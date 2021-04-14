Если катание в Джексон Хоуле больше напоминало старую добрую джем-сессию среди своих, второй этап в Британской Колумбии был больше похож на классическое сноубордическое кино, снятое в больших горах с большими парнями. Фристайл в первом случае и серьезные линии в большом пухляке во втором показывают то, насколько круто уживаются две формы фрирайда внутри одних соревнований: Natural Selection.

На втором этапе тура в Британской Колумбии лучшие канадские райдеры собрались в Baldface Valhalla, чтобы показать свою лучшую линию и запечатлеть её на камеру. Проезд оценивался по четырем критериям: риск, плавность, креативность и контроль, а победители получили право участвовать в третьей и заключительной части соревнований в Tordrillo Mountain Lodge на Аляске 16 апреля.

Смотри полную трансляцию второго этапа соревнований из Канады:

День 1 – Baldface

Последствия наших непростых времен

Суета 2020–2021 продолжается, поэтому недельный праздник сноубординга в Канаде был сокращен до полутора насыщенных дней спуска.

«Вся команда была в режиме полной готовности», — заявил Крис Расман, который в первый день осуществил три спуска для съемок, а на следующее утро постарался максимально использовать четырехчасовое погодное окно. «Каждый из нас прошерстил весь склон, чтобы найти лучшие места с дропами и снять как можно больше материала, прежде чем снег стал слишком влажным. Было непросто и круто».

Золотой билет для Криса Расмана и Робин Ван Джин

Расмана ничуть не смутило короткое погодное окно. На склоне и на видео было отчетливо видно, что он превосходно владеет доской, а его стиль катания легкий и непринужденный, именно это и принесло ему победу в соревновании в мужском зачете. Он начал свой спуск с выполнения Switch Frontside 540, а затем как по учебнику выполнил Miller Flip с подушки ниже.

Крис Расман и его академический Miller Flip © Chad Chomlock

В горах Аляски Крису Расману предстоит встретиться с такими громкими именами как Марк Макморрис, Миккель Бэнг и Бен Фергюсон. Место соревнований – Tordrillo Range, где будут самые фактурные линии, холодящие кровь градусы склона и максимально непредсказуемый рельеф.

Женский сноубординг увидел победу в лице Робин Ван Джин, которая до старта выбрала ту же линию, что и Линн Пелоси, звезда фильма Full Moon. Карты не сложились, и после жеребьевки Робин потеряла приоритет в старте и продуманную линию пришлось поменять на абсолютную неизвестность.

Робин Ван Джин и её великолепный метод © Matt Bruhns

«Все линии были заняты, поэтому мне пришлось искать другие варианты, ведь мне, естественно, не хотелось портить чужую траекторию», — объяснила она. «В итоге я нашла участок склона с хорошим уклоном, качественным снегом и просто постаралась как можно больше насладиться спуском».

На невероятно сложном рельефе Аляски Робин будет соревноваться с подающей надежды сноубордисткой Зои Садовски-Синнотт, которая показала отличный уровень фристайла в Джексон Хоуле. «Да, у меня, возможно, гораздо больше опыта на рельефе Аляски, но мне всё равно страшно», — с улыбкой делится Робин. «Зои полна энергии, она прекрасно контролирует доску, ее техника с каждым днем улучшается, так что её способности нельзя недооценивать».

Смотри полную трансляцию финалов первого этапа соревнований из Джексон Хоула:

День второй