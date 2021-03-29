В этом году New Star Camp уже традиционно радует райдеров огромным сноупарком европейского уровня: 8 выверенных трамплинов с максимальной высотой пролёта 20 м, интересная джиб-секция с 30 фигурами разной длины и конфигурации, учебная линия для начинающих и качественный шейп всего этого великолепия.

В этом году New Star Camp уже традиционно радует райдеров огромным сноупарком европейского уровня: 8 выверенных трамплинов с максимальной высотой пролёта 20 м, интересная джиб-секция с 30 фигурами разной длины и конфигурации, учебная линия для начинающих и качественный шейп всего этого великолепия.

В этом году New Star Camp уже традиционно радует райдеров огромным сноупарком европейского уровня: 8 выверенных трамплинов с максимальной высотой пролёта 20 м, интересная джиб-секция с 30 фигурами разной длины и конфигурации, учебная линия для начинающих и качественный шейп всего этого великолепия.