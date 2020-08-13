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Всё, что нужно знать об этапе UCI DH в Лозане

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Автор Rajiv DesaiОпубликовано
Узнай, чего ожидать от стартовой гонки Кубка мира по маунтинбайк-даунхиллу в сезоне-2020 в Португалии.
Организаторы Кубка мира UCI MTB любят удивлять райдеров и любителей маунтинбайка новыми локациями, на которых ранее никогда не проводились контесты мирового тура. В сезоне-2020 в связи с глобальной ситуацией в области здравоохранения и введением ограничений на передвижения календарь был сокращен до четырёх остановок. И среди них есть новинка. 29 октября португальской деревне Лозан впервые примет соревнования такого высокого уровня. Пришло время познакомиться с этим местом поближе.

Где это?

Трасса этапа чемпионата мира UCI DH в Лозане
Трасса этапа чемпионата мира UCI DH в Лозане
© Hugo Silva/Red Bull Content Pool
Что ж, Лозан расположен в центральной Португалии, примерно в 27 км от первой столицы страны – Коимбры. Даунхилльная трасса проходит по линиям горного хребта Серра-да-Лозан. Сам посёлок городского типа достаточно маленький, с населением 15 тысяч человек. Но на склонах Серра-да-Лозан есть немало сланцевых деревень (названных в честь камня, из которого строились дома – ред.). Главной достопримечательностью этого поселения, помимо живописных ландшафтов, является замок Каштелу-да-Лозан, возведённый в 11 веке.
На территории Серра-да-Лозан также находится парк Лузан – центр маунтинбайка с 25 трассами для даунхилла. Важно отметить, что три их них подходят для райдеров про-уровня.

Что насчёт трассы?

Эндре Лакондегай
Эндре Лакондегай
© Hugo Silva/Red Bull Content Pool
Трек Кубка мира быстрый, но с супер техническими участками. Стартовая часть трассы достаточно плавная, без резких рывков по сторонам. Но постепенно трасса обрастает крутыми поворотами и корнями, так уходит в густые лесные массивы. Так что райдерам придётся контролировать скорость на отдельных участках дистанции.

Станет ли трасса в Лозан сюрпризом для мировой даунхилльной элиты?

Мириам Николь
Мириам Николь
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Что ж, это интересный вопрос. Действительно, трек может стать настоящим сюрпризом для многих американских райдеров, как Аарон Гвин, а также атлетов, которые не живут в Европе. Но если говорить о представителях «Старого Света», то для многих из них этот спот является популярным для тренировок в межсезонье.
Компания Fox регулярно использует Лозан, как площадку для испытаний своих продуктов. И некоторые даунхильные-команды присоединяются к ним. Здесь регулярно проходят национальные соревнования. А в 2018 году на трассе Лозан прошёл чемпионат Европы по маунтинбайк-даунхиллу. Уже сейчас можно сказать с уверенностью, что трек этапа Кубка мира в Лозане будет более или менее таким же, как на этих соревнованиях.

На кого смотреть в Португалии?

CompetitionГодМужчиныЖенщины
Кубок Португалии2019Амори ПьерронМириам Николь
Чемпионат Европы2018Франсиско ПардальМоника Храстник
Кубок Португалии2018Амори ПьерронМириам Николь
Кубок Португалии2017Реми ТирионМириам Николь
Безусловно, для многих райдеров трасса будет новой. Но мы прекрасно понимаем, что на высочайшем соревновательном уровне профессиональным атлетам хватит мастерства, чтобы легко адаптироваться к ней. Тем не менее не стоит списывать со счетов и тех спортсменов, которые уже успели проявить себя на этом треке. Стоит сказать, что в рамках открытого Кубка Португалии по MTB DH себя великолепно зарекомендовали французы.
Последние три гонки в женском зачёте выиграла Мириам Николь. Среди мужчин в Лозане в 2018 и 2019 годах победил Амори Пьеррон, а его товарищ по команде Реми Тирион выиграл гонку в 2017-м. Обладатель Кубка мира 2018 года Пьеррон, ставший в прошлом году вице-чемпионом мира, действительно является одним из главных претендентов на победу. Но его потенциальным соперником может стать Дэнни Харт, который также выступал в Португалии и провёл на этой локации всё межсезонье.