Natural Selection — вот за что мы любим сноубординг

Если кто-то и сомневался в том, что сноуборд-контест Трэвиса Райса и вправду можно назвать самым амбициозным в мире, все сомнения были разом развеяны на второй день первого этапа соревнования Natural Selection в Джексон Хоуле , когда райдеры проехались по четырехметровому пухляку.

Нам посчастливилось увидеть мощнейшие проезды на уникальной трассе, подготовленной самой природой. 24 лучших сноубордиста в мире испытали себя в условиях, о которых можно только мечтать, а остальной мир завороженно наблюдал за этой схваткой с высоты полета дрона. Зрители то и дело повторяли: «Лучший сноуборд-конкурс в мире» и «Будто смотрю видеоигру».

В финальные этапы после квалификаций вышли 12 райдеров, а через несколько дней практически непрекращающегося снегопада склон уже был как новый и нетронутый, что порадовало ценителей по-настоящему глубокого пухляка.

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День второй

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Райс и Макморрис: лучший против лучшего

Четвертьфинал подарил нам самую захватывающую битву дня — Трэвис Райс против Марка Макморриса. Повезло, так повезло! Райс — лучший бэккантри-фристайлер всех времен, организатор мероприятия и один из самых амбициозных сноубордистов в мире. Макморрис — лучший в слоупстайле. Он уже успел выиграть все возможные титулы в сноубординге, а теперь хочет получить неофициальное звание лучшего сноубордиста в мире по версии Natural Selection.

Хотя Райс выиграл два из четырех предыдущих контестов Natural Selection, перед предстоящим сражением он не стал делать громких заявлений: «За последние годы Спарки достиг многого, поэтому победить его будет нелегко».

За последние годы Спарки достиг многого, поэтому победить его будет нелегко Трэвис Райс Snowboard Freestyle

Первый заезд. Райс обладает огромным опытом в бэккантри и отлично знает трассу, поэтому смело прокладывал новые тропы, однако последний участок трассы дался ему сложнее. Макморрис приземлялся аккуратнее и смог обойти соперника. Во втором заезде Райс, зная, что его преследует лучший сноубордист в слоупстайле, пошел ва-банк на последнем прыжке и совершил мощный Double Backflip — но неудачно. Он пропустил Макморриса вперед, а тот воспользовался своим шансом и вышел в полуфинал против норвежской звезды Миккеля Банга.

Кошмар для судей

Марк Макморрис — победитель этапа Natural Selection в Джексон-Хоуле © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Судить соревнования по сноуборду — задача не из легких. А делать это на открытой местности и с полной свободой импровизации — еще сложнее. А что насчет соревнования, в котором участвуют райдеры с самыми разными навыками и стилями, как в Джексон Хоуле? Именно такая невероятно сложная задача стояла перед судьями Natural Selection.

Чтобы судьям и зрителям было проще, Райс выбрал формат очных встреч, где два райдера соревнуются в двух заездах, за которые получают баллы. В четвертьфинале райдер с наиболее высокой оценкой проходит в следующий раунд. Если в полуфинале и финале оба райдера побеждают в одном из раундов, достигая ничьей, то проводится третий, решающий заезд.

Уникальный стиль Пэта Мура © Tim Zimmerman/Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool 01 / 06

D.A.V.E. (Difficulty, Amplitude, Variety, Execution) расшифровывается как сложность, амплитуда, разнообразие, исполнение. Это четыре критерия, по которым судьи оценивают каждый заезд. В отличие от традиционных соревнований по хафпайпу или слоупстайлу, где даже небольшие ошибки могут стоить победы, здесь судьи были готовы прощать ошибки, если общая оценка была высокой.

Это очень помогло Миккелю Бангу в четвертьфинале. Несмотря на падение в обоих заездах, ему удалось выбить Пэта Мура, хотя тот прошел трассу чисто. Однако полуфинальный заезд против Макморриса обещал быть для Банга гораздо более сложным.

Макморрис попросту не мог пропустить финал © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool/Natural Selection

После первого заезда Макморрис шел впереди, но во втором заезде Банг решил рискнуть и выполнил самый смелый трюк дня: Nose Tap 360 средней амплитуды. Хоть трюк был исполнен неидеально, Банг доказал, что способен на многое.

Макморрис не остался в стороне и в ответ закончил заезд технически безукоризненно. Он не допустил ни одной ошибки, хотя и проследовал по той же линии, по которой проезжал во всех раундах контеста. Иными словами, судьям пришлось выбирать между ярким трюком и безукоризненным исполнением. В итоге они выбрали второе, ведь в конце концов главное — проехать чисто.

Решающий заезд

Из темной лошадки в чемпионку: большой шаг вперед для Зои Садовски-Синнотт © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

Вот и финал. Остались только сильнейшие. Полные противоположности. Зои Садовски-Синнотт 19 лет, и у нее меньше опыта на пухлом снегу, чем у остальных участников соревнования. Её сильные стороны — талант фристайла и юный задор. Её соперница — трехкратная чемпионка Freeride World Tour Марион Харти, опытный райдер, заработавшая свои медали в Мекке фрирайда — Шамони, Франция.

Садовски-Синнотт стала настоящим джокером соревнований. Пробиться в финал ей помогли навыки фристайла и жесткий, бескомпромиссный напор. Во время заезда Харти старалась выбирать самые простые линии, чтобы ехать быстро и не допускать ошибок. Её слабость? Фристайл. В то время как остальные участники соревнования имеют большой опыт во фристайле, Харти является чистым фрирайдером, поэтому в воздухе ей недоставало хватки, техничности и стиля — без этого сложно победить в бэккантри-соревновании в Джексоне.

Харти понимала, что для победы над Садовски-Синнотт в финале ей не обойтись без яркого фристайла, но чем больше она старалась в прыжках, тем больнее падала.

И когда Садовски-Синнотт поняла, что победа в кармане, она решила показать себя на последнем круге во всей красе. Как говорится, лучшее напоследок. Она пронеслась по трассе, совершая потрясающие трюки, в том числе Backflip Wildcat на вершине и амплитудный 360 на последнем трамплине. Набрав 96 баллов, она превратилась из темной лошадки в кандидата на звание лучшей сноубордистки на планете.

Всего пара ошибок стоили Бену Фергюсону победы © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool/Natural Selection

И вот настало время мужского финала: встреча между Макморрисом и американцем Беном Фергюсоном.

Фергюсон — один из лучших не только в хафпайпе, но и в бэккантри. Он катается невероятно плавно, технично и отлично умеет читать местность. На пути к финалу Фергюсон набрал больше баллов, чем остальные участники-мужчины (93) — можно сказать, он был просто в огне. Мало кто сомневался, что если кто-то и сможет победить Макморриса, так это Фергюсон.

Вероятно, Макморрис — самый сильный духом райдер в мире. За его плечами удивительные победы. Например, он выиграл олимпийскую медаль со сломанным ребром, а позже снова взял золото после восстановления от тяжелейшей травмы. А еще он лучший прыгун в мире — и самый стабильный.

Первым ехал Фергюсон. В самом начале пути он упал — может, из-за волнения, а может, из-за усталости, — уступив дорогу Макморрису. А тот не мог упустить этот шанс. Впрочем, Макморрис тоже успел пару раз упасть на проложенных тропах, а его прыжки нельзя было назвать легкими. Первый заезд остался за Макморрисом.

“I never thought I would ever compete against you!” © Chris Wellhausen/Red Bull Content Pool/Natural Selection 01 / 04

Среди сильных сторон Фергюсона — стиль, флоу, ровное и уверенное катание, но после пяти сложных съездов с горы у него едва ли осталось много сил для хороших прыжков во втором заезде.

Это и есть суть сноубординга: фрирайд с нотками фристайла. Поистине лучшее событие в мире сноубординга! Mark McMorris Snowboard Backcountry

Он уверенно шел в последнем заезде, пока не упал на последнем прыжке. Макморрису оставалось лишь проехать чище, чем Фергюсон, но ему было этого мало. Он нацелился на яркую победу и выполнил сильнейший Double Wildcat.

Это и есть суть сноубординга: фрирайд с нотками фристайла. Поистине лучшее событие в мире сноубординга!

Совершенно новый сноуборд контест