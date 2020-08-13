Всё, что нужно знать об этапе UCI DH в Лозане
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
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Узнай, чего ожидать от стартовой гонки Кубка мира по маунтинбайк-даунхиллу в сезоне-2020 в Португалии.
Организаторы Кубка мира UCI MTB любят удивлять райдеров и любителей маунтинбайка новыми локациями, на которых ранее никогда не проводились контесты мирового тура. В сезоне-2020 в связи с глобальной ситуацией в области здравоохранения и введением ограничений на передвижения календарь был сокращен до четырёх остановок. И среди них есть новинка. 29 октября португальской деревне Лозан впервые примет соревнования такого высокого уровня. Пришло время познакомиться с этим местом поближе.
Где это?
Что ж, Лозан расположен в центральной Португалии, примерно в 27 км от первой столицы страны – Коимбры. Даунхилльная трасса проходит по линиям горного хребта Серра-да-Лозан. Сам посёлок городского типа достаточно маленький, с населением 15 тысяч человек. Но на склонах Серра-да-Лозан есть немало сланцевых деревень (названных в честь камня, из которого строились дома – ред.). Главной достопримечательностью этого поселения, помимо живописных ландшафтов, является замок Каштелу-да-Лозан, возведённый в 11 веке.
На территории Серра-да-Лозан также находится парк Лузан – центр маунтинбайка с 25 трассами для даунхилла. Важно отметить, что три их них подходят для райдеров про-уровня.
Что насчёт трассы?
Трек Кубка мира быстрый, но с супер техническими участками. Стартовая часть трассы достаточно плавная, без резких рывков по сторонам. Но постепенно трасса обрастает крутыми поворотами и корнями, так уходит в густые лесные массивы. Так что райдерам придётся контролировать скорость на отдельных участках дистанции.
Станет ли трасса в Лозан сюрпризом для мировой даунхилльной элиты?
Что ж, это интересный вопрос. Действительно, трек может стать настоящим сюрпризом для многих американских райдеров, как Аарон Гвин, а также атлетов, которые не живут в Европе. Но если говорить о представителях «Старого Света», то для многих из них этот спот является популярным для тренировок в межсезонье.
Компания Fox регулярно использует Лозан, как площадку для испытаний своих продуктов. И некоторые даунхильные-команды присоединяются к ним. Здесь регулярно проходят национальные соревнования. А в 2018 году на трассе Лозан прошёл чемпионат Европы по маунтинбайк-даунхиллу. Уже сейчас можно сказать с уверенностью, что трек этапа Кубка мира в Лозане будет более или менее таким же, как на этих соревнованиях.
На кого смотреть в Португалии?
|Competition
|Год
|Мужчины
|Женщины
|Кубок Португалии
|2019
|Амори Пьеррон
|Мириам Николь
|Чемпионат Европы
|2018
|Франсиско Пардаль
|Моника Храстник
|Кубок Португалии
|2018
|Амори Пьеррон
|Мириам Николь
|Кубок Португалии
|2017
|Реми Тирион
|Мириам Николь
Безусловно, для многих райдеров трасса будет новой. Но мы прекрасно понимаем, что на высочайшем соревновательном уровне профессиональным атлетам хватит мастерства, чтобы легко адаптироваться к ней. Тем не менее не стоит списывать со счетов и тех спортсменов, которые уже успели проявить себя на этом треке. Стоит сказать, что в рамках открытого Кубка Португалии по MTB DH себя великолепно зарекомендовали французы.
Последние три гонки в женском зачёте выиграла Мириам Николь. Среди мужчин в Лозане в 2018 и 2019 годах победил Амори Пьеррон, а его товарищ по команде Реми Тирион выиграл гонку в 2017-м. Обладатель Кубка мира 2018 года Пьеррон, ставший в прошлом году вице-чемпионом мира, действительно является одним из главных претендентов на победу. Но его потенциальным соперником может стать Дэнни Харт, который также выступал в Португалии и провёл на этой локации всё межсезонье.