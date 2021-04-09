Финальный день фестиваля New Star Camp завершил 10-ти дневный спортивно-музыкальный марафон полного безумия: эксклюзивные Live-концерты в горах, спортивные ивенты на различных фигурах, мастер-классы, лекции и круглосуточное общение с крутыми людьми, которые приехали сюда со всей России.

Финальный день фестиваля New Star Camp завершил 10-ти дневный спортивно-музыкальный марафон полного безумия: эксклюзивные Live-концерты в горах, спортивные ивенты на различных фигурах, мастер-классы, лекции и круглосуточное общение с крутыми людьми, которые приехали сюда со всей России.

Финальный день фестиваля New Star Camp завершил 10-ти дневный спортивно-музыкальный марафон полного безумия: эксклюзивные Live-концерты в горах, спортивные ивенты на различных фигурах, мастер-классы, лекции и круглосуточное общение с крутыми людьми, которые приехали сюда со всей России.