Каякер Нурия Ньюман известна тем, что покоряла самые сложные реки по всему миру — от Гималаев до Патагонии. Свой новый проект в 2020 году француженка сняла практически на заднем дворе — в родной Франции.

«Из-за ограничительных мер нам пришлось сфокусироваться на проектах в своём регионе, к примеру, уже долгое время я посматривала на Вердонское ущелье, — рассказывает спортсменка. — Я не очень хорошо знакома с этим местом. Я была там всего один раз, когда мне было 13 лет. У меня остались прекрасные воспоминания о Вердонском ущелье, но я плохо помню эту поездку. Вернувшись туда в прошлом году, я вспомнила, насколько крутое это место. А еще оказалось, что внутри каньона съемки никогда ранее не проводились».

Двадцатипятикилометровый участок реки Вердон, за покорение которого взялась Ньюман, расположен вверх по течению от озера Сент-Круа в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

«Это один из самых красивых участков для каякинга во Франции, поэтому для меня этот проект стал возможностью не просто пройти маршрут, но и сосредоточиться на красоте самого места», — говорит Ньюман.

Нурия Ньюман сплавляется по реке Вердон во Франции © Ciaran Heurteau 01 / 04

По словам Ньюман, в Вердонском ущелье не самые большие пороги, однако из-за сифонов каякер должен быть готов к очень техничному и сложному спуску.

«Сифоном реки называют место, где вода засасывается в туннель, скрывается под камнями или под валунами. Именно из-за этого ущелья считаются опасными. Если ты упадешь с каяка, то есть риск того, что тебя затянет под воду и ты утонешь. Так что нужно всегда сохранять бдительность и предельно точно выстраивать траекторию движения».

Самые сложные участки реки Вердон получили названия Стикс (в честь одной из рек подземного царства Аида в греческой мифологии), Имбут («воронка» на провансальском языке) и Ридо, где река протекает через маленький коридор между двумя скалами.

«В каякинге тебя всегда учат тому, что если река сужается или становится перегруженной — настолько, что ты не можешь выйти из нее, — тебе не следует по ней сплавляться, — объясняет Ньюман. — Конечно, перед такими местами не висит огромный знак "Опасность". Сплав в таких местах естественным образом противоречит здравому смыслу».