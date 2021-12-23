Нассер Аль-Аттия снимает покровы с новой машины на ралли «Дакар»
Трехкратный победитель «Дакара» рассказывает о своих предыдущих машинах и представляет новый автомобиль – Toyota GR DKR Hilux T1+.
Чтобы оставаться лучшим, нужно всегда двигаться вперед – в мире автоспорта это особенно актуально. Вот почему после пятой победы на Кубке мира по ралли-рейдам на выходных Нассер Аль-Аттия решил не расслабляться, а представить свой новый автомобиль для предстоящего ралли «Дакар».
На «Дакар-2022» появится новая категория T1+, поэтому команда Toyota Gazoo Racing заметно модернизировала Hilux для участия в следующем ралли. Главными достоинствами Toyota GR DKR Hilux T1+, за рулем которой будет Аль-Аттия, можно назвать большие шины и увеличенный ход подвески, что позволит справиться со всеми препятствиями трассы.
Поклонники с нетерпением ждут первого этапа следующего ралли «Дакар», который начнется 2 января в Саудовской Аравии. В видеоролике выше Аль-Аттия рассказывает о своей новой машине и о трех предыдущих автомобилях, с которыми он одерживал победы на «Дакаре».
На пути к победе на Кубке мира по ралли-рейдам Аль-Аттия одерживал победы в Испании, Марокко, Абу-Даби и Саудовской Аравии. Это значит, что он прибудет на «Дакар-2022» в отличной форме, а также на новой машине, тюнингованной специально для покорения пустыни.
Штурманом катарского гонщика станет Матьё Бомель из Франции. В этом составе они взяли четыре Кубка мира и дважды побеждали на «Дакаре», что говорит о том, что с каждым годом взаимопонимание между напарниками становится все лучше.
Последние два заезда в «Дакаре» в Саудовской Аравии принесли Аль-Аттии лишь серебро, поэтому в этот раз он нацелен только на победу на своей родной земле. «Мне не терпится пройти большой путь на T1+, – рассказывает Аль-Аттия. – Машина выглядит мощно и агрессивно. Я постараюсь стать первым водителем, который выиграет "Дакар" на T1+».
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Впервые Аль-Аттия почувствовал вкус ралли «Дакар», когда в 2004 году сель за руль Mitsubishi и завершил маршрут от Франции до Сенегала на 10-м месте. Первую победу на одном из этапов «Дакара» он одержал в 2007 году на BMW. Но настоящего успеха он добился, лишь когда ралли решили провести в Южной Америке. Первую победу в «Дакаре» Аль-Аттия отпраздновал в 2011 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе, когда раньше всех пришел к финишу за рулем Volkswagen Touareg.
Второй успех на трассах Южной Америки состоялся в 2015 году – тогда он мчался за рулем MINI, а помогал ему штурман Бомель. В том году их дуэт добился больших успехов – они лидировали со второго дня и одержали победу на пяти этапах.
Последнюю на данный момент победу в «Дакаре» Аль-Аттия одержал в 2019 году – это было последнее ралли, проводившееся в Южной Америке. В том году Аль-Аттия и Бомель уже в третий раз участвовали в «Дакаре» в составе Toyota Gazoo Racing, и эта победа стала для команды первой на самом сложном в мире ралли. Теперь за рулем новой Toyota GR DKR Hilux T1+ Аль-Аттия готов написать новую главу в истории своей команды.
Смотри все захватывающие этапы ралли «Дакар-2022» на RedBull.com и Red Bull TV. Новый турнир самого сложного ралли в мире автоспорта будет проводится посреди дюн Саудовской Аравии. Первый этап начнется 2 января в городе Хаиль и завершится 14 января в Джедде.