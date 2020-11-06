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Главные события Gold Coast Pro – турнира Большого шлема World Surf League

Смотри, как топовые сёрфингисты борются за успех на престижных соревнованиях у побережья австралийского острова Южный Страдброк.
Автор Chris BinnsОпубликовано
Первым этапом австралийской серии турниров Большого шлема WSL стал Tweed Coast Pro, чрезвычайно успешный турнир в Кабарита Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. После этого ведущие австралийские серферы вместе с застрявшим здесь южноафриканским райдером Мэтью МакГилливреем двинулись на север в Квинсленд. Именно здесь прошло второе по счёту значимое событие в мире сёрфинга – Gold Coast Pro.
Изабелла Николс движется к большой победе на Gold Coast Pro
Изабелла Николс движется к большой победе на Gold Coast Pro
© Andrew Shield
Остров Южный Страдброк, напоминающий своей формой акулий гребень, стал местом проведения соревнований и встречи райдеров с отвесными волнами, высотой как небоскрёб. Кроме того, песчаная коса послужила прекрасным спотом для пляжного отдыха. Идеальное сочетание, правда?
Итан Юинг чувствует себя как дома на острове Норт-Страдброк
Итан Юинг чувствует себя как дома на острове Норт-Страдброк
© Andrew Shield
Говоря о женском зачёте соревнований, стоит отметить Изабеллу Николс, которой предстоит стать дебютантом мирового тура. В борьбе за наивысшую ступень подиума 23-летняя австралийка дважды подряд идеально проехала по трубе, покорив сердца судей. В мужском зачёте победу праздновал постоянный участник мирового тура Майки Райт.
Соли Бэйли сбегает из Surfers Paradise, чтобы найти рай для сёрфера
Соли Бэйли сбегает из Surfers Paradise, чтобы найти рай для сёрфера
© Andrew Shield
Тем не менее соревновательная часть – это далеко не всё, за что мы любим сёрфинг. И остров Страдброк, впервые принимавший контест столь высокого уровня, порадовал нас и катанием вне конкурса в исполнении собравшихся здесь звёзд спорта. Кроме них, в эпицентр сёрфинга прибыла и команда Stab, снимавшая процесс на видео. Результатом их стараний стал очередной выпуск No Contest.
Мика Мэргисон красиво сёрфит у острова Южный Страдброк
Мика Мэргисон красиво сёрфит у острова Южный Страдброк
© Andrew Shield
На этот раз трехкратный чемпион мира Мик Фэннинг расскажет нам о природе волн самой северной части Золотого побережья. Кроме того, после просмотра эпизода, давний приятель Мика – Даррен Хэндли – возглавит твой рейтинг лучших водителей гидроциклов, доставляющих райдеров на спот. Австралиец во всех подробностях раскроет секрет важной части сёрфинга, которая чаще всего остаётся за кадром.
Митч Крюс берёт волну Саут-Стрэдди размером с небоскрёб
Митч Крюс берёт волну Саут-Стрэдди размером с небоскрёб
© Andrew Shield
Кроме того, тебя ждёт встреча с мастером съёмок в пайпе с руки с помощью GoPro – Джоэлом Скоттом, который называет себя #InstaSurfer. От кадров изнутри волны у тебя точно перехватит дыхание и вспотеют ладони. Пересказывая содержание эпизода намекнём, что тебя также ждёт краткий обзор всех основных моментов соревнований, празднование в исполнении победителей и проигравший. А ещё, мы расскажем тебе историю Митча Крюза, потерпевшего на контесте фиаско.
Заинтригован? Тогда листай прямо сейчас в верхнюю часть экрана и наслаждайся новым эпизодом No Contest.