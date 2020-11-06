Главные события Gold Coast Pro – турнира Большого шлема World Surf League

Первым этапом австралийской серии турниров Большого шлема WSL стал Tweed Coast Pro, чрезвычайно успешный турнир в Кабарита Бич в австралийском штате Новый Южный Уэльс. После этого ведущие австралийские серферы вместе с застрявшим здесь южноафриканским райдером Мэтью МакГилливреем двинулись на север в Квинсленд. Именно здесь прошло второе по счёту значимое событие в мире сёрфинга – Gold Coast Pro.

Изабелла Николс движется к большой победе на Gold Coast Pro © Andrew Shield

Остров Южный Страдброк, напоминающий своей формой акулий гребень, стал местом проведения соревнований и встречи райдеров с отвесными волнами, высотой как небоскрёб. Кроме того, песчаная коса послужила прекрасным спотом для пляжного отдыха. Идеальное сочетание, правда?

Итан Юинг чувствует себя как дома на острове Норт-Страдброк © Andrew Shield

Говоря о женском зачёте соревнований, стоит отметить Изабеллу Николс, которой предстоит стать дебютантом мирового тура. В борьбе за наивысшую ступень подиума 23-летняя австралийка дважды подряд идеально проехала по трубе, покорив сердца судей. В мужском зачёте победу праздновал постоянный участник мирового тура Майки Райт.

Соли Бэйли сбегает из Surfers Paradise, чтобы найти рай для сёрфера © Andrew Shield

Тем не менее соревновательная часть – это далеко не всё, за что мы любим сёрфинг. И остров Страдброк, впервые принимавший контест столь высокого уровня, порадовал нас и катанием вне конкурса в исполнении собравшихся здесь звёзд спорта. Кроме них, в эпицентр сёрфинга прибыла и команда Stab, снимавшая процесс на видео. Результатом их стараний стал очередной выпуск No Contest.

Мика Мэргисон красиво сёрфит у острова Южный Страдброк © Andrew Shield

На этот раз трехкратный чемпион мира Мик Фэннинг расскажет нам о природе волн самой северной части Золотого побережья. Кроме того, после просмотра эпизода, давний приятель Мика – Даррен Хэндли – возглавит твой рейтинг лучших водителей гидроциклов, доставляющих райдеров на спот. Австралиец во всех подробностях раскроет секрет важной части сёрфинга, которая чаще всего остаётся за кадром.

Митч Крюс берёт волну Саут-Стрэдди размером с небоскрёб © Andrew Shield

Кроме того, тебя ждёт встреча с мастером съёмок в пайпе с руки с помощью GoPro – Джоэлом Скоттом, который называет себя #InstaSurfer. От кадров изнутри волны у тебя точно перехватит дыхание и вспотеют ладони. Пересказывая содержание эпизода намекнём, что тебя также ждёт краткий обзор всех основных моментов соревнований, празднование в исполнении победителей и проигравший. А ещё, мы расскажем тебе историю Митча Крюза, потерпевшего на контесте фиаско.