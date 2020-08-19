7 советов, как встать на сёрф вдали от открытой воды

Ни для кого не секрет, что прежде чем оседлать волну на сёрфе, райдеры проходят обучение на песке. Иногда это может занять несколько дней. А иногда, правильно освоить Pop-Up, найти баланс и не поймать Wipeout при первом же погружении с доской в воду может отнять у несколько недель. И провести их рядом с морем и океаном, так ни разу не прокатившись по волнам будет достаточно обидно.

Возможно, для кого-то это окажется открытием, но научиться кататься на сёрфе можно и вдали от открытой воды. Более того, это отличный и наиболее продуктивный способ практики сёрфинга в безопасных условиях. Вот несколько советов, которые ты можешь применить дома уже сейчас.

Пробуй встать на доску

Этим навыком должен обладать каждый райдер прежде чем начать сёрфить по волнам. Причём учиться вставать на доску можно и нужно начать не выходя из дома. Правда, это действительно сложная, хотя и базовая часть сёрфинга. Так что тебе придётся усердно потрудиться, чтобы её усвоить. Более того, такие тренировки помогут тебе держать мышцы в тонусе, а также сохранить гибкость и подвижность. Чтобы выполнить упражнение, тебе нужно сделать Pop-Up – прыжок с балансировкой. Если ты хочешь достичь прогресса, делай не менее 10 Pop-Up каждый день.

Учить лежать на доске

Учить лежать на доске © Ryan Miller/Red Bull Content Pool

Может показаться, что это легко. Но чтобы выполнить это упражнение правильно, ты должен находиться в правильном положении. Чтобы найти золотую середину, подними доску и, подложив под неё одну руку, найди точку, в которой доска идеально балансирует, не раскачиваясь вперед и назад. Затем сними плавник, либо используй подушку, чтобы не повредить его. Теперь ложись на доску, выгни спину и приподнимите ступни, чтобы они не касались доски. Каждый раз, когда ты будешь плавать в открытой воде, убедись, чтобы твоё тело находилось именно в этом положении.

Греби в бассейне

Если у тебя есть доступ к бассейну, в котором можно плавать на доске, ты можешь попробовать попрактиковать здесь гребки, перевороты и даже подъём на неё. Это отличная возможность попробовать свои навыки катания на воде, хотя и не на открытой. В любом случае эта среда значительно ближе к океанской, нежели у тебя дома. Тем не менее в бассейне поведение воды более прогнозируемо. Именно это тебе и нужно на первых порах.

Совершенствуй технику плавания

Сёрфинг требует больших физических усилий. Так что, чем лучше ты пловец, тем легче тебе будет грести. Регулярные занятия плаванием также увеличат твою выносливость, которая пригодится в случае сильных течений, больших волн или внезапной смены погоды. Особенно пригодятся навыки плавания вольным стилем. Придя в бассейн, потрать 10 минут на привыкание к воде. Отдыхай от 10 до 20 секунд после каждого круга и останавливайся, прежде чем почувствуете усталость.

После того как ты привыкнешь, потратьте 30-40 минут на работу вольным стилем. Плавай в максимально быстром темпе и отдыхайте 30 секунд между кругами. Когда ты почувствуешь сильную усталость и будешь готов бросить вызов, в течение последних 10 минут заставь себя работать усерднее в серии спринтов. В этом заключительном отрезке отдыхай немного дольше после каждого круга, но не больше 45 секунд. Эта серия спринтов поможет тебе выйти на новый уровень способности и подготовит тебя к непредсказуемым условиям в открытой воде.

Научись кататься на скейтборде

Скейтбординг от "А" до "Я"

Скейтборд не просто очень похож на доску для сёрфинга. По мере того как ты становишься более опытным в катании на скейтборде и сможешь выполнять различные трюки, ты можешь разучить те, которые будешь применять в открытой воде. Кроме того, скейт – это отличный способ потренировать равновесие и технику. А ещё, позволит укрепить стабилизирующие мышцы, необходимые для мощного сёрфинга. Так что регулярное катание на скейтборде может помочь тебе увеличить силу и спортивные навыки, необходимые в воде.

Смотри видео о сёрфинге

Ireland swells

Тебе не всегда нужно тренироваться на доске или в воде, чтобы улучшить свои навыки сёрфинга. Наблюдение за топовыми райдерами – также отличный способ повысить свой скилл. Благодаря этому ты сможешь научиться понимать логику принятия решений в той или иной ситуации. Но тебе необязательно ехать на пляж, чтобы сделать это. На Red Bull TV есть множество видеороликов с участием профессиональных сёрферов, которые помогут тебе прокачать свои навыки. Ты даже можешь проанализировать их технику гребли, чтобы улучшить свою. Попробуй записать видео во время плавания в бассейне, а затем сравни его с эдитом одного из про-райдеров.

Читай статьи о сёрфинге