9 новогодних целей сноубордиста

Прошлый сезон закончился рано, и многие так и не успели выкатать свои сезонные скипассы, выгулять новый экип или покатать в запланированной на весну поездке.

Было и было, зато теперь наступает время ставить цели на новый год и новый сезон, чтобы провести его максимально продуктивно, с большим количеством дней катания в горах, выжимая максимум из своих отпусков. Новогодние цели – это отличный способ не забывать о своих приоритетах, делать только то, что любишь, прогрессировать в катании и создавать крутые воспоминания.

1. Вычеркнуть из своего списка локацию мечты

Даже если ты вдохновился фильмом и думаешь, что это слишком далеко и вообще не из этой жизни. Даже если ради этой поездки нужно будет копить весь сезон. Японский паудер? Съезд в кратер действующего вулкана на Камчатке? Идеально отшейпленная парковая линия в Финляндии? Такая поездка будет стоить всех затраченных усилий, ощущение "как в фильме" будет накатывать ежесекундно, а новое место, люди, культура и рельеф добавят массу новых эмоций твоему увлечению сноубордингом, даже если поездка за сезон будет единственной.

Тот самый легкий и взрывной японский паудер © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

2. Научиться самостоятельно парафинить доску и точить канты

Ты выйдешь на новый уровень вовлеченности, когда попробуешь сам разобраться с обслуживанием своего оборудования. Зачем подтачивать канты? Нужно ли консервировать доску на лето и как её правильно хранить? Каким образом снять старый парафин и нанести новый? Если ты пока не разобрался, зачем вообще нужно парафинить доску, что ж, тебя ждет новый дивный мир. Ухоженный скользяк прослужит дольше, пронесет на плоскачах дальше и не уронит стоимость сноуборда, когда ты захочешь поменять комплект.

3. Освоить новую технику катания

Чтобы развиваться в сноубординге и прокачивать чувство доски, важно разбавлять катание разными техниками. Отправляйся на разбитый склон, чтобы отточить технику катания на буграх. Поднимись пораньше, чтобы первым спуститься по вельвету и попробовать себя в карвинге. Взорвав все полянки в лесу, переключись на флет фристайл и пробуй прыгать 180, трешки, делать ноуз и тейлпрессы. Осваивать новое будет и весело, и непонятно, и интересно, а ещё с новыми навыками возрастет чувство контроля над доской на различных рельефах и в различных ситуациях.

Так выглядит идеальная укладка © Markus Rohrbacher/Nitro

4. Принять участие в соревнованиях

Существует большое количество соревнований для любителей – от фанового заезда по периле до слалома или фрирайд контеста. Понятно, что не у всех силен соревновательный дух, многим достаточно получать удовольствие от простого факта нахождения в горах со сноубордом. Но не отмахивайся от этой идеи, пока не попробуешь.

Соревнования мотивируют пробовать новое © Red Bull Content Pool

Говорят, соревнования – это то, что каждый райдер должен хотя бы раз испытать на себе. Если тебе не понравится, никогда не делай этого снова. Но если понравится, это может дать совершенно новую мотивацию в твоем увлечении. Необязательно иметь высокий уровень катания, чтобы соревноваться; большинство контестов, как правило, невероятно дружелюбны, и многие сноубордисты будут там, чтобы повеселиться и хорошо провести время, а не попытаться получить приз. Плюс соревнований и в том, что они всегда поощряют делать что-то новое: прыгнуть с трамплина побольше, разогнаться посильнее, сойти с перилки в свич.

5. Построить трамплин и крутануть с него новый трюк

Копать трамплин на снежной поляне – красиво, тепло, долго и очень весело. Потрудись как те ребята из сноубордических фильмов, возводящие красивый кикер с длинным разгоном. Придется потратить время на теорию, прежде чем с лопатой отправляться на склон, чтобы узнать, как прочитать рельеф, выбрать правильный уклон склона и наметить комфортное приземление. Круто строить трамплины после снегопада, чтобы припрыгать новые трюки в мягкий снег – именно так находятся моральные силы на первую трешку или бэкфлип.

Новые трюки с трамплина лучше ставить в мягкий снег © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

6. Прослушать курс по спасательным работам

Высокий уровень катания влечет за собой последствие – повышенную ответственность и за себя, и за тех, кто с тобой катает. Даже на низком курорте можно насмотреться всякого: кто-то свалился в колодец, кто-то врезался в елку, кто-то потерялся вне трасс и сильно замерз, кто-то неудачно приземлил трюк и снес себе колено. Круто, если в подобных ситуациях твой холодный расчет и ясная голова помогут кому-то сохранить здоровье.

7. Поставить на сноуборд ещё одного друга

Врываться на склон с хорошей компанией – лучшее. Помоги другим увидеть в сноубординге то, что видишь ты: фан, креатив, путешествия, бесконечный способ самовыражения и интерес к жизни. Вероятно, у тебя уже есть своя компания, с кем ты катаешься, но держим пари, что несколько раз в сезон кто-то спрашивает у тебя совет и задает вопросы.

Приобщай новых друзей к сноубордингу © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

Сноубординг может быть непонятным и травматичным, если кто-то с самого начала не объяснит, что за фигня сейчас будет происходить. Помоги другу встать на сноуборд – одолжи свой комплект или подскажи хороший прокат, помоги подобрать доску и ботинки, а затем отвези его на домашний склон или в горы. Покажи свой любимый маршрут, красивые пейзажи и, возможно, к концу года у тебя появится новый любимый напарник.

8. Снять свой мини-эдит с катанием

Парковое катание с трюками по фигурам или лесное катание с дропами в глубокий пухлый снег – представь, как круто будет пересматривать этот мини-фильм летом или 10 лет спустя. Съемки помогут запечатлеть не только крутые города и споты, где ты побывал с друзьями, но и твой уровень катания: набор трюков, технику и стиль катания. Если с каждого сезона у тебя будет по мини-фильму, можно будет отслеживать как прогресс, так и общий уровень фана твоих путешествий.

Денис Бонус с командой © Nikita Klyukvin/Red Bull Content Pool

9. Закрыть сезон летом