Дневники New Star Camp: развлечения
© Кирилл Умрихин
Чем заняться на кэмпе помимо катания в парке и музыкальных тусовок? Профессиональный виндсерфер Оля Раскина и BMX-райдер Костя Андреев показывают самые интересные места и занятия.
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Насыщенные 10 дней фестиваля в горах требуют хотя бы дня отдыха от спортивных ивентов и смены деятельности. Обширная культурная программа кэмпа это учитывает и предлагает массу дополнительных развлечений. Смотри наш свежий видеодневник, в котором виндсерфер Оля Раскина и BMX-райдер Костя Андреев рассказывают, что ещё тебя ждет на кэмпе и чем можно заняться вблизи курорта "Роза Хутор".
Показы кино, лекции и мастер-классы, катание на велосипеде и посещение самого длинного подвесного пешеходного моста в России. Проверка на смекалку: отгадай, с чем прыгнет Костя Андреев с банджи в Skypark с 207-метровой высоты?
Чем ещё заняться на New Star Camp