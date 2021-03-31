В окружении гор гремят не только спортивные события кэмпа, но и музыкальная сцена вибрирует от талантов мощных исполнителей. Хедлайнер фестиваля – DJ Нина Кравиц, любимица техно мира, считающая, что основная задача диджея – собрать классную музыку и транслировать через нее мощную энергию.