Франческо Баньяи. Итальянец уверенно опередил всех своих соперников, а после обгона Виньялеса вырвался в лидеры с секундным гандикапом.
Дело шло к дебютной победе, но всего за семь кругов до финиша пилот Pramac Racing упал и выбыл из борьбы. Осечкой соперника с радостью воспользовался Виньялес. Маверик финишировал под клетчатыми флагами, добыв первую для себя победу в этом сезоне.
Эспаргаро завоёвывает награды
Следом за Виньялесом к финишу приехал Жоан Мир из Team Suzuki ECSTAR, на две с небольшим секунды опередивший Поля Эспаргаро из Red Bull KTM Factory Racing. Причём 29-летнего Эспаргаро подиум в Италии стал вторым в последних трёх гонках. Успешной стала гонка и для младшего брата шестикратного чемпиона мира – Алекса Маркеса. В отсутствии Марка, пилот Repsol Honda Team постарался взять реванш и поднялся на высокое для себя седьмое место. А вот лидер сезона Андреа Довициозо в Мизано не смог показать высокой скорости, финишировав лишь восьмым.
Скользкий уик-энд
Говоря о крешах, стоит сказать, что падение Баньяи стало лишь одним из эпизодов в целой череде инцидентов. Утром на трассе в Мизано прошел легкий дождь и это негативным образом сказалось на уровне сцепления с трассой. Из-за ошибки из лидирующей группы выпал Джек Миллер. После этого австралиец смотрелся не слишком впечатляюще и ближе к середине гонки сошел из-за неисправности мотоцикла. Среди упавших был и Валентино Росси, который в результате выбыл из борьбы. А Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing оказался на асфальте дважды с интервалом в несколько кругов и также был вынуждены сойти с гонки.
Результаты Гран-при Эмилли-Романьи MotoGP 2020:
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 41:55.846
- Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +2,425
- Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +4,528
- Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +6,419
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,368
- Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +11,139
- Алекс Маркес (Repsol Honda Team) — +11,929
- Андреа Довициозо (Ducati Team) — +13,113
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +15,880
- Данило Петруччи (Ducati Team) — +17,682.
Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:
- Андреа Довициозо (Ducati Team) — 84 очка;
- Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 83;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 83;
- Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 80;
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 64;
- Джек Миллер (Pramac Racing) — 64;
- Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 63;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 59;
- Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 58;
- Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 57.
Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:
- Drive M7 SIC Racing Team — 147;
- Yamaha Factory Racing — 141;
- Team Suzuki MotoGP — 124;
- Ducati Team — 115;
- Red Bull KTM Factory Racing — 110;
- Pramac Racing — 97;
- Tech 3 — 74;
- Team LCR — 70;
- Avintia Racing — 43;
- Aprilia Racing Team — 29;
- Repsol Honda Team — 24.