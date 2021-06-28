От новичка НБА до звезды за 4 года: Паскаль Сиакам как мотивация

Паскаль начал играть в баскетбол лишь в 17 лет (он вырос в Камеруне и был единственным из шести детей в семье, кто так сильно фанател от футбола), но быстро стал мощным форвардом и сыграл ключевую роль в первом чемпионстве Toronto Raptors в 2019 году.

Казалось, что, после того как отец привел его в семинарию, подросток ростом 2,1 метра должен был стать католическим священником, однако приглашение в лагерь «Баскетбол без границ» в Южной Африке, полученное в возрасте 16 лет, изменило его будущее. В этом лагере Сиакам получил стипендию для обучения в подготовительной школе Техаса, а позже играл в баскетбол в студенческой лиге штата Нью-Мехико. После этого в первом раунде драфта НБА 2016 года он был выбран 27-м командой Raptors.

В 2017 году он стал самым ценным игроком D-Лиги НБА, благодаря чему получил шанс сыграть на площадке НБА вместе с основной командой Raptors. Став ключевым игроком замены в сезоне 2017–2018 гг., Сиакам сделал большой шаг вперед, а в 2019 году был назван самым прогрессирующим игроком НБА, помогая команде из Торонто на пути к своему первому чемпионству.

Из семинарии в Камеруне до НБА: Паскаль Сиакам — восходящая звезда © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

Фирменный финт Сиакама сделал его настоящей звездой и помог забить 32 очка в первой игре финальной серии НБА 2019 против Golden State Warriors, что позволило команде начать путь к историческому чемпионству с победы.

В том же сезоне Сиакам получил награду НБА за общественную деятельность — так был отмечен его вклад в организацию Right To Play, местные школы, благотворительные фонды и программу «Баскетбол без границ», где он и начал свой путь на баскетбольный пьедестал. Читай далее, чтобы узнать больше об этом игроке и его невероятной истории.

В детстве ты увлекался не баскетболом, а футболом. На какой позиции ты играл и насколько хорошо?

Я был нападающим. Футбол очень популярен в Африке, и это был первый вид спорта, который я полюбил — я до сих пор его обожаю. Я играл достаточно хорошо. Возможно, если бы я продолжил заниматься футболом, то сейчас играл бы профессионально.

Можно ли сказать, что среди своих братьев ты увлекался баскетболом меньше всего?

Я самый младший в семье, и мои братья начали играть в баскетбол гораздо раньше меня. Думаю, это просто было их увлечение, а я увлекался другими вещами, пока не посетил лагерь «Баскетбол без границ».

Где ты впервые сыграл в баскетбол по-настоящему и чем тебя это зацепило?

Впервые я вышел играть в составе баскетбольной команды в 17 лет, когда был в лагере «Баскетбол без границ». Так я завоевал возможность учиться в подготовительной школе в США, и это стало началом моего большого пути.

Ты мог стать католическим священником. Как это было?

Я поступил в семинарию, когда мне было 11 лет. Когда после лагеря «Баскетбол без границ» мне удалось попасть в американскую школу, мой отец подумал, что это более привлекательная перспектива для моего будущего, ведь благодаря баскетболу я мог получить стипендию для учебы в колледже. Мои родители всегда стремились дать образование мне и моим братьям.

Рост 2,1 метра и широкий размах рук: Сиакам был создан для игры в НБА © Charlie Lindsay/Red Bull Content Pool

Насколько важна для тебя семья? Кажется, с ней связан номер на твоей футболке — 43…

Семья — самое важное для меня в жизни. Я рад, что моя семья меня во всем поддерживает. Моего отца уже нет с нами, но три моих брата, две сестры и, конечно, моя мама — самые важные люди в моей жизни, и я очень дорожу нашими отношениями.

Номер 43 — в честь моей семьи. «Четыре» означает моего отца с братьями Борисом, Кристианом и Джеймсом, а «три» — моя мама и сестры Раисса и Ванесса. Перед каждой игрой я бью себя в грудь четыре раза, потом еще три и указываю на Бога.

Чемпионство НБА — высшее признание в профессиональном баскетболе. Насколько важен был для тебя этот сезон с Raptors?

Я считаю, что в Африке больше всего нераскрытых талантов в мире. Pascal Siakam Высшая точка в баскетболе — стать чемпионом НБА, насколько особенным был тот сезон в Raptors? Это было невероятно! Разумеется, каждый баскетболист мечтает выиграть в чемпионате, но для меня было особенно радостно победить за Торонто и за Канаду в целом. Завоевать первый чемпионский трофей для всей команды — эти парни тоже стали моими братьями навсегда. Мы многое прошли вместе и гордимся, что завершили сезон лучшими в мире. Также я рад, что стал чемпионом в самом начале карьеры — теперь я буду стремиться к большему.

Насколько особенным было лично для тебя попасть в команду All Star Team?

Я очень благодарен и горжусь всеми наградами и достижениями. Я много работаю, чтобы стать лучше и внести вклад в победу, поэтому любой успех приносит положительные эмоции.

В НБА мы не раз видели потрясающих игроков из Африки. Тебе не кажется, что на этом континенте еще много нераскрытых талантов, и надеешься ли ты вдохновить других завоевывать новые высоты?

Конечно. Я считаю, что в Африке больше всего нераскрытых талантов в мире. Я горжусь тем, что родился в Африке, и хочу стать примером для начинающих спортсменов из Камеруна и других стран континента. Мне повезло завоевать чемпионство в Торонто, и я надеюсь, что это достижение станет вдохновением для других.

Ты еще в самом начале своей карьеры. Чего еще ты хотел бы достичь?

Я хочу выиграть больше чемпионских титулов и внести вклад в развитие Канады и Африки через свой фонд.