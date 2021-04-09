Вся атмосфера и драйв New Star Camp в четырех минутах
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Со сладкой грустью прощаемся с заключительным днем фестиваля и показываем самые яркие моменты прошедшего New Star Camp 2021.
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Финальный день фестиваля New Star Camp завершил 10-ти дневный спортивно-музыкальный марафон полного безумия: эксклюзивные Live-концерты в горах, спортивные ивенты на различных фигурах, мастер-классы, лекции и круглосуточное общение с крутыми людьми, которые приехали сюда со всей России.
Смотри отчетное видео о том, как это было и ни в коем случае не грусти, ведь как говорит основатель фестиваля Игорь Игнатьев, увидимся мы меньше, чем через год на New Star Weekend 😉