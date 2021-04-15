Экстремальный каякинг Нурии Ньюман в Исландии – на это стоит посмотреть
Непредсказуемая погода и другие неожиданности — каякер Нурия Ньюман рассказывает, как поездка в Исландию заставила вспомнить о суровой действительности этого вида спорта.
Выходить за рамки привычного — с этим у Нурии Ньюман никогда не было проблем. После того, как сорвались планы по поездке в Непал, Ньюман набралась смелости и отправилась в Исландию, чтобы совершить один из самых опасных сплавов на планете.
Спортсменка-путешественница из Франции даже представить не могла, что месяц в стране льда в окружении уникальной природы принесет столько неожиданностей.
«Мы путешествовали не в самое легкое время, поэтому нам приходилось максимально адаптироваться к обстоятельствам. Когда думаешь об Исландии, то представляешь путешествие своей мечты, — говорит Ньюман. — Все выглядит очень красиво и легко. В реальности дела обстояли ровно наоборот: красиво было далеко не всегда, не говоря уже про легкость».
Но сплавы в Исландии не имеют себе равных. «Исландия славится своими водопадами, — комментирует спортсменка. — Там вулканический рельеф, ландшафт является более подходящим для водопадов, чем, например, в Альпах».
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Ожидания и реальность
В компании Анупа Гурунга и Тифейн Дюперье Ньюман отправилась в путешествие мечты, вдохновленная впечатляющими видео, которые снимаются в Исландии каждый год.
«В Исландии снимается много фото и видео контента на открытом воздухе, потому что там всегда хороший свет, — объясняет Ньюман. — Мы часто видим высококачественные снимки, где основное внимание уделяется красоте пейзажей. Но в нашем виде спорта мы часто используем более простую технику и снимаем в более низком качестве, так как вокруг нас всегда вода, и это осложняет съемку, не говоря уже о том, что на все это могут накладываться еще и не очень хорошие погодные условия».
Температура достигала -15 градусов Цельсия
А они такими и были. Команда почти сразу столкнулась с суровыми минусовыми температурами.
«Ночью в палатке температура достигала -15 градусов Цельсия. — вспоминает Нурия. — Ботинки замерзли, и утром пришлось ставить их на плитку, чтобы они оттаяли, — иначе невозможно было развязать шнурки и надеть их. Мы предполагали, что может быть холодно, так как приехали в конце сезона, однако не думали, что это случится в самом начале путешествия.
Уже на второй день температура опустилась до уровня зимних показателей, мы были в шоке. У нас в планах был месяц трекинга, и мы надеялись, что у нас есть как минимум неделя, чтобы сделать снимки, не замерзая при этом, но холода наступили сразу же».
Ануп получил травму, и это означало, что Тифейн приходилось отвечать и за видео, и за безопасность запланированных съемок, что еще больше усложняло процесс.
Когда съемки начались, Ньюман очень быстро поняла, что реальный каякинг в Исландии — не совсем такой, каким выглядит на экране. «Видео каякинга в Исландии выглядят как мощные экшен клипы, поэтому при просмотре всегда появляется ощущение супер экстрима и бушующего адреналина в крови , — говорит Ньюман. — Но на них не видно, что перед тем, как прыгнуть в водопад, ты очень спокойно, иногда даже медитируя, анализируешь все риски. И это состояние, и то, что происходит на самом деле, совсем не похожи на то клише, каким наш спорт представляется на видео».
Главная цель — расширить границы возможного в спорте, но не забывая при этом про минимизацию рисков. «Думаю, важно изменить это представление о каякинге, — говорит Ньюман. — Иначе люди будут думать, что мы просто не думаем о риске».
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