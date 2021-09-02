🌊28 августа в самом сердце Санкт–Петербурга, у стен Петропавловской крепости прошло первое соревнование Red Bull Невский Sup, в котором встретились спортсмены со всей России. Определить сильнейшего сёрфера было не просто. 🏄

Red Bull Невский Sup © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

Соревнование началось ранним утром на берегу Заячьего острова. Первые sup-сёрферы прибыли на место еще до восхода солнца, к 6 утра.

Место и время проведения гонки было выбрано не случайно. Петропавловская крепость считается старейшим архитектурным сооружением города на Неве, которое было заложено в 1703 году. Крепость является символом Санкт–Петербурга.

Сапсёрфинг всегда был очень популярен в Санкт-Петербурге, в ежегодных сап-парадах принимает участие более 1200 сапсёрферов, а пробки на реках и каналах города стали повседневным явлением. Несмотря на это, катание на sup-бордах по Неве было ранее недоступно.

Победительница Оля Раскина во время Red Bull Невский Sup © Denis Klero/ Red Bull Content Pool

Я считаю, что это одни из самых красивых соревнований, где я была! Оля Раскина

Факты о гонке

Гонка состояла из двух заездов, квалификационного и финального. После были определены победители в женском и мужском зачетах. Трасса пролегала по акватории Невы, Малой Невы и Кронверкского пролива.

Дистанция квалификационного раунда состояла из 2500м вокруг Петропавловской крепости, на масс-старт которого вышло более ста спортсменов, среди которых были виндсёрферша Ольга Раскина и Владимир Волошин — со основатель международных соревнований IRONSTAR и Rosa Run.

Участники Red Bull Невский Sup © Denis Klero/ Red Bull Content Pool Участники Red Bull Невский Sup © Denis Klero / Red Bull Content Pool Участники Red Bull Невский Sup © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Формат финального заплыва: 60 финалистам квалификации предстояло пройти шесть кругов вокруг Заячьего острова. На каждом круге выбывало 10 последних спортсменов.

Квалификация

Еще во время первого заплыва на дистанции развернулась нешуточная борьба за места в финале. Во время старта участникам предстояло пробежать несколько метров с доской сквозь стартовые ворота, выйти в акваторию Невы и показать свой максимум. Иногда казалось, что ширины водного пространства может и не хватить на всех. Борьба была упорной, спортсмены шли плотными группами.

Red Bull Невский Sup. Вид на На Петропавловскую крепость © Denis Klero/ Red Bull Content Pool

У нас город стоит на воде, поэтому я хочу, чтобы таких соревнований было как можно больше!» Артем Измайлов

Финал

Старт финального заплыва немного отличался от квалификации, что только добавляло эмоций. На этот раз участникам необходимо было пробежать сквозь стартовые ворота, взять отсчет времени, найти свою «доску» на берегу пляжа Заячьего острова и пристегнуть лиш (страховочный трос sup-борда прим. ред.) к ноге. И только после выйти на дистанцию в 6 кругов. Уже на втором круге петербуржец Артем Измайлов и москвичка Ольга Раскина создали достаточный отрыв от других претендентов на победу, который они продолжали наращивать до самого конца гонки.

Победители Red Bull Невский Sup. Артем Измайлов и Оля Раскина © Denis Klero / Red Bull Content Pool Артём Измайлов, Победитель Red Bull Невский Sup © Denis Klero / Red Bull Content Pool Оля Раскина, Победители Red Bull Невский Sup © Denis Klero / Red Bull Content Pool

Артём Измайлов : «У меня отличные впечатления, классные ощущения. Я очень доволен, что наконец-то в сердце Санкт-Петербурга проходят соревнования, собирающие массу людей, которые хотят развиваться и вести здоровый образ жизни, хотят быть на стиле и кататься на сапах! У нас город стоит на воде, поэтому я хочу, чтобы таких соревнований было как можно больше!»

Артём, преодолел дистанцию в 15 км за 1 час 29 минут 41 секунду. Преимущество в более чем 11 минут от Петра Загородного, занявшего второе место с результатом в 1 час 40 минут 44 секунды, принесло жителю Санкт-Петербурга первое место. На третьей ступени пьедестала расположился Алексей Синицкий, его результат составил 1 час 45 минут 4 секунды.

Ольга Раскина: «Red Bull Невский Sup – это не только новый формат гонки, это ещё и моя первая поездка в Санкт-Петербург на соревнования по сапам, и я считаю, что это одни из самых красивых соревнований, где я была! Потрясающая атмосфера, шикарная поддержка, безумно красивая локация – эти соревнования точно запомнятся мне надолго!»

Оле удалось завершить дистанцию соревнования за 1 час 40 минут 37 секунд. Её доминирование на протяжении всей гонки позволило обогнать Марию Глухачёву, которая заняла второе место с результатом 1 час 42 минуты 22 секунды. Третье место в женском зачете досталось Светлане Богомоловой, к сожалению, сошедшей на 5-ом круге финального раунда гонки.