Франко Морбиделли увёз золотые награды Гран-при Теруэля

На автодроме «Моторленд Арагон» в испанском Альканьисе завершился 11-й этап чемпионата мира MotoGP – Гран-при Теруэля. Победителем гонки второй раз в этом сезоне стал Франко Морбиделли. Второе место завоевал Алекс Ринс, тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Жоан Мир. А вот победитель квалификации Такааки Накагами, завоевавший накануне исторический поул, вылетел уже на первом круге.

Исторический поул Накагами

28-летний японский пилота LCR Honda Idemitsu Такааки Накагами в субботу показал свой лучший результат в квалификации, завоевав дебютный поул-позишн в карьере. Кроме того, этот поул стал первым для спортсменов из Японии за 16 лет, после успеха Макото Тамаде на Гран-при Валенсии 2004. Примечательно, что Такааки всего на 63 сотых секунды опередил Франко Морбиделли, показавшего второе время. А вот третьим в квалификации стал Алекс Ринс.

Крах японских надежд

Такааки Накагами возглавил пелотон © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

После старта с первой позиции, Накагами удержал лидерство на старте и возглавил пелотон. Гонщик удерживал пальму первенства впервые в карьере, однако на торможении перед пятым поворотом потерял равновесие и выбыл из борьбы. Комментируя первый сход в нынешнем сезоне, Такааки вынужден был признать, что не справился с прессингом.

«Невероятно обидно. Я допустил всего одну ошибку, но она обошлась мне очень дорого. Ужасное огорчение. Я старался ехать после старта как можно быстрее, но оказалось, что взял слишком высокий темп. Вот и всё. Я даже сейчас не могу поверить, что ошибся. И разочарован в себе. Хорошо хоть, что обошлось без травм», – подытожил Накагами.

Звёздный час Морбиделли

Сражение на Гран-при Теруэля © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

И если удача не была на стороне гонщик Petronas Yamaha SRT Франко Морбиделли в субботу, то уже в воскресенье она ему улыбнулась. После ошибки основного конкурента, он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам навязать борьбу до самого финиша. Темп Франко был настолько высоким, что ближайший преследователь Алекс Ринс, ставший вторым, отстал на две секунды.

Мир увеличивает отрыв в борьбе за чемпионство

Лидер чемпионата Жоан Мир стартовал с 12 места, но благодаря блестящему прорыву, финишировал третьим. Гонщик укрепил лидерство в общем зачете благодаря тому, что его основные соперники Маверик Виньялес и Фабио Куартараро финишировали только на седьмом и восьмом местах. За три гонки до финиша сезона отрыв Мира от ближайшего преследователя Куартараро вырос до 14 очков. И это при том, что Team Suzuki ECSTAR в этом сезоне не выиграл ни одного этапа.

Результаты Гран-при Теруэля MotoGP 2020:

Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.47,652 Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +2,205 Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +5,376 Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +10,299 Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +12,915 Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +12,953 Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +14,262 Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +14,720 Икер Лекуона (Red Bull KTM Tech 3) — +17,177 Данило Петруччи (Ducati Team) — +19,519.

Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:

Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 137; Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 123; Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 118; Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 112; Андреа Довициозо (Ducati Team) — 109; Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 105; Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 92; Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 90; Джек Миллер (Pramac Racing) — 82; Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 79.

Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020: