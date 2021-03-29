Дневники New Star Camp: сноупарк
© Кирилл Умрихин
Показываем, что находится в самом большом сноупарке России в этом году – от учебных фигур до мощных про-линий.
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В этом году New Star Camp уже традиционно радует райдеров огромным сноупарком европейского уровня: 8 выверенных трамплинов с максимальной высотой пролёта 20 м, интересная джиб-секция с 30 фигурами разной длины и конфигурации, учебная линия для начинающих и качественный шейп всего этого великолепия.
Дневники New Star Camp: сноупарк
Радует не только количество и качество фигур, но и продолжительность спуска: заезд можно начинать на высоте 1800 метров, поднявшись на канатной дороге «Кабан» в фан парк, далее проехать одну из многих мощнейших линий в парке New Star Camp на высоте 1600 метров и продлить удовольствие в парке «Роза Хутор» на высоте 1350.
30 марта в сноупарке пройдут самые азартные соревнования Red Bull Roll the Dice, которые соберут сильнейших сноубордистов и лыжников страны. Перед каждой попыткой участники бросают гигантские игральные кости, которые определяют трюк: грани одного кубика показывают грэбы, другого – градусы вращения. Выпасть может всё, что угодно!