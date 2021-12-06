Николай Грязин: что ни гонка, то всегда приключение!

В 2021 году атлет Red Bull Николай Грязин совмещал выступление в чемпионате мира WRC2 и европейском первенстве ERC. И в обеих сериях, несмотря на обстоятельства, смог показать отличный результат. Хотя не обошлось и без сложностей, которые, впрочем, только закалили гонщика.

«Наша стратегия —максимально атаковать»

Сезон-2021 мы ехали в чемпионате мира по ралли в классе WRC2. Это зачёт для подготовленных по регламенту R5 автомобилей, который сейчас называется Rally2 — раллийные машины построены на базе серийных, оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью около 305 л.с., полным приводом, неактивным центральным дифференциалом и минимальными доработками по аэродинамике.

Наш сезон изначально подразумевал необходимость показать скорость, а не во что бы то ни стало медленно доезжать, как делают некоторые пилоты, чтобы просто набирать очки. Мы для себя сразу решили, что хотим выступать в классе WRC2 и сражаться с самыми быстрыми пилотами, навязывать им борьбу и показывать наш уровень и готовность бороться с ними. Так и сформировалась наша стратегия — будем максимально атаковать в начале гонки, а в финальные дни, если у нас есть хорошая позиция, то будем доезжать.

Николай Грязин в Испании © nikolay-gryazin-in-spain

Сезон, в принципе, начался неплохо. У нас были подиумы, мы показывали хорошую скорость, хотя где-то что-то и не получалось порой. Мы могли бороться за первые места, но, к сожалению, слабым местом стал новый автомобиль Volkswagen Polo GTI R5. Когда мы купили эту машину, Volkswagen закрыл заводскую гоночную программу и прекратил выпуск новой техники — марка никак не обслуживала автомобили, не было никаких обновлений и вообще мы лишились всякой заводской поддержки. Соответственно начались проблемы с покупками запчастей и надёжностью машины. У нас, к сожалению, стали возникать многочисленные технические сложности, когда новые детали с завода уже могли быть с дефектами, которые проявляли себя во время езды. Например, прямо на спецучастке пропадала мощность.

Слабым местом стал новый автомобиль Volkswagen Polo GTI R5 Николай Грязин

«В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным»

Это было очень обидно, потому что у нас была пара случаев, когда мы действительно могли показать хорошие времена и попасть на подиум — было несколько этапов, когда мы проиграли гонку из-за поломок техники. Да, бывали гонки вроде Эстонии и Хорватии, где я сам старался добавлять скорость из-за необходимости атаковать, делал ошибку и ломал машину, но были очень обидные технические сходы из-за несвязанных с моей ошибкой, ошибкой штурмана или команды поломок автомобиля. Часто просто по причине дефектов в деталях мы не могли продолжать борьбу.

Длиннейший прыжок Николая Грязина © Atworldphotography Николай Грязин готовится к гонке © Atworldphotography Празднование подиума © Atworldphotography

Мы в итоге попали на 6-ю строчку среди участников WRC2 по итогам сезона-2021. Не в последнюю очередь из-за того, что по ходу чемпионата мира мы пересели обратно на Skoda Fabia Rally2 Evo и она уже позволяла — эта модель надёжная, технических проблем с ней не возникало — попадать на подиум и показывать хорошую скорость. В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным. В двух последних гонках нам удалось попасть на подиум — в Испании мы заняли 2-е место, а в Италии одержали победу в своём классе. Тоже не без проблем — бывали ситуации, когда мы делали ошибку, а команда нас спасала и позволяла вновь бороться за подиум — что ни гонка, то всегда приключение!

В ралли очень важно быть не только быстрым, но и надёжным Николай Грязин

Сезон сложился очень интересно и нам очень повезло, что в нашей команде Movisport, под названием которой мы выступали, хотя обслуживанием и поддержкой занималась команда Sports Racing Technologies Team, а две последние гонки ехали с немецкой командой Toksport WRT с заводской поддержкой Skoda. Очень круто мы ехали другие гонки, поскольку команда приглашала быстрых пилотов вроде Эсапекки Лаппи, Теемо Сунинена, так что у меня была возможность ехать с этими гонщиками и сравнивать мою езду с ними. Где я еду быстрее, где они — это была отличная возможность, которая помогла вырасти мне как пилоту и стала одним из главных открытий сезона, позволив проверить себя с гонщиками, выступавшими и побеждавшими в WRC на топовой технике.

Финальный этап в Италии мы не планировали ехать, но так получилось, что команда Movisport была на 2-й позиции в чемпионате и теоретически был шанс обойти лидеров сезона Toksport WRT, поэтому команда попросила нас проехать гонку в Монце. Надо отдать должное Toksport WRT, которые поступили как настоящие джентльмены — они готовили и обслуживали нам технику на итальянском этапе, но при этом наш экипаж был заявлен за Movisport и боролся за очки для их главных конкурентов в сражении за титул. Огромное уважением им за это! Так получилось, что в Италии все пилоты WRC2 делали ошибки, но мне повезло допустить лишь одну небольшую помарку, тогда как другие ошибались чаще и серьёзнее, поэтому в Монце нам удалось сделать Movisport чемпионами мира, опередив Toksport WRT, в командном зачёте в WRC2. Этот результат очень порадовал босса команды и позволил нам завершить сезон-2021 на высокой ноте — все машины пришли к финишу в хорошем состоянии, а Movisport взяла титул.