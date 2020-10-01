4 причины радоваться октябрю для каждого любителя MTB
© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
Обширный список соревнований мирового уровня по кросс-кантри, даунхиллу и даже слоупстайлу, которые ты можешь посмотреть в этом месяце онлайн на Red Bull TV.
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Хотим признаться, что мы страшно соскучились по MTB-соревнованиям высокого уровня. Именно поэтому ждали начала октября с огромным нетерпением. Всё дело в том, что середина осени порадует нас жаркими контестами в наших любимых дисциплинах: кросс-кантри (XCO), даунхилл (DH) и даже слоупстайл. Так что нас ждет? В первую очередь, это будут этапы Кубка мира по маунтинбайку Mercedes-Benz UCI. Кроме того, яркими эмоциями обещает побаловать Crankworx Innsbruck. Но это далеко не всё. Вот краткий календарь событий, которые ты сможешь посмотреть в этом месяце онлайн на Red Bull TV.
Кросс-кантри в Чехии
Участники Кубка мира по кросс-кантри достойны восхищения. Из-за пандемии весь сезон XCO был буквально втиснут в два этапа, которые пройдут один за другим в чешском городе Нове-Место-на-Мораве с 29 сентября по 4 октября. Четыре гонки за шесть дней – с таким плотным графиком способны справиться лишь элитные атлеты с психологией победителя.
Никто точно не знает, чего ожидать от сдвоенных соревнований. Прибавь к этому неуверенность в том, в какой форме находятся спортсмены после года без соревнований. Можно точно сказать, что гонки будут достаточно непредсказуемыми и даже сенсационными. Хотя с таким небольшим количеством гонок спортсмены должны быть в лучшей форме в своей жизни. Следует отметить, что в 2020 году в дисциплине кросс-кантри не будет разыгрываться общий титул чемпиона мира, но победа в Кубке мира – всё ещё престижная награда.
Разнообразие – изюминка под названием Crankworx Innsbruck
Slopestyle Season-Recap
На фестивале Crankworx всегда найдется что-то незабываемое для каждого любителя горных велосипедов. И остановка в австрийском Инсбруке не является исключением. Четыре дня с 1 по 4 октября высокооктановых соревнований в памп-треке, слоупстайле, даунхилле, Speed & Style и дуал-слаломе. Кроме того, стоит сказать, что каждое событие Crankworx собирает лучших MTB-райдеров мира в каждой отдельной дисциплине. И если атлеты нацелены на победу, они должны быть на высоте, сочетая скорость, мастерство и стиль.
Охота за радужной майкой в Леоганге
Чемпионат мира – наиболее важное событие в большинстве видов спорта. И гонки на маунтинбайках не являются исключением. Вся аура вокруг этих соревнований является особенной. Спортсмены соревнуются между собой, облачаясь при этом в форму своей страны, а не майку с логотипами спонсоров. Более того, здесь ты не можешь просто так получить вайлдкард или приехать на контест, выиграть квалификацию и соревноваться. Атлет должен пройти отбор и получить приглашение от национальной федерации.
Наконец, если ты победил однажды, ты имеешь возможность надевать специальную радужную майку всю оставшуюся жизнь. На чемпионате мира в австрийском Леоганге, который пройдёт с 10 по 11 октября, ожидается огромная соревновательная программа. Она включает в себя юниорские, молодёжные и взрослые соревнования по кросс-кантри, а также юниорские и взрослые соревнования по даунхиллу.
Это ещё не всё
Победный заезд Луика Бруни на Кубке Мира по DH в Мариборе
Наконец, сезон соревнований по маунтинбайк-даунхиллу завершится этапами Кубка мира Mercedes-Benz UCI в Словении и Португалии. 15 –18 октября соревнования примет Марибор, а 29 октября – 1 ноября чемпионы будут определены в городке Лозан. Причём каждая из этих остановок будет проходить в два этапа. Поэтому ты получишь вдвое больше острых ощущения от просмотра соревнований в прямом эфире на Red Bull TV.