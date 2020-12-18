Новый бэккантри контест Трэвиса Райса Natural Selection

В современной культуре предвкушение только подогревает хайп. Прошлой зимой мир сноубординга пришел в ажиотаж от новостей о том, что в 2021 году тур Natural Selection вернется и будет проходить в три этапа. С тех пор всё, терпеливое ожидание и радостное предвкушение поглотили всех.

Появлялись новости, бесконечные сторис в Instagram, выходили разные посты и интервью, посвященные соревнованиям Natural Selection, но сейчас мы наконец-то готовы поделиться официальной информацией по локациям, датам и составу именитых райдеров как мужских, так и женских заездов. Ну огонь же, наконец-то!

С 3 по 9 февраля 2021 родные для Трэвиса Райса горы в Джексон Хоуле , штат Вайоминг, станут первой официальной площадкой для проведения Natural Selection со специально подготовленной трассой, в создании которой принимали участие лучшие райдеры мира. Для качественной подготовки линий команда Natural Selection организовала «экспертную неделю строительства», чтобы вместе с лучшими фристайл райдерами убедиться в том, что каждый участок в Джексон Хоуле подготовлен как надо.

«Наша команда постоянно общалась с профессиональными райдерами всех поколений и позаботилась о том, чтобы все мнения были учтены», — прокомментировал Лиам Гриффин , соучредитель и исполнительный директор Natural Selection. Именно таким подходом можно гордиться и брать за пример: организатор собирает обратную связь от райдеров, которые лично принимали участие в строительстве трассы, на которой сами и будут соревноваться.

Трэвис Райс режет линии в Британской Колумбии, Канада © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

Оказывается, Джексон — самая первая площадка проведения Natural Selection: в 2008 году Трэвис пригласил лучших фрирайдеров мира на двухдневные соревнования, поднявшие фристайл вне трасс на новый уровень. «Я уже давно работаю с Джексон Хоул, — говорит Трэвис, — здесь классно кататься, и я правда горжусь тем, что после того как мы запустили этот процесс десять лет назад, мы до сих пор вместе и готовы именно здесь воплощать в жизнь наш проект, продвигающий уникальность местного сообщества, которое всегда меня поддерживало».

Выбор второй остановки тура также отдает должное корням: это будет культовый спот Baldface Lodge , прекрасная долина для кэтскиинга рядом с городом Нельсон, Британская Колумбия.

В 2012 и 2013 годах Трэвис перенес соревнования в Канаду в сотрудничестве с основателем и совладельцем Baldface Джеффом Пенсьеро. Они создали уникальную трассу "Scary Cherry" с более чем 80 изготовленными вручную трамплинами, чтобы обкатать ее за призовой фонд в несколько тысяч долларов и звание лучшего внетрассового фристайлера в мире.

Сказать, что мероприятие имело дикий успех — ничего не сказать. Неудивительно, что Трэвис и команда Natural Selection выбрали этот спот с его глубоким и легким снегом в качестве второй площадки тура.

Робин Ван Джин делает пробный заезд на склонах Джексон Хоула © T. Bird / Red Bull Content Pool

«Baldface — это олицетворение Natural Selection: комьюнити и любовь к природе, — комментирует Пенсьеро. — Мы рады помогать развитию сноубординга, предлагая один из самых сложных рельефов, на котором райдеры соревнований точно не соскучатся».

Финальная остановка тура — всемирно известный Tordrillo Mountain Lodge на Аляске , где будет торжественно награжден победитель. Трэвис провел здесь много времени, снимая легендарный фильм Dark Matter 2019 года. Здесь находится один из самых технически сложных и привлекательных рельефов, по которому когда-либо катали сноубордисты в рамках соревнований.

«Аляска является лучшим местом для фрирайда для огромного числа сноубордистов и лыжников, — комментирует выбор финальной площадки Natural Selection Tour владелец Tordrillo Mountain Lodge Майк Оверкаст, — и это так здорово и правильно, что чемпион Natural Selection будет награжден именно на Аляске».

Сейдж Коценбург на Red Bull Natural Selection © T. Bird / Red Bull Content Pool

Первый состав приглашенных райдеров Natural Selection объявлен, и это по-настоящему тяжелая артиллерия:

Гиги Руф : звезда известного фильма 9191. Второе место на Supernatural 2012. Первое место Ultranatural.

Сейдж Коценбург : звезда JOY & Halcyon и Олимпийский чемпион 2014 года в слоупстайле.

Элиас Эльхардт : звезда фильма Dark Matter и один из лучших в мире фристайл фрирайдеров.

Нилс Миндних : абсолютный чемпион Freeride World Tour 2019/2020.

Марк Макморрис : звезда One World. 17 медалей X Games. 4 звания чемпиона US Open в слоупстайле. 2 Олимпийские медали в слоупстайле.

Бен Фергюсон : звезда JOY. Многократный призер X Games в хафпайпе, член сборной США по хафпайпу на Олимпийских играх 2018.

Крис Рэсмен : звезда многосерийного фильма The Manboys и легенда фрирайда в горах Уистлер (снимался вместе с Райсом в Truffle Pigs).

Трэвис Райс : звезда фильмов The Community Project, That’s It, That’s All, The Art of Flight и The Fourth Phase, а также, пожалуй, лучший фристайл фрирайдер всех времен.

Джейми Андерсон : звезда Unconditional. Самая титулованная женщина-спортсменка в истории X Games. Двукратная Олимпийская чемпионка в слоупстайле 2014 и 2018.

Робин Ван Джин : звезда Full Moon и Depth Perception, одна из самых сильных и технически подготовленных райдеров в мире.

Елена Хайт : звезда Blank Canvas 2020. Золотой призер X Games. Участница Олимпийских игр. Первая женщина, приземлившая alley-oop double backside rodeo в хафпайпе.

Мэрион Харти : трехкратная абсолютная чемпионка Freeride World Tour.

Елена Хайт среди приглашенных на Red Bull Natural Selection © T. Bird / Red Bull Content Pool

Посмотреть на соревнования Natural Selection можно будет на Red Bull TV, трансляция первой остановки тура будет вестись прямо из Джексон Хоула. Если ты слышал что-то о Трэвисе и его фильмах, то понимаешь, что он уделяет много внимания высокому качеству и внедрению инноваций.

«Технологии не стоят на месте: дроны, камеры высокого разрешения и возможность вести прямой эфир — Natural Selection установит новые стандарты того, как будет сниматься и показываться сноубординг и другие виды спорта в режиме реального времени, — делится Картер Уэстфолл, сооснователь и главный исполнительный директор Natural Selection. — Живой и уникальный контент тура увлечет и вдохновит сноубордистов и любителей спорта и активного отдыха».

Следи за новостями о Natural Selection: новые имена приглашенных райдеров, детали по каждой площадке, а также информация о том, как и где посмотреть все, что происходит в рамках соревнований.