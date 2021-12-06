Николай Грязин: что ни гонка, то всегда приключение!

В 2021 году атлет Red Bull Николай Грязин совмещал выступление в чемпионате мира WRC2 и европейском первенстве ERC. И в обеих сериях, несмотря на обстоятельства, смог показать отличный результат. Хотя не обошлось и без сложностей, которые, впрочем, только закалили гонщика.
«Наша стратегия —максимально атаковать»
Сезон-2021 мы ехали в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Это зачёт для подготовленных по регламенту R5 автомобилей, который сейчас называется Rally2 — раллийные машины построены на базе серийных, оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью около 305 л.с., полным приводом, неактивным центральным дифференциалом и минимальными доработками по аэродинамике.
Наш сезон изначально подразумевал необходимость показать скорость, а не во что бы то ни стало медленно доезжать, как делают некоторые пилоты, чтобы просто набирать очки. Мы для себя сразу решили, что хотим выступать в классе WRC2 и сражаться с самыми быстрыми пилотами, навязывать им борьбу и показывать наш уровень и готовность бороться с ними. Так и сформировалась наша стратегия — будем максимально атаковать в начале гонки, а в финальные дни, если у нас есть хорошая позиция, то будем доезжать.
Сезон, в принципе, начался неплохо. У нас были подиумы, мы показывали хорошую скорость, хотя где-то что-то и не получалось порой. Мы могли бороться за первые места, но, к сожалению, слабым местом стал новый автомобиль Volkswagen Polo GTI R5. Когда мы купили эту машину, Volkswagen закрыл заводскую гоночную программу и прекратил выпуск новой техники — марка никак не обслуживала автомобили, не было никаких обновлений и вообще мы лишились всякой заводской поддержки. Соответственно начались проблемы с покупками запчастей и надёжностью машины. У нас, к сожалению, стали возникать многочисленные технические сложности, когда новые детали с завода уже могли быть с дефектами, которые проявляли себя во время езды. Например, прямо на спецучастке пропадала мощность.
Слабым местом стал новый автомобиль Volkswagen Polo GTI R5
«В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным»
Это было очень обидно, потому что у нас была пара случаев, когда мы действительно могли показать хорошие времена и попасть на подиум — было несколько этапов, когда мы проиграли гонку из-за поломок техники. Да, бывали гонки вроде Эстонии и Хорватии, где я сам старался добавлять скорость из-за необходимости атаковать, делал ошибку и ломал машину, но были очень обидные технические сходы из-за несвязанных с моей ошибкой, ошибкой штурмана или команды поломок автомобиля. Часто просто по причине дефектов в деталях мы не могли продолжать борьбу.
Мы в итоге попали на 6-ю строчку среди участников WRC2 по итогам сезона-2021. Не в последнюю очередь из-за того, что по ходу чемпионата мира мы пересели обратно на Skoda Fabia Rally2 Evo и она уже позволяла — эта модель надёжная, технических проблем с ней не возникало — попадать на подиум и показывать хорошую скорость. В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным. В двух последних гонках нам удалось попасть на подиум — в Испании мы заняли 2-е место, а в Италии одержали победу в своём классе. Тоже не без проблем — бывали ситуации, когда мы делали ошибку, а команда нас спасала и позволяла вновь бороться за подиум — что ни гонка, то всегда приключение!
В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным
Сезон сложился очень интересно и нам очень повезло, что в нашей команде Movisport, под названием которой мы выступали, хотя обслуживанием и поддержкой занималась команда Sports Racing Technologies Team, а две последние гонки ехали с немецкой командой Toksport WRT с заводской поддержкой Skoda. Очень круто мы ехали другие гонки, поскольку команда приглашала быстрых пилотов вроде Эсапекки Лаппи, Теемо Сунинена, так что у меня была возможность ехать с этими гонщиками и сравнивать мою езду с ними. Где я еду быстрее, где они — это была отличная возможность, которая помогла вырасти мне как пилоту и стала одним из главных открытий сезона, позволив проверить себя с гонщиками, выступавшими и побеждавшими в WRC на топовой технике.
Финальный этап в Италии мы не планировали ехать, но так получилось, что команда Movisport была на 2-й позиции в чемпионате и теоретически был шанс обойти лидеров сезона Toksport WRT, поэтому команда попросила нас проехать гонку в Монце. Надо отдать должное Toksport WRT, которые поступили как настоящие джентльмены — они готовили и обслуживали нам технику на итальянском этапе, но при этом наш экипаж был заявлен за Movisport и боролся за очки для их главных конкурентов в сражении за титул. Огромное уважением им за это! Так получилось, что в Италии все пилоты WRC2 делали ошибки, но мне повезло допустить лишь одну небольшую помарку, тогда как другие ошибались чаще и серьёзнее, поэтому в Монце нам удалось сделать Movisport чемпионами мира, опередив Toksport WRT, в командном зачёте в WRC2. Этот результат очень порадовал босса команды и позволил нам завершить сезон-2021 на высокой ноте — все машины пришли к финишу в хорошем состоянии, а Movisport взяла титул.