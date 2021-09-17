«С арабского Дахаб переводится как золото, потому что это город, который окружён горами, — и на закате они светятся золотом, — рассказывает вице-чемпионка мира по виндсёрфингу Оля Раскина . — Там золотой песок, прекрасные люди, как я их называю — золотые люди: и местные, и приезжие. Опять же, потрясающие, уникальные места для катания и тренировок. Дахаб — место, которое непохоже на тот традиционный Египет, что мы знаем. Здесь царит атмосфера спорта, здесь тренируются лучшие мировые виндсёрферы, кайтеры, дайверы, фридайверы. Это одно из немногих мест на земле, где можно кататься круглый год. В Дахабе можно развиваться во всех наших любимых водных видах спорта».

Омар Модрек — молодой кайтсёрфер, египтянин, который тренируется в Египте. Это была одна из первых его поездок в Дахаб, и удалось подгадать хороший прогноз — был сильный ветер. Оля показала Омару культовые места для катания.

Омар Модрек и Оля Раскина © Kirill Umrikhin Очень люблю это место. И наша дружба — Египта и России — подтверждает, что для нас нет границ Оля Раскина

«Омар, с одной стороны, знакомит меня со своей страной, а я показываю ему Дахаб, каким его вижу я. Очень люблю это место. И наша дружба — Египта и России — подтверждает, что для нас нет границ, — поясняет Оля. — А сама история о том, что мы впервые встретились с Омаром и знакомимся как раз в Дахабе, в Египте, в его родной стране, в моём любимом городе, который давно уже стал интернациональным. Когда-то это была маленькая бедуинская деревня, а сейчас целый город, куда приезжают люди со всех стран. И все катаются вместе! Омар, увидев Дахаб, сказал, что будет туда часто возвращаться, хотя он живёт в африканской части Египта — на другом берегу Красного моря».

Два спота, два райдера = удовольствие в квадрате

Видеоролик снимали два оператора два дня в двух местах и с двумя главными героями. Так что при просмотре удовольствие в квадрате гарантируется.

В основном, снимали в Бэби Бэй — это небольшая лагуна с гладкой водой, где тренируются все мировые виндсёрферы и кайтсёрферы.

«Только представьте: гладкая вода, а через риф встают волны. Когда высокая вода в прилив, можно разгоняться через Бэби Бэй, проезжать над рифом и прыгать с волны, — мечтательно рассказывает Оля. — Кстати, этот спот с волнами называется "Камикадзе". В общем, Бэби Бэй — это культовое место, где есть гладкая вода — и учиться на нем очень комфортно».

Омар Модрек © Kirill Umrikhin Оля Раскина © Kirill Umrikhin

Следующее место — это Ассала Бич, один из районов Дахаба, где находятся жилые дома. Если снимаешь там дом, то можно выходить буквально на пляж. Правда, там высокий риф, и катают только в высокую воду, когда глубина по пояс. Во время отлива глубина по щиколотку — и чтобы не испортить риф, спортсмены стараются не вставать на него ногами. Над рифом можно разгоняться по гладкой воде, а выпрыгивать уже с волны, которая становится на самом рифе.

Ролик снимал муж Оли Кирилл Умрихин и друг Григорий Соловьёв. Кирилл был главным режиссёром, оператором, фотографом, а снимал с берега. Съёмки с воды — заслуга Григория.

Не тот Египет, который все знают

Оля впервые приехала в Дахаб в 2005 году. И с тех пор возвращается туда каждый год. «Для меня Египет — это место моего обучения виндсёрфингу, моя база. Там я впервые встала на доску, тренировалась, работала. И, собственно, с Египта начался мой путь как профессионального виндсёрфера. Поэтому для меня это втройне особое место».

Сейчас Оля тренируется в Дахабе сама и учит своему мастерству других в рамках спортивных виндсёрф лагерей. Кроме обучения виндсёрфингу в группах участники занимаются сап-серфингом, фридайвингом, йогой, снорклингом, ходят в горы и устраивают пикники у костра под звездным ночным небом.

Дахаб отличается от других египетских курортов, потому что он максимально про спорт, про здоровый образ жизни Оля Раскина

«Многие обожают это место! — отмечает она. — Тёплое море, тёплый песок... Дахаб отличается от других египетских курортов, потому что оно максимально про спорт, про здоровый образ жизни. Там действительно прекрасно, есть хороший ветер, волна, солнце. В этом месте, мне кажется, завязывается настоящая дружба на долгие годы».

Теперь виза на три месяца

Самое главное событие для российских сёрферов и дайверов в этом году — открытие чартеров и регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх, а это ближайший к Дахабу город с аэропортом. Сейчас, по словам Оли, перелёт из Москвы в Шарм-эль-Шейх стоит порядка 25 тысяч рублей. Последние полтора года можно было только в Каир прилететь прямым рейсом, а это менее удобно. При въезде в Египет требуют ПЦР-тест или сертификат о вакцинации Спутником V.

Ещё одна хорошая новость: виза в Египет, которая покупается в аэропорту за 25 долларов, действует 90 дней, а не 30, как было раньше. Теперь можно провести три месяца в Дахабе — и это очень круто!

«Мы с мужем и детьми всю пандемию провели в Египте, так случайно вышло. Когда прошлой весной прекратилось авиасообщение, мы решили остаться в Дахабе — думали, что это будет недолго, — вспоминает Оля. — А в итоге провели там полгода. Мы много катались, тренировались. Я считаю, что нам очень повезло, что мы всё это время провели не в маленькой квартире в Москве, а на море. Сейчас Дахаб живёт полной жизнью: там открылось много ресторанов и магазинов, виндсёрф-станций и кайт-станций, а также дайв-центров и фридайв-центров. Это потрясающее место — я всем рекомендую!»

Оля Раскина и Омар Модрек.jpg © Kirill Umrikhin

После насыщенных событий в России — Оля завоевала бронзу на Чемпионате России по сапу во Владивостоке и заняла первое место в гонке Red Bull Невский SUP вокруг Петропавловской крепости — в планы в обязательном порядке вписывается любимый египетский спот. «В Дахаб мы полетим 15 октября. Там начинается бархатный сезон, ещё очень тёплая вода, температура воздуха до градусов 30. И главное — стабильно дует ветер! Осенью многие приезжают сюда тренироваться, потому что внутри лагун находится примерно 10 станций проката виндсёрфинга. Одна из них — «Пять Квадратов», где я провожу свои обучающие лагеря Windsurf Beauties Camp. И целый месяц — с 16 октября по 13 ноября — я буду заниматься с учениками, мы будем проводить виндсёрф-кэмпы вместе с самым сильным в России фристайлером Егором Попретинским. Погнали с нами! Будет круто!»