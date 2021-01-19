Когда возможно даже зимнее восхождение на К2

Непальскому альпинисту Нирмалу «Нимс» Пурджа снова удалось достигнуть, казалось бы, абсолютно невозможного: бывший гуркха и солдат Королевского флота Великобритании установил новый невероятный мировой рекорд, поднявшись на вершину К2 вместе со своей командой в экстремально суровых зимних условиях и без использования дополнительного кислорода .

До недавнего времени зимнее восхождение на восьмитысячник К2, который известен как «последняя неприступная вершина в истории альпинизма», казалось абсолютно невозможным, однако Нимс и его команда официально стали первыми альпинистами, которым удалось достигнуть этой вершины в экстремальных зимних условиях 16 января 2021 года в 17:00 по местному времени.

За пределами возможного © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Ну и приключение. Рад сообщить, что мы единой командой покорили культовую вершину К2 в экстремальных зимних условиях Нирмал Пурджа – непальский альпинист

Это невероятное и очень важное достижение для всего альпинистского сообщества Непала. Члены команды подождали друг друга и собрались в одной точке чуть ниже вершины, чтобы подняться наверх всем вместе, напевая гимн Непала.

«Ну и приключение. Рад сообщить, что мы единой командой покорили культовую вершину К2 в экстремальных зимних условиях. Мы решили сделать невозможное возможным. Для нас большая честь разделить это историческое достижение не только с альпинистским сообществом Непала, но и с альпинистскими сообществами по всему миру».

«Мать-природа величественна, и, стоя на вершине, проникаясь ее великолепием и мощью, мы гордимся тем, что стали частью истории и показали своим примером, что сотрудничество, работа в команде и позитивный настрой могут раздвинуть границы того, что, по нашему мнению, кажется пределом наших возможностей. Мы благодарны за поддержку, оказанную нам людьми со всего мира, – она вдохновила нас и дала силы для воплощения поставленной нами цели в жизнь».

Нирмал Пурджа точно найдет свое имя в учебниках по истории © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Высота К2 составляет 8611 метров над уровнем моря. Это единственная вершина в мире высотой более 8000 метров, которая до сих пор оставалась не покоренной зимой. Восхождение на вершину считалось невыполнимой задачей из-за суровых погодных условий.