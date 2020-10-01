Участники Кубка мира по кросс-кантри достойны восхищения. Из-за пандемии весь сезон XCO был буквально втиснут в два этапа, которые пройдут один за другим в чешском городе Нове-Место-на-Мораве

я. Четыре гонки за шесть дней – с таким плотным графиком способны справиться лишь элитные атлеты с психологией победителя.