Нассер Аль-Аттия снимает покровы с новой машины на ралли «Дакар»

Чтобы оставаться лучшим, нужно всегда двигаться вперед – в мире автоспорта это особенно актуально. Вот почему после пятой победы на Кубке мира по ралли-рейдам на выходных

решил не расслабляться, а представить свой новый автомобиль для предстоящего ралли «Дакар».