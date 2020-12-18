Новый бэккантри контест Трэвиса Райса Natural Selection
© Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool
Многие именитые райдеры встретятся в феврале 2021 года в Джексон Хоуле на первой остановке тура. Готовься смотреть прямую трансляцию на Red Bull TV.
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В современной культуре предвкушение только подогревает хайп. Прошлой зимой мир сноубординга пришел в ажиотаж от новостей о том, что в 2021 году тур Natural Selection вернется и будет проходить в три этапа. С тех пор всё, терпеливое ожидание и радостное предвкушение поглотили всех.
Появлялись новости, бесконечные сторис в Instagram, выходили разные посты и интервью, посвященные соревнованиям Natural Selection, но сейчас мы наконец-то готовы поделиться официальной информацией по локациям, датам и составу именитых райдеров как мужских, так и женских заездов. Ну огонь же, наконец-то!
С 3 по 9 февраля 2021 родные для Трэвиса Райса горы в Джексон Хоуле, штат Вайоминг, станут первой официальной площадкой для проведения Natural Selection со специально подготовленной трассой, в создании которой принимали участие лучшие райдеры мира. Для качественной подготовки линий команда Natural Selection организовала «экспертную неделю строительства», чтобы вместе с лучшими фристайл райдерами убедиться в том, что каждый участок в Джексон Хоуле подготовлен как надо.
«Наша команда постоянно общалась с профессиональными райдерами всех поколений и позаботилась о том, чтобы все мнения были учтены», — прокомментировал Лиам Гриффин, соучредитель и исполнительный директор Natural Selection. Именно таким подходом можно гордиться и брать за пример: организатор собирает обратную связь от райдеров, которые лично принимали участие в строительстве трассы, на которой сами и будут соревноваться.
Оказывается, Джексон — самая первая площадка проведения Natural Selection: в 2008 году Трэвис пригласил лучших фрирайдеров мира на двухдневные соревнования, поднявшие фристайл вне трасс на новый уровень. «Я уже давно работаю с Джексон Хоул, — говорит Трэвис, — здесь классно кататься, и я правда горжусь тем, что после того как мы запустили этот процесс десять лет назад, мы до сих пор вместе и готовы именно здесь воплощать в жизнь наш проект, продвигающий уникальность местного сообщества, которое всегда меня поддерживало».
Выбор второй остановки тура также отдает должное корням: это будет культовый спот Baldface Lodge, прекрасная долина для кэтскиинга рядом с городом Нельсон, Британская Колумбия.
В 2012 и 2013 годах Трэвис перенес соревнования в Канаду в сотрудничестве с основателем и совладельцем Baldface Джеффом Пенсьеро. Они создали уникальную трассу "Scary Cherry" с более чем 80 изготовленными вручную трамплинами, чтобы обкатать ее за призовой фонд в несколько тысяч долларов и звание лучшего внетрассового фристайлера в мире.
Сказать, что мероприятие имело дикий успех — ничего не сказать. Неудивительно, что Трэвис и команда Natural Selection выбрали этот спот с его глубоким и легким снегом в качестве второй площадки тура.
«Baldface — это олицетворение Natural Selection: комьюнити и любовь к природе, — комментирует Пенсьеро. — Мы рады помогать развитию сноубординга, предлагая один из самых сложных рельефов, на котором райдеры соревнований точно не соскучатся».
Финальная остановка тура — всемирно известный Tordrillo Mountain Lodge на Аляске, где будет торжественно награжден победитель. Трэвис провел здесь много времени, снимая легендарный фильм Dark Matter 2019 года. Здесь находится один из самых технически сложных и привлекательных рельефов, по которому когда-либо катали сноубордисты в рамках соревнований.
«Аляска является лучшим местом для фрирайда для огромного числа сноубордистов и лыжников, — комментирует выбор финальной площадки Natural Selection Tour владелец Tordrillo Mountain Lodge Майк Оверкаст, — и это так здорово и правильно, что чемпион Natural Selection будет награжден именно на Аляске».
Первый состав приглашенных райдеров Natural Selection объявлен, и это по-настоящему тяжелая артиллерия:
- Гиги Руф: звезда известного фильма 9191. Второе место на Supernatural 2012. Первое место Ultranatural.
- Сейдж Коценбург: звезда JOY & Halcyon и Олимпийский чемпион 2014 года в слоупстайле.
- Элиас Эльхардт: звезда фильма Dark Matter и один из лучших в мире фристайл фрирайдеров.
- Нилс Миндних: абсолютный чемпион Freeride World Tour 2019/2020.
- Марк Макморрис: звезда One World. 17 медалей X Games. 4 звания чемпиона US Open в слоупстайле. 2 Олимпийские медали в слоупстайле.
- Бен Фергюсон: звезда JOY. Многократный призер X Games в хафпайпе, член сборной США по хафпайпу на Олимпийских играх 2018.
- Крис Рэсмен: звезда многосерийного фильма The Manboys и легенда фрирайда в горах Уистлер (снимался вместе с Райсом в Truffle Pigs).
- Трэвис Райс: звезда фильмов The Community Project, That’s It, That’s All, The Art of Flight и The Fourth Phase, а также, пожалуй, лучший фристайл фрирайдер всех времен.
- Джейми Андерсон: звезда Unconditional. Самая титулованная женщина-спортсменка в истории X Games. Двукратная Олимпийская чемпионка в слоупстайле 2014 и 2018.
- Робин Ван Джин: звезда Full Moon и Depth Perception, одна из самых сильных и технически подготовленных райдеров в мире.
- Елена Хайт: звезда Blank Canvas 2020. Золотой призер X Games. Участница Олимпийских игр. Первая женщина, приземлившая alley-oop double backside rodeo в хафпайпе.
- Мэрион Харти: трехкратная абсолютная чемпионка Freeride World Tour.
Посмотреть на соревнования Natural Selection можно будет на Red Bull TV, трансляция первой остановки тура будет вестись прямо из Джексон Хоула. Если ты слышал что-то о Трэвисе и его фильмах, то понимаешь, что он уделяет много внимания высокому качеству и внедрению инноваций.
«Технологии не стоят на месте: дроны, камеры высокого разрешения и возможность вести прямой эфир — Natural Selection установит новые стандарты того, как будет сниматься и показываться сноубординг и другие виды спорта в режиме реального времени, — делится Картер Уэстфолл, сооснователь и главный исполнительный директор Natural Selection. — Живой и уникальный контент тура увлечет и вдохновит сноубордистов и любителей спорта и активного отдыха».
Следи за новостями о Natural Selection: новые имена приглашенных райдеров, детали по каждой площадке, а также информация о том, как и где посмотреть все, что происходит в рамках соревнований.
Как всегда у Трэвиса — это будет эпично!