Экстремальный каякинг Нурии Ньюман в Исландии – на это стоит посмотреть

никогда не было проблем. После того, как сорвались планы по поездке в Непал, Ньюман набралась смелости и отправилась в Исландию, чтобы совершить один из самых опасных сплавов на планете.

«Мы путешествовали не в самое легкое время, поэтому нам приходилось максимально адаптироваться к обстоятельствам. Когда думаешь об Исландии, то представляешь путешествие своей мечты, — говорит Ньюман. — Все выглядит очень красиво и легко. В реальности дела обстояли ровно наоборот: красиво было далеко не всегда, не говоря уже про легкость».

«Мы путешествовали не в самое легкое время, поэтому нам приходилось максимально адаптироваться к обстоятельствам. Когда думаешь об Исландии, то представляешь путешествие своей мечты, — говорит Ньюман. — Все выглядит очень красиво и легко. В реальности дела обстояли ровно наоборот: красиво было далеко не всегда, не говоря уже про легкость».

«Мы путешествовали не в самое легкое время, поэтому нам приходилось максимально адаптироваться к обстоятельствам. Когда думаешь об Исландии, то представляешь путешествие своей мечты, — говорит Ньюман. — Все выглядит очень красиво и легко. В реальности дела обстояли ровно наоборот: красиво было далеко не всегда, не говоря уже про легкость».