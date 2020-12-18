«Алекс — ценный член нашей команды, мы долго думали и тяжело принимали это решение. Затратив время на оценку всех данных, мы решили, что Серхио Перес будет подходящим напарником для Макса Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в Red Bull Racing. Албон остаётся важной частью нашей команды, тест-пилотом и резервистом. Он будет фокусироваться на развитии к 2022 году. Хотим поблагодарить его за упорную работу», — прокомментировал изменение в составе команды её руководитель Кристиан Хорнер.

«Алекс — ценный член нашей команды, мы долго думали и тяжело принимали это решение. Затратив время на оценку всех данных, мы решили, что Серхио Перес будет подходящим напарником для Макса Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в Red Bull Racing. Албон остаётся важной частью нашей команды, тест-пилотом и резервистом. Он будет фокусироваться на развитии к 2022 году. Хотим поблагодарить его за упорную работу», — прокомментировал изменение в составе команды её руководитель Кристиан Хорнер.

«Алекс — ценный член нашей команды, мы долго думали и тяжело принимали это решение. Затратив время на оценку всех данных, мы решили, что Серхио Перес будет подходящим напарником для Макса Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в Red Bull Racing. Албон остаётся важной частью нашей команды, тест-пилотом и резервистом. Он будет фокусироваться на развитии к 2022 году. Хотим поблагодарить его за упорную работу», — прокомментировал изменение в составе команды её руководитель Кристиан Хорнер.

Серхио дебютировал в Ф-1 в 2011 году и с тех пор стал одним из самых стабильных и постоянно прогрессирующих гонщиков. Победа в Гран-при Сахира, второе место на этапе в Турции и продолжительное лидерство в гонке в Бахрейне показали высокий потенциал 30-летнего мексиканца, позволив ему завоевать высокое четвёртое место по итогам сезона-2020. Разумеется, столь стремительное преобразование «Чеко» в элитного гонщика повлияло на решение Red Bull Racing подписать с ним однолетний контракт.

Серхио дебютировал в Ф-1 в 2011 году и с тех пор стал одним из самых стабильных и постоянно прогрессирующих гонщиков. Победа в Гран-при Сахира, второе место на этапе в Турции и продолжительное лидерство в гонке в Бахрейне показали высокий потенциал 30-летнего мексиканца, позволив ему завоевать высокое четвёртое место по итогам сезона-2020. Разумеется, столь стремительное преобразование «Чеко» в элитного гонщика повлияло на решение Red Bull Racing подписать с ним однолетний контракт.

Серхио дебютировал в Ф-1 в 2011 году и с тех пор стал одним из самых стабильных и постоянно прогрессирующих гонщиков. Победа в Гран-при Сахира, второе место на этапе в Турции и продолжительное лидерство в гонке в Бахрейне показали высокий потенциал 30-летнего мексиканца, позволив ему завоевать высокое четвёртое место по итогам сезона-2020. Разумеется, столь стремительное преобразование «Чеко» в элитного гонщика повлияло на решение Red Bull Racing подписать с ним однолетний контракт.