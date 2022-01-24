Придумывая концепцию фрирайд соревнований, Трэвис Райс смешал лучшие ингредиенты: три сложнейшие локации с интересным рельефом, звездный состав приглашенных райдеров и лучшие технические решения, чтобы снять весь этот сноубордический праздник на видео и показать нам в прямом эфире на Red Bull TV .

Также как и в том году, тур Natural Selection начнется с домашнего спота Трэвиса Райса, с места, которое взрастило на своих склонах не один десяток именитых райдеров – Джексон Хоул. Читай ниже в статье все подробности о трех этапах тура.

01 История

История Natural Selection началась в 2008 году, когда Трэвис Райс пригласил компанию профессиональных сноубордистов на свой домашний курорт в Джексон Хоул в Вайоминге, США. Он хотел придумать универсальный формат, который позволит выявить лучшего райдера – того, кто может перенести сложные трюки с трамплинов на естественный горный рельеф. Впервые идея реализовалась в соревнованиях Red Bull Super Natural в 2012 году и в Red Bull Ultra Natural в 2013.

Почти 10 лет спустя Трэвис вновь собирает топовых райдеров на обновленном Natural Selection 2021. Теперь соревнования представляют из себя тур с тремя остановками, где приглашенные атлеты соревнуются в формате 1 на 1 в сложнейших снежных условиях: Джексон Хоул, Британская Колумбия, Аляска. В сезоне 2022 соревнования возвращаются – и обещают быть еще более напряженными и зрелищными, чем раньше.

Робин Ван Джин прыгает бэкфлип на Natural Selection в Джексон Хоуле © Dean Blotto Gray/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

02 Формат контеста

С помощью жеребьевки организаторы составляют сетку соревнований, и райдеры соревнуются друг с другом в формате 1 на 1 – тот, кто проехал лучшую линию по мнению судий, проходит дальше. Это означает, что старые волки сноубординга соревнуются с подающими надежды новичками, а медалисты X Games пытаются обойти звезд фрирайд фильмов.

03 Кто участвует

Комитет Natural Selection представил список из 24 самых талантливых, креативных и техничных райдера. Эти заслуженные звезды сноубординга пройдут весьма увлекательный естественный отбор и попытаются занять титул лучшего олл-маунтин сноубордиста и сноубордистки планеты. Каждый из них обладает своим уникальным стилем, вариативностью трюков и балансом сильных и слабых сторон.

Крис Расман в Baldface Lodge в Британской Колумбии © Chad Chomlock

Победители прошлого года Миккель Банг и Робин Ван Джин непременно прибудут в Джексон Хоул, чтобы воспользоваться возможностью защитить свой титул. И им будет непросто, ведь тяжелая артиллерия в виде Кевина Бэкстром, Торгера Бергрем и Шерил Мас уже размяли ноги и натерли парафином доски в полной готовности показать линию покруче.

Полный список подтвержденных райдеров:

Женщины: Робин Ван Джин (Канада), Мэрион Харти (FRA), Хана Бимен (США), Елена Хайт (США), Лиэнн Пелоси (Канада), Мари-Франс Рой (Канада), Шерил Мас (Канада)

Мужчины: Миккель Банг (Норвегия), Бен Фергюсон (США), Блейк Пол (США), Трэвис Райс (США), Сейдж Коценбург (США), Остин Суитн (США), Крис Рэсмен (Канада), Дастин Крейвен (Канада), Артур Лонго (Франция), Денни Дэвис (США), Кевин Бэкстром (Швеция), Джаред Элстон (США), Торгер Бергрем (Норвегия), Торстен Хоргмо (Норвегия), Себбе Де Бак (Бельгия)

04 Этапы

Тур начнется в Джексон Хоуле, штат Вайоминг, куда прибудет весь заявленный состав из 24 райдеров. Место, примечательное не только тем, что это домашний спот Трэвиса Райса, но и тем, что здесь большой градус склона, глубочайший снег и исключительный рельеф. Если сравнивать с остальными этапами, Джексон, пожалуй, располагает самым динамичным и разнообразным рельефом, который точно понравится фристайлерам.

Взлет Бена Фергюсона на Natural Selection 2021 © Tim Zimmerman

Этап 2: Болдфейс Лодж, Британская Колумбия, Канада - 20-27 февраля

В Болдфейс Лодж, Британская Колумбия, будут приглашены прошедшие во второй этап 12 райдеров – 8 мужчин и 4 женщины. Здесь мы увидим всё, что так трепетно любим в сноубординге: крутой склон, глубокий снег, продолжительные линии подушек, высокие канадские ели и грамотно интегрированные в рельеф трамплины. Идеальное место для демонстрации навыков фрирайд катания.

Этап 3: Хребет Тордрилло, Аляска, США - 20-27 марта

Финал соревнований состоится на Аляске, куда направятся 8 сильнейших райдеров – 4 сноубордиста и 4 сноубордистки. Чтобы победить на этом этапе, спортсмену необходима исключительная линия, способность прыгать трюки на таком серьезном рельефе и навык удерживать контроль на очень высокой скорости.

Бесстрашная Хана Биман © Tom Monterosso / Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool

05 В чем интерес

Профессиональный сноубординг строго разбит по дисциплинам. Лучшие в мире райдеры в слоупстайле и хафпайпе живут в соответствии с календарем мировых соревнований, в то время как кинозвезды на весь сезон пропадают в больших горах и появляются осенью с очередной премьерой.

Соревнования Natural Selection бросают вызов этим неписаным правилам и ставят своей целью найти лучшего универсального сноубордиста и сноубордистку – того, кто соединит в своей линии все дисциплины.

Например, пара проездов прошлого сезона:

Проезд #1 – легенда беккантри Трэвис Райс против самого сильного райдера в слоупстайле Марка Макморриса.

Проезд #2 – подающая надежды сноубордистка Зои Садовски-Синнотт против трехкратной чемпионки FWT Марион Харти.

Если райдер выигрывает соревнования Natural Selection, его с уверенностью можно называть лучшим сноубордистом в мире Трэвис Райс

Смотри лучшие моменты соревнований из Джексон Хоула в 2021 году:

Лучшее из Джексон Хоула

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