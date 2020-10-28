Смесь волнения и ожидания

Австрийский клуб Red Bull Зальцбург приехал в Мадрид в гости к «Атлетико» несколько разочарованным. Создав множество моментов в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, австрийский клуб сыграл с московским «Локомотивом» лишь вничью – 2:2. Главный тренер австрийцев Джесси Марш откровенно заявлял, что его парни заслуживали победы.

Зато перед игрой с «Атлетико» он очевидно переживал, потому что встречаться его команде предстояло с разозлённым топ-клубом, который в первом туре Лиги чемпионов проиграл со счётом 0:4. Да, мадридцев обидел не кто-нибудь, а действующий победитель турнира «Бавария», но зная амбиции главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, можно было не сомневаться: настрой на «Зальцбург» будет максимальный.

Нападающий австрийцев Патсон Дака тоже всё прекрасно понимал и не скрывал волнения перед игрой с «Атлетико»: «Я уверен, что мадридцы приедут голодными и злыми. Нам нельзя плохо начинать игру, как это было в матче с «Локомотивом». Если мы хотим набрать очки в игре с «Атлетико», то должны играть с высокой интенсивностью и постоянно прессинговать соперника. Чувствую смесь волнения и приятного ожидания. Не могу дождаться, когда выйду на поле».

Красота от Жоау Феликса

Не испугались гранда. «Атлетико» с трудом обыграл Red Bull Зальцбург © www.redbullsalzburg.at/

«Атлетико» начал матч чуть активнее. Имея в атаке таких звёзд как Луис Суарес и Жоау Феликс, даже прагматичный тренер Симеоне не может позволить себе отсиживаться в обороне. Мадридцы много владели мячом, настойчиво искали бреши в обороне соперника, подали несколько угловых, но до голевых моментов дело пока не доходило.

Red Bull Зальцбург ответил своим моментом: Доминик Собослаи с углового вместо предсказуемого навеса отдал пас низом в район штрафной «Атлетико» на Андреаса Ульмера, но австриец из неплохой позиции пробил сильно выше ворот. На 10-й минуте первого тайма тот же Ульмер ворвался в штрафную и упал. Показалось, что его подтолкнул полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте, однако судья решил, что испанец действовал в рамках правил. Впрочем, футболисты «Зальцбурга» особо и не спорили.

Подопечные Симеоне ответили двумя своими моментами. Сначала после подачи углового мяч отлетел к Эктору Эррере, и мексиканец здорово пробил по воротам Станковича. Если бы не один из игроков «Зальцбурга», вставший на пути мяча, счёт вполне мог бы быть открыт. И уже через минуту Жоау Феликс едва не сотворил один из лучших голов не только этого розыгрыша Лиги чемпионов, но и, возможно, вообще всего европейского сезона.

Киран Трипьер забросил мяч в штрафную «Зальцбурга», где португалец не стал его принимать, а с лёта в красивейшем прыжке ударил через себя. Вратарь австрийцев уже ничем не мог помочь своей команде, но мяч попал в перекладину и отлетел за пределы поля. Ещё через пару минут уже Суарес получил свой шанс после подачи углового, однако его удар правой ногой получился немного неточным.

Неудержимый Льоренте

Red Bull Зальцбург празднуют взятие ворот соперника © https://www.redbullsalzburg.at/

После такого натиска австрийскому клубу удалось на некоторое время отодвинуть игру от своих ворот. У подопечных Марша было несколько интересных подходов к штрафной «Атлетико», но отчаянно не хватало креативного последнего паса. Дважды всё заканчивалось поспешными ударами из-за пределов штрафной, которые блокировались защитой мадридцев.

А вот испанцы на 24-й минуте получили ещё одну отличную возможность. Максимилиан Вебер сбил Феликса вблизи собственной штрафной, за что получил жёлтую карточку. К мячу подошёл Эррера, но пробил точно в стенку. И всё-таки подопечные Симеоне добились своего. Анхель Корреа отправился в сольный проход, который был прерван защитой «Зальцбурга», но мяч удачно отлетел прямо к Льоренте. Испанец сразу ударил по воротам с левой ноги, Станкович сумел коснуться мяча, но этого было слишком мало – 1:0.

А Льоренте не останавливался. На 33-й минуте Маркос вышел один на один со Станковичем и должен был оформлять дубль, но промахнулся практически из идеальной позиции. В этот момент Симеоне на бровке был готов разнести всё, что попадалось под руку: аргентинский тренер понимал, что второй гол в первом тайме был бы очень кстати.

Один момент для Собослаи

У «Зальцбурга» временами получались неплохие атаки, но австрийцам никак не удавалось подготовить качественный момент для хорошего завершающего удара. Плюс ещё и защитники «Атлетико» играли максимально самоотверженно, раз за разом вставая на пути мяча, летящего в ворота. А тут ещё повреждение получил нападающий Дака, его пришлось заменить на Секу Койату. Матч для гостей определённо складывался не лучшим образом.

Австрийский клуб смотрелся ничуть не хуже грозных испанцев © www.redbullsalzburg.at

До поры до времени совершенно не был заметен один из главных креативщиков «Зальцбурга» – Собослаи. Венгр, как обычно, пытался играть красиво, но эта красота не шла на пользу продуктивности. Однако классный игрок тем и отличается, что способен решить один эпизод, даже если до этого игра у него совершенно не шла.

Именно это произошло на 40-й минуте матча. Игроки «Зальцбурга» несколько раз удачно вступили в отбор на чужой половине, в результате чего мяч достался Берише, а он отдал отличный пас на Собослаи. Доминик разобрался в ситуации и классным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Яна Облака – 1:1. Последние пять минут тайма прошли в открытой игре. Соперники словно забыли про центр поля, и если для австрийцев такая игра более чем подходила, то на команду Симеоне это явно не было похоже. Тем не менее до свистка на перерыв счёт не изменился.

Сумасшедшее начало второго тайма

Сумасшедшее начало второго тайма © www.redbullsalzburg.at

Второй тайм начался катастрофой для «Атлетико». Австрийцы в первой же своей атаке после перерыва смогли забить и повести в счёте. Быстрой выход из обороны в исполнении подопечных Марша привела к тому, что Ульмер получил мяч в свободной зоне на левом фланге, откуда и отдал великолепную передачу в штрафную мадридцев. Мергим Бериша в прыжке дотянулся до мяча и отправил его в сетку. Отчаянный рывок защитника хозяев Фелипе и попытка выбить мяч с линии ворота провалились – 1:2.

Второе поражение подряд явно не входило в планы Симеоне. Это максимально затруднило бы турнирное положение мадридцев в плане перспектив выхода из группы, однако «Атлетико» практически тут же сравнял счёт. Не прошло и пяти минут, как Жоау Феликс забил после точного паса Корреа – 2:2.

А дальше началось вообще какое-то футбольное безумие. Моменты возникали каждые пару минуты, словно обеим командам непременно нужно было забить прямо сейчас. У «Атлетико» шикарные шансы отличиться имели Льоренте и Феликс, но их ударам не хватило точности. У «Зальцбурга» мог забить Койата, но испанцев спас Облак.

Беспокойная игра и спасение Станковича

Беспокойная игра и спасение Станковича © www.redbullsalzburg.at

Главный тренер австрийцев больше не мог смотреть на эту бесконечную «перестрелку» и решил успокоить игру заменами. Вместо Юнузовича и Вебера на поле вышли Ашимеру и Онгене. Но веселье на этом не закончилось. Команды окончательно забыли про центр поля, и «Зальцбург» в этом веселье смотрелся как минимум не хуже. С 65-й по 70-ю минуты гости владели преимуществом и атаковали острее «Атлетико». В одном из эпизодов Кристенсен вошёл в штрафную и имел возможность вновь вывести Red Bull Зальцбург вперёд, но бесхитростно пробил в защитника испанского клуба.

На 72-й минуте напомнил о себе Луис Суарес. Уругваец весь матч пребывал в тени Жоау Феликса и Маркоса Льоренте, но в середине второго тайма наконец-то нашёл возможность для удара. Опасным он, правда, не получился: мяч срикошетил от игрока соперника и медленно полетел в руки Станковичу. Уже через минуту голкиперу австрийцев пришлось столкнуться с гораздо более опасным моментом. Коке получил мяч в 7-8 метрах по центру от ворот «Зальцбурга» и пробил в створ. Станкович здорово среагировал и спас свою команду от верного гола.

Однако это был лишь небольшой всплеск в игре «Атлетико». Глобально хозяева отдали инициативу и продолжали обороняться. Симеоне понимал, что времени остаётся всё меньше и меньше, и выпустил Торрейру и Эрмосо вместо Лоди и Эрреры. Ничья определённо не устраивала мадридцев, впрочем, и «Зальцбург» вряд ли мог довольствоваться одним очком, с учётом того, как здорово команда действовала во втором тайме.

Феликс всё решил

Феликс всё решил © www.redbullsalzburg.at

В конечном итоге класс «Атлетико» и класс Симеоне взял своё. Именно вышедший на замену француз Тома Лемар фактически первым касанием отдал великолепную передачу на Феликса, который с близкого расстояния забил свой второй гол в матче и за пять минут до конца игры вывел мадридцев вперёд – 3:2. У вратаря австрийцев Станковича не было ни единого шанса помочь команде, а находившийся на линии ворот защитник «Зальцбурга» не сумел среагировать на сильный удар.

У гостей оставалось пять минут плюс добавленное время, чтобы сравнять счёт. Учитывая, с какой частотой возникали моменты на протяжении всей игры, этот сценарий выглядел вполне реальным. Однако у австрийцев явно закончились силы, а такая опытная команда как «Атлетико» прекрасно умеет сушить игру и в концовке играть по счёту. «Зальцбург» боролся до последнего, до финального свистка так и не смог создать хотя бы один реально голевой момент.