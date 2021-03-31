Дневники New Star Camp: музыка
© Кирилл Кмрихин
Смотри, как звучит и вибрирует фестиваль, который соединяет спорт, музыку, культуру и горы в нашем втором дневнике о кэмпе.
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В окружении гор гремят не только спортивные события кэмпа, но и музыкальная сцена вибрирует от талантов мощных исполнителей. Хедлайнер фестиваля – DJ Нина Кравиц, любимица техно мира, считающая, что основная задача диджея – собрать классную музыку и транслировать через нее мощную энергию.
Окунайся в самую гущу музыкальных событий, смотри наш второй видеодневник с кемпа – в нём мы покажем и расскажем, кто ещё выступает в мощнейшей музыкальной программе фестиваля.