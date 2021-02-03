Возьмем, к примеру, лучших сноубордистов в мире, включая легендарных чемпионов, фрирайдеров и звезд кинофильмов, и устроим баттл в заснеженных горах США и Канады со сложными трамплинами, дополняющими естественный рельеф, в формате очного соревнования.

Это ли не лучшая идея для сноуборд-контеста? Именно так и подумал Трэвис Райс и теперь воплощает идею в жизнь в 2021 году. Врываемся на Natural Selection Tour!

24 райдера, три остановки, один победитель

В основе концепции тура Natural Selection лежит идея эволюции: от тщательно отобранных спортсменов до формата судейства и мест проведения соревнования. Первая остановка тура пройдет в период с 3 по 9 февраля в Джексон Хоуле , штат Вайоминг. Отличная новость: соревнование будет транслироваться на Red Bull TV .

Вторая остановка состоится в курортном местечке Baldface Lodge в Британской Колумбии (Канада) в первую неделю марта. Завершится мероприятие в знаменитом Tordrillo Mountain Lodge на Аляске в период с 20 по 27 марта.

Марк Макморрис ищет свою идеальную линию на превью трассы © Mark Clavin / Red Bull Content Pool

Один чемпион: кто станет лучшим?

Со временем сноубординг становится все более сегментированным. Сегодня профи в хафпайпе не участвуют в слоупстайле, фрирайдеры не фристайлят, а видеозвезды не соревнуются. И хотя довольно просто номинировать «лучшего» спортсмена в соответствующей категории, совершенно невозможно определить лучшего сноубордиста.

Что вообще означает этот «лучший»? Что ж, вот определение, над которым стоит поразмыслить: лучший сноубордист в мире безупречно владеет техниками фристайла и фрирайда и демонстрирует свое мастерство на изменчивом природном рельефе.

Так что, если ты самый экстремальный фрирайдер в мире, но при этом не способен выполнить крутой трюк с рельефа, ты не лучший. Если ты выиграл все соревнования по фристайлу, но не можешь спуститься по кулуару в горах Аляски, ты не лучший. Если ты снимаешь эпичные ролики в бэккантри, но не можешь доказать этого перед судьями, ты не лучший. Каждый спортсмен, который приедет в Джексон Хоул в феврале, был выбран не просто так.

«По итогам этого тура определится лучший фристайлер, способный проехать максимально красивую линию во фрирайде», — говорит Трэвис Райс о своем соревновании.

Разный рельеф для каждой из остановок

Тур начнется в Джексон Хоуле, штат Вайоминг. Место, примечательное не только тем, что это домашний спот Трэвиса Райса, но и тем, что здесь большие градусы, глубочайший снег и исключительный рельеф. Если сравнивать с остальными этапами, Джексон, пожалуй, располагает самым динамичным и разнообразным рельефом, который точно понравится фристайлерам.

Следующей остановкой станет Baldface в Британской Колумбии, Канада. Курорт для кэтскиинга около городка Нельсон, где при поддержке Never Summer проводились знаменитые соревнования Super Natural 2012 и Ultra Natural 2013. Крутой склон со множеством интегрированных в рельеф трамплинов и с многочисленными снежными подушками — здесь будет весело и задорно как райдерам, катающим в основном фристайл, так и тем, кто больше фрирайдит вне трасс.

Тур завершится в особом месте для всего big mountain сообщества — на Аляске. На горном хребте Тордрилло расположен один из самых эпичных рельефов планеты, именно сюда Трэвис продолжал возвращаться из сезона в сезон. Чтобы победить на этом этапе, спортсмену необходима исключительная линия, тотальный контроль над скоростью и стальные нервы.

Линия с аппетитными подушками в Джексон Хоуле © Mark Clavin / Red Bull Content Pool

24 топовых райдера

8 женщин и 16 мужчин, каждый с потрясающим стилем и техникой, с уникальными особенностями в катании, которые могут обеспечить конкурентное преимущество для триумфальной победы в Джексон Хоуле.

Самый опытный участник, австриец Гиги Руф, является единственным райдером помимо Трэвиса, который участвовал во всех трех предыдущих соревнованиях серии Natural и победил в Ultra Natural в 2013 году.

Суперзвезда слоупстайла Марк Макморрис тоже был там в 2013 году, но тогда его опыт катания в бэккантри был слишком мал. С тех пор Марк стал одним из лучших паудер-райдеров на планете, а если прибавить к этому великолепное владение техникой фристайла, Марка можно назвать сильнейшим соперником.

А может, главный титул достанется Виктору де ле Рю, чемпиону Freeride World Tour 2019 года и одному из самых экстремальных сноубордистов на планете?

Битва за победу среди женщин тоже обещает стать захватывающий, когда такие богини фристайла, как Хейли Ленгленд и Анна Гассер встретятся с мощными представительницами фрирайда — Марион Хаэрти и Робин Ван Джин.

Сейдж Коценбург, Анна Гассер, Пэт Мур и Трэвис Райс © Dean Blotto Gray/Red Bull Content Pool

Возвращение нового вида соревнований

История Natural Selection началась в 2008 году, когда Трэвис Райс собрал группу профессиональных сноубордистов на своей домашней горе Джексон Хоул в Вайоминге.

Хотя концепция становилась все более амбициозной, а состязания Super и Ultra Natural 2012 и 2013 годов проходили в Канаде, Джексон всегда будет местом, где все началось, неким «антисоревнованием», воспевающим катание по нетронутому паудеру с друзьями.

Сегодня, возвращаясь в Джексон Хоул, Natural Selection несет те же фундаментальные ценности. И в этот раз за этим можно будет наблюдать на Red Bull TV .

Аляска и её безупречный рельеф © Scott Serfas

Тесная связь сноубординга и природы

Без свежевыпавшего снега таких соревнований, как Natural Selection, просто бы не было. Помня об этом, организаторы планируют несколько сессий со спикерами от Yeti, Backcountry, Red Bull и Conservation International, которые будут транслироваться в прямом эфире из Центра искусств Джексона с 4 по 6 февраля. Спикеры – от профессиональных спортсменов до художников и врачей, натуралистов и геологов – совершат глубокое погружение в сложную тему взаимосвязи человека и природы.