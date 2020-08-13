Всё, что нужно знать об этапе UCI DH в Лозане

Организаторы Кубка мира UCI MTB любят удивлять райдеров и любителей маунтинбайка новыми локациями, на которых ранее никогда не проводились контесты мирового тура. В сезоне-2020 в связи с глобальной ситуацией в области здравоохранения и введением ограничений на передвижения календарь был сокращен до четырёх остановок. И среди них есть новинка. 29 октября португальской деревне Лозан впервые примет соревнования такого высокого уровня. Пришло время познакомиться с этим местом поближе.

Где это?

Трасса этапа чемпионата мира UCI DH в Лозане © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Что ж, Лозан расположен в центральной Португалии, примерно в 27 км от первой столицы страны – Коимбры. Даунхилльная трасса проходит по линиям горного хребта Серра-да-Лозан. Сам посёлок городского типа достаточно маленький, с населением 15 тысяч человек. Но на склонах Серра-да-Лозан есть немало сланцевых деревень (названных в честь камня, из которого строились дома – ред.). Главной достопримечательностью этого поселения, помимо живописных ландшафтов, является замок Каштелу-да-Лозан, возведённый в 11 веке.

На территории Серра-да-Лозан также находится парк Лузан – центр маунтинбайка с 25 трассами для даунхилла. Важно отметить, что три их них подходят для райдеров про-уровня.

Что насчёт трассы?

Эндре Лакондегай © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Трек Кубка мира быстрый, но с супер техническими участками. Стартовая часть трассы достаточно плавная, без резких рывков по сторонам. Но постепенно трасса обрастает крутыми поворотами и корнями, так уходит в густые лесные массивы. Так что райдерам придётся контролировать скорость на отдельных участках дистанции.

Станет ли трасса в Лозан сюрпризом для мировой даунхилльной элиты?

Мириам Николь © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Что ж, это интересный вопрос. Действительно, трек может стать настоящим сюрпризом для многих американских райдеров, как Аарон Гвин, а также атлетов, которые не живут в Европе. Но если говорить о представителях «Старого Света», то для многих из них этот спот является популярным для тренировок в межсезонье.

Компания Fox регулярно использует Лозан, как площадку для испытаний своих продуктов. И некоторые даунхильные-команды присоединяются к ним. Здесь регулярно проходят национальные соревнования. А в 2018 году на трассе Лозан прошёл чемпионат Европы по маунтинбайк-даунхиллу. Уже сейчас можно сказать с уверенностью, что трек этапа Кубка мира в Лозане будет более или менее таким же, как на этих соревнованиях.

На кого смотреть в Португалии?

Competition Год Мужчины Женщины Кубок Португалии 2019 Амори Пьеррон Мириам Николь Чемпионат Европы 2018 Франсиско Пардаль Моника Храстник Кубок Португалии 2018 Амори Пьеррон Мириам Николь Кубок Португалии 2017 Реми Тирион Мириам Николь

Безусловно, для многих райдеров трасса будет новой. Но мы прекрасно понимаем, что на высочайшем соревновательном уровне профессиональным атлетам хватит мастерства, чтобы легко адаптироваться к ней. Тем не менее не стоит списывать со счетов и тех спортсменов, которые уже успели проявить себя на этом треке. Стоит сказать, что в рамках открытого Кубка Португалии по MTB DH себя великолепно зарекомендовали французы.