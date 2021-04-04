Насыщенные 10 дней фестиваля в горах требуют хотя бы дня отдыха от спортивных ивентов и смены деятельности. Обширная культурная программа кэмпа это учитывает и предлагает массу дополнительных развлечений. Смотри наш свежий видеодневник, в котором виндсерфер

и BMX-райдер

рассказывают, что ещё тебя ждет на кэмпе и чем можно заняться вблизи курорта "Роза Хутор".