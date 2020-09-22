Поль Эспаргаро взял подиум Гран-при Эмилли-Романьи в MotoGP

Вторая к ряду гонка в Мизано обострила интригу в борьбе за чемпионский титул MotoGP в премьер-классе. Хотя финишировавший в Гран-при Эмилли-Романьи восьмым Андреа Довициозо и сохранил лидерств, победитель этапа Маверик Виньялес, а также Фабио Куартараро отстают от него лишь на одно очко. Более того, серебряный призёр гонки в Мизано Жоан Мир, занимающий в общем зачёте четвёртое место, уступает Довициозо всего три очка. Но не менее интересной была и сама гонка.

Баньяя упустил шанс стартовать с поула

Андреа Довициозо возглавил чемпионскую гонку © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Судя по результатам квалификации, трек в Мизано в этом году идеально подходит Маверику Виньялесу из Yamaha. 25-летний испанец был лучшим в квалификациях обоих сдвоенных Гран-при на итальянской трассе. Но на этот раз вызов Виньялесу бросил Франческо Баньяя. Гонщик Pramac Ducati лучше испанца проехал первый быстрый круг. А под клетчатым флагом и вовсе показал феноменальное время – 1:30.973, в то время как Маверик сумел преодолеть трассу лишь за 1:31.077.

Но вскоре оказалось, что Виньялесу не стоит переживать. Судьи объявили, что в 16-м повороте Франческо выехал с трассы обоими колесами, из-за чего не засчитали итальянцу круг. В итоге Баньяя остался лишь пятым, уступив Полу Эспаргаро на Red Bull KTM Factory Racing и опередив другого представителя австрийской марки Брэда Биндера. А первый ряд вместе с Мавериком Виньялесом занял пробившийся из первого сегмента Джек Миллер, а также Фабио Куартараро.

Первая победа Виньялеса в сезоне

Со старта гонки Виньялес сумел сохраниить лидерство, отбив атаки Джека Миллера. Однако, на восьмом круге испанец не смог отбить атаки Франческо Баньяи. Итальянец уверенно опередил всех своих соперников, а после обгона Виньялеса вырвался в лидеры с секундным гандикапом.

Дело шло к дебютной победе, но всего за семь кругов до финиша пилот Pramac Racing упал и выбыл из борьбы. Осечкой соперника с радостью воспользовался Виньялес. Маверик финишировал под клетчатыми флагами, добыв первую для себя победу в этом сезоне.

Эспаргаро завоёвывает награды

Поль Эспаргаро взял подиум Гран-при Эмилли-Романьи в MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Следом за Виньялесом к финишу приехал Жоан Мир из Team Suzuki ECSTAR, на две с небольшим секунды опередивший Поля Эспаргаро из Red Bull KTM Factory Racing. Причём 29-летнего Эспаргаро подиум в Италии стал вторым в последних трёх гонках. Успешной стала гонка и для младшего брата шестикратного чемпиона мира – Алекса Маркеса. В отсутствии Марка, пилот Repsol Honda Team постарался взять реванш и поднялся на высокое для себя седьмое место. А вот лидер сезона Андреа Довициозо в Мизано не смог показать высокой скорости, финишировав лишь восьмым.

Скользкий уик-энд

Мигель Оливейра в Мизано © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Говоря о крешах, стоит сказать, что падение Баньяи стало лишь одним из эпизодов в целой череде инцидентов. Утром на трассе в Мизано прошел легкий дождь и это негативным образом сказалось на уровне сцепления с трассой. Из-за ошибки из лидирующей группы выпал Джек Миллер. После этого австралиец смотрелся не слишком впечатляюще и ближе к середине гонки сошел из-за неисправности мотоцикла. Среди упавших был и Валентино Росси, который в результате выбыл из борьбы. А Брэд Биндер из Red Bull KTM Factory Racing оказался на асфальте дважды с интервалом в несколько кругов и также был вынуждены сойти с гонки.

Результаты Гран-при Эмилли-Романьи MotoGP 2020:

Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 41:55.846 Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +2,425 Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +4,528 Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +6,419 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +7,368 Такааки Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +11,139 Алекс Маркес (Repsol Honda Team) — +11,929 Андреа Довициозо (Ducati Team) — +13,113 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +15,880 Данило Петруччи (Ducati Team) — +17,682.

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Андреа Довициозо (Ducati Team) — 84 очка; Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 83; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 83; Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 80; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 64; Джек Миллер (Pramac Racing) — 64; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 63; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 59; Валентино Росси (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 58; Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 57.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: