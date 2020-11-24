Мастер-класс Мигеля Оливейры в Гран-при Португалии MotoGP

Вторая победа в сезоне, второй подиум в карьере пилота премьер-класса и первый завоёванный поул в MotoGP – такой итог выступления в домашнем Гран-при Португалии для гонщика Red Bull KTM Tech 3 Мигеля Оливейры. В борьбе за победу 25 летний португалец, завершивший второй сезон в элитной серии, опередил ставшего вторым Джека Миллера из Pramac Racing и Франко Морбиделли из Petronas Yamaha SRT, ставшего третьим.

Оливейра – главная звезда домашнего Гран-при

Оливейра – главная звезда Гран-при Португалии © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Выступление гонщика Red Bull KTM Tech 3 Мигеля Оливейры на заключительном этапе сезона-2020 в Португалии стало вишенкой на торте и без того полного сюрпризов чемпионата. На домашней трассе в Портимане Мигель стартовал с поул-позиции. Выиграв на старте, Оливейра возглавил пелотон и удержал лидерство до самого финиша. Причём, когда португалец увидел клетчатые флаги, его преимущество над ближайшим преследователем Джеком Миллером составило целых три секунды.

С этой точки зрения победа Оливейры выглядит даже более сенсационно, нежели дебютный успех в премьер-классе, добытый им в Гран-при Штирии. Тогда вплоть до последнего поворота дистанции португалец занимал третье место и вышел вперед благодаря ошибке ехавших впереди соперников. Возможно, секрет его успеха заключался в том, что в домашней гонке Мигель стал одним из немногих спортсменов, обувших в жесткие шины оба колеса своего мотоцикла. А это же время большинство гонщиков предпочли использовать спереди покрышку средней жесткости.

Осечка вице-чемпиона

Мигель Оливейра победил в Гран-при Португалии 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Стартовавший вторым Франко Морбиделли из Petronas Yamaha SRT в течение всей гонки не столько пытался удержаться за лидером, сколько контролировал отрыв от ехавшего следом Джека Миллера на Ducati. Тем не менее на последнем круге австралиец начал активный прессинг, а Франко не сумел справиться с оказанным давлением и пропустил атаку. В итоге Морбиделли финишировал третьим, что не помешало ему стать вице-чемпионом серии.

Чемпион оказался в Португалии не в удел

Мигель Оливейра с португальским флагом © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Для Жоана Мира, неделей раньше обеспечившего себе чемпионский титул, финальная гонка стала одной из худших в сезоне. После неудачной квалификации, в которой испанец показал 20 время, Мир завалил и саму гонку. Уже в дебютном отрезке сражения на трассе, Жоан допустил два контакта с соперниками. И если столкновение с Франческо Баньяей в первом повороте не помешало прорыву Мира в середину пелотона. То контакт с Жоаном Зарко свёл все усилия 23-летнего уроженца Пальма-де-Майорки на нет. В борьбе за позиции в конце первой десятки новоиспечённый чемпион мира попал в гоночный инцидент, в результате которого снова откатился в задние ряды. После этого Мир отыгрывать позиции уже не смог, и принял решение сойти с трассы.

«Я должен извиниться перед Франческо за этот агрессивный манёвр», – заявил Жоан Мир после финиша. – «Раньше я первым бросался критиковать других за такие действия, а сегодня сам оказался не слишком аккуратен. С этого момента у меня и начались проблемы. Внезапно отказал трекшн-контроль. Точнее, он то включался, то выключался – и это было крайне опасно. С каждым следующим кругом ситуация ухудшилась, и сход с трассы оказался единственным вариантом».

Результаты Гран-при Португалии MotoGP 2020:

Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 41.48,163 Джек Миллер (Pramac Racing) — +3,193 Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — +3,298 Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +12,626 Такааги Накагами (LCR Honda) — +13,318 Андреа Довициозо (Ducati Team) — +15,578 Штефан Брадль (Repsol Honda Team) — +15,738 Алекс Эспаргаро (Aprilia Racing Team Gresini) — +16,034 Алекс Маркес (Repsol Honda Team) — +18,325 Жоанн Зарко (Esponsorama Racing) — +18,596

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 171 — чемпион мира Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 158; Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 139; Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 135; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 135; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 132; Джек Миллер (Pramac Racing) — 132; Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 127; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 125; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 116.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: