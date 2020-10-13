Алекс Маркес завоевал дебютный подиум MotoGP в Гран-при Франции

В Ле-Мане завершился этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Франции, ставший одним из самых непредсказуемых в сезоне. К удивлению многих вторую победу в карьере пилота премьер-класса завоевал Данило Петруччи. Следом за ним второе место завоевал прошлогодний чемпион Moto2 Алекс Маркес, для которого подиум стал первым в наиболее престижной категории. Тройку лучших замкнул Поль Эспаргаро из команды Red Bull KTM Factory Racing. А вот семикратный чемпион мира Валентино Росси сошёл с дистанции уже на первом круге, эффектно вылетев с трассы на полной скорости.

Маркес взял реванш за брата

Алекс Маркес стал вторым в Гран-при Франции © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Маркес взял реванш за брата Ещё в субботу даже в самых оптимистических прогнозах сложно было представить Алекса Маркеса на подиуме Гран-при Франции. Дебютант премьер-класса MotoGP и по совместительству младший брат шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса, пропускающего сезон-2020 из-за травмы, откровенно провалил квалификацию, показав лишь 18 время.

Но в воскресенье произошло событие, которое сложно назвать иначе, чем чудо. Стартовавший в гонке с последнего ряда испанец в итоге стал вторым, завоевав первый подиум в своей карьере в MotoGP. 24-летнему пилоту удалось совершить сумасшедший прорыв по мокрой трассе из-за задворок пелотона. Незадолго до финиша Алекс сумел пройти опытного Довициозо в борьбе за бронзовые награды. И, наконец, вырвал вторую строчку у пилота Red Bull KTM Factory Racing Пола Эспаргаро, ставшего третьим.

Петруччи завоевал вторую победу в карьере

Андреа Довициозо стал четвёртым на трассе в Ле-Мане © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ещё одним сюрпризом Гран-при Франции стала победа Данило Петруччи, представляющего заводскую команду Ducati. Ещё бы, ведь для 29-летнего итальянского гонщика эта победа стала лишь второй в карьере. Стартовав с третьей позиции, Петруччи уже на старте воспользовался провалом победителя квалификации Фабио Куартараро. В первом отрезке гонки Данило возглавил группу лидеров, в которую также вошли двое других пилотов на мотоциклах Ducati – Андреа Довициозо и Джек Миллер. Долгое время они возглавляли пелотон, при этом к лидирующей тройке сзади постепенно подбирался Алекс Ринс на Suzuki.

Решающие исход гонки события произошли за 10 кругов до финиша. Сначала друг с другом вступили в борьбу пилоты на заводских Ducati: Довициозо в какой-то момент вышел вперед, но его напарник оперативно организовал успешную контратаку. Чуть позже из-за неисправности мотоцикла из лидирующей группы выпал Миллер. А еще позже аналогичная ситуация произошла с вышедший на второе место Ринсом. Отличие лишь в том, что испанец сам допустил ошибку и упал.

После этого гонщики заводской Ducati разделились: Петруччи лидировал достаточно уверенно, а вот шины на мотоцикле Довициозо заметно износились и потеряли сцепление с асфальтом. В итоге на предпоследнем круге итальянец откатился на четвёртое место.

Дождь добавил гонке непредсказуемости

Намочивший трассу незадолго до старта дождь стал игрой в русскую рулетку для многих гонщиков. На первом же круге из лидирующей группы выпали все пилоты Yamaha. Фабио Куартараро после старта с поула быстро откатился в конец первой десятки. Удивительно, но победитель квалификации в домашнем Гран-при впервые проводил гонку по сырой трассе на мотоцикле MotoGP. К удивлению многих, уже на первом круге упал и возрастной ветеран Валентино Росси. Причём итальянец прекратил борьбу после аварии уже в третьей гонке подряд. Примечательно, что это произошло всего спустя три недели после того как Росси подписал контракт на следующий сезон с командой Petronas Yamaha.

Результаты Гран-при Франции MotoGP 2020:

Данило Петруччи (Ducati Team) — 45:54.736 Алекс Маркес (Repsol Honda Team) — +1,273 Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +1,711 Андреа Довициозо (Ducati Team) — +3,911 Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +4,310 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +4,466 Такааги Накагами (LCR Honda IDEMITSU) — +5,921 Штефан Брадль (Repsol Honda Team) — +15,597 Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +16,687 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +16,895.

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 115 очков; Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 105; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 97; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 96; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 81; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 77; Джек Миллер (Pramac Racing) — 75; Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 73; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 69; Данило Петруччи (Ducati Team) — 64.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: