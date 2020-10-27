Франко Морбиделли увёз золотые награды Гран-при Теруэля
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Итальянский пилот воспользовался ошибкой конкурента Такааки Накагами и вырвал победу в умопомрачительной гонке в Арагоне.
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На автодроме «Моторленд Арагон» в испанском Альканьисе завершился 11-й этап чемпионата мира MotoGP – Гран-при Теруэля. Победителем гонки второй раз в этом сезоне стал Франко Морбиделли. Второе место завоевал Алекс Ринс, тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Жоан Мир. А вот победитель квалификации Такааки Накагами, завоевавший накануне исторический поул, вылетел уже на первом круге.
Исторический поул Накагами
28-летний японский пилота LCR Honda Idemitsu Такааки Накагами в субботу показал свой лучший результат в квалификации, завоевав дебютный поул-позишн в карьере. Кроме того, этот поул стал первым для спортсменов из Японии за 16 лет, после успеха Макото Тамаде на Гран-при Валенсии 2004. Примечательно, что Такааки всего на 63 сотых секунды опередил Франко Морбиделли, показавшего второе время. А вот третьим в квалификации стал Алекс Ринс.
Крах японских надежд
После старта с первой позиции, Накагами удержал лидерство на старте и возглавил пелотон. Гонщик удерживал пальму первенства впервые в карьере, однако на торможении перед пятым поворотом потерял равновесие и выбыл из борьбы. Комментируя первый сход в нынешнем сезоне, Такааки вынужден был признать, что не справился с прессингом.
«Невероятно обидно. Я допустил всего одну ошибку, но она обошлась мне очень дорого. Ужасное огорчение. Я старался ехать после старта как можно быстрее, но оказалось, что взял слишком высокий темп. Вот и всё. Я даже сейчас не могу поверить, что ошибся. И разочарован в себе. Хорошо хоть, что обошлось без травм», – подытожил Накагами.
Звёздный час Морбиделли
И если удача не была на стороне гонщик Petronas Yamaha SRT Франко Морбиделли в субботу, то уже в воскресенье она ему улыбнулась. После ошибки основного конкурента, он вышел в лидеры на первом круге и не позволил соперникам навязать борьбу до самого финиша. Темп Франко был настолько высоким, что ближайший преследователь Алекс Ринс, ставший вторым, отстал на две секунды.
Мир увеличивает отрыв в борьбе за чемпионство
Лидер чемпионата Жоан Мир стартовал с 12 места, но благодаря блестящему прорыву, финишировал третьим. Гонщик укрепил лидерство в общем зачете благодаря тому, что его основные соперники Маверик Виньялес и Фабио Куартараро финишировали только на седьмом и восьмом местах. За три гонки до финиша сезона отрыв Мира от ближайшего преследователя Куартараро вырос до 14 очков. И это при том, что Team Suzuki ECSTAR в этом сезоне не выиграл ни одного этапа.
Результаты Гран-при Теруэля MotoGP 2020:
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 41.47,652
- Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — +2,205
- Жоан Мир (Team Suzuki ECSTAR) — +5,376
- Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — +10,299
- Жоанн Зарко (Hublot Reale Avintia Racing) — +12,915
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — +12,953
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — +14,262
- Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — +14,720
- Икер Лекуона (Red Bull KTM Tech 3) — +17,177
- Данило Петруччи (Ducati Team) — +19,519.
Общий зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:
- Жоан Мир (Team SUZUKI ECSTAR) — 137;
- Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) — 123;
- Маверик Виньялес (Monster Energy Yamaha MotoGP) — 118;
- Франко Морбиделли (Petronas Yamaha SRT) — 112;
- Андреа Довициозо (Ducati Team) — 109;
- Алекс Ринс (Team Suzuki ECSTAR) — 105;
- Такааки Накагами (LCR Honda Castrol) — 92;
- Поль Эспаргаро (Red Bull KTM Factory Racing) — 90;
- Джек Миллер (Pramac Racing) — 82;
- Мигель Оливейра (Red Bull KTM Tech 3) — 79.
Командный зачёт чемпионата мира MotoGP 2020:
- Team Suzuki MotoGP — 242;
- Drive M7 SIC Racing Team — 235;
- Ducati Team — 180;
- Yamaha Factory Racing — 176;
- Red Bull KTM Factory Racing — 157;
- Pramac Racing — 128;
- Team LCR — 118;
- Tech 3 — 106;
- Repsol Honda Team — 79;
- Avintia Racing — 74;
- Aprilia Racing Team — 39.