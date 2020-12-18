Серхио Перес стал пилотом Red Bull Racing на сезон-2021
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Мексиканский гонщик подписал однолетний контракт с австрийской командой и станет новым напарником Макса Ферстаппена в Формуле-1.
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Четырёхкратные обладатели Кубка Конструкторов в Ф-1 команда Red Bull Racing окончательно определились с составом пилотов на предстоящий сезон-2021. Сегодня стало известно, что новым напарником Макса Ферстаппена станет Серхио Перес.
Мексиканец заменил в коллективе Алекса Албона, который в следующем году станет тестовым и резервным пилотом команды и уделит внимание разработке болида на 2022 год, а также работе на симуляторах и испытанию шин.
Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать Серхио в Red Bull Racing
«Алекс — ценный член нашей команды, мы долго думали и тяжело принимали это решение. Затратив время на оценку всех данных, мы решили, что Серхио Перес будет подходящим напарником для Макса Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждём возможности поприветствовать его в Red Bull Racing. Албон остаётся важной частью нашей команды, тест-пилотом и резервистом. Он будет фокусироваться на развитии к 2022 году. Хотим поблагодарить его за упорную работу», — прокомментировал изменение в составе команды её руководитель Кристиан Хорнер.
Серхио дебютировал в Ф-1 в 2011 году и с тех пор стал одним из самых стабильных и постоянно прогрессирующих гонщиков. Победа в Гран-при Сахира, второе место на этапе в Турции и продолжительное лидерство в гонке в Бахрейне показали высокий потенциал 30-летнего мексиканца, позволив ему завоевать высокое четвёртое место по итогам сезона-2020. Разумеется, столь стремительное преобразование «Чеко» в элитного гонщика повлияло на решение Red Bull Racing подписать с ним однолетний контракт.
Я знаю, что должен дать результат и помочь команде побороться за ещё один титул
«Я невероятно благодарен Red Bull Racing за предоставленную возможность стать её боевым пилотом в 2021 году. Шанс выступать за команду, сражающуюся за чемпионский титул, — это то, на что я надеялся с момента, когда пришёл в Формулу-1. Это будет момент гордости, когда я окажусь на стартовой решётке в цветах Red Bull Racing рядом с Максом. Вы можете быть уверены, что я буду полностью сконцентрирован на следующем сезоне. У команды такая же психология победителя, как у меня. И я знаю, что должен дать результат и помочь команде побороться за ещё один титул», – эмоционально прокомментировал переход Серхио Перес.