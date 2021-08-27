История о том, как суперзвезда велоспорта Полин Ферран-Прево стала профи

Полин Ферран-Прево всегда прислушивалась к себе, прежде чем слушать других. Такой настрой помог одаренной велосипедистке достичь результатов, которые не показывал никто другой: Полин одновременно стала чемпионкой мира по шоссейному велоспорту, велокроссу и кросс-кантри маунтинбайкингу.

Полин Ферран-Прево, суперзвезда сразу нескольких дисциплин велоспорта © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Велоспорт, а не катание на коньках

Члены семьи Ферран-Прево участвовали в соревнованиях по велоспорту. Полин знала, что в определенном смысле ей суждено посвятить свою жизнь велоспорту. Изначально мать Полин не слишком хотела, чтобы дочь начинала заниматься велоспортом: «Моя мама, которая была велосипедисткой и участвовала в соревнованиях, не очень-то хотела, чтобы я начинала заниматься велоспортом. По ее мнению, это недостаточно женственный вид спорта».

Rob Warner trifft Ferrand-Prévot

В детстве Ферран-Прево также занималась фигурным катанием, чтобы исполнить желания родителей и стать образцовым ребенком.

Однако Полин по-прежнему привлекала возможность крутить педали в удовольствие. Ей удалось убедить родителей записать ее в местный велосипедный клуб в Реймсе (Франция), где в то время проживала семья. После этого фигурное катание было забыто. Его место занял велоспорт.

Я никогда не хотела беспокоить родителей Полин Ферран-Прево

Первая проверка навыков Ферран-Прево в езде на велосипеде © DR

Душа бойца

Боевой настрой Полин очень быстро проявился в велоклубе и на соревнованиях. Она хотела показать, что может обойти всех, но особенно — мальчиков. Столь сильная воля к победе беспокоила окружающих.

«В детстве я была довольно самостоятельной и независимой в плане тренировок. Все думали, что заниматься спортом меня заставляют родители, а мне просто нравилось это делать, — вспоминает Ферран-Прево. — И хотя в то время я тренировалась не каждый день, я предпочитала совершать пробежки или в одиночестве кататься на велосипеде по лесу, вместо того чтобы играть с друзьями».

Ферран-Прево — велогонщица, целеустремленная и преданная своему делу © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ферран-Прево говорит, что она боится заскучать и любит вызовы. Когда Полин было восемь лет, ей предложили покататься на маунтинбайке. Спортсменка воспользовалась этой возможностью: «Мне нравились все варианты. Я могла кататься как на маунтинбайке, так и на шоссейном велосипеде. Мне не нравилось ощущение, что я все время делаю одно и то же».

Шоссейный велосипед или маунтинбайк? Ферран-Прево выбрала оба варианта © DR

Ферран-Прево начала участвовать в соревнованиях и одерживать победы в гонках в возрастных группах. В 13 лет она уже стала чемпионкой Франции по шоссейным велогонкам.

«Когда мне было 12 лет, я уже обгоняла девочек, которые были старше меня на три-четыре года. Думаю, тогда меня и заметили, — говорит она. — Для юного велоспортсмена подростковый возраст является переломным. Этот период может быть сложным. Когда твои друзья на выходных занимаются чем-то другим, тебе может быть тяжело. Если в тебе нет страсти и решимости заниматься велоспортом, то ты можешь быстро забросить это дело и предпочесть вечеринки тренировкам».

Несмотря ни на что

У Ферран-Прево появилась возможность сделать профессиональную карьеру: спортсменка продолжала показывать хорошие результаты как в шоссейном велоспорте, так и в других дисциплинах. В то время ей говорили сосредоточиться на одной дисциплине. Однако она не слушала подобные советы, хотя участие в соревнованиях по шоссейному велоспорту, велокроссу и маунтинбайкингу приводило к возникновению логистических и тренировочных проблем.

«Иногда справляться с этим было сложно. Графики пересекались: приходилось выбирать, в каких гонках участвовать. Однако я решила продолжать начатое, поскольку была уверена, что для меня это будет правильно», — объясняет спортсменка.

Юная чемпионка © DR

Как показали дальнейшие события, Полин оказалась права. Будучи юниором, в 2009 году она стала чемпионкой мира по кросс-кантри. Годом позже, в 2010-м, Полин повторила свой успех. В том же году она стала чемпионкой мира среди юниоров по шоссейному велоспорту. Примечательно, что в это время Ферран-Прево также принимала участие в кубке мира по велокроссу и сражалась с профессиональными спортсменами на чемпионате мира, поскольку в этой дисциплине не было отдельной категории для юниоров. В мировом первенстве по велокроссу 2010 года Ферран-Прево заняла восьмое место. Ее обогнала Марианна Вос, будущая напарница.

Начало профессиональной карьеры

Учитывая впечатляющие результаты Ферран-Прево в разных дисциплинах, женские команды наперебой предлагали ей подписать контракт. Ферран-Прево выбрала голландскую команду Rabobank-Liv и начала профессиональную карьеру с сезона 2012 года: «Я обожала Марианну Вос, а она хотела, чтобы я присоединилась к Rabobank-Liv. Она взяла меня под свое крыло, и я многому у нее научилась. Для профессиональной карьеры в велоспорте этот период стал хорошей школой. Именно в команде любой велосипедист учится лучше всего. Полученные тогда знания сослужили мне хорошую службу».

Ферран-Прево в цветах Rabobank-Liv на трассе для велокросса © Wikimedia Commons

В 2012 году главной целью Ферран-Прево стали Лондон и масштабная гонка, которая проводится лишь раз в четыре года. В рамках Олимпийских игр Ферран-Прево приняла участие в гонке на шоссейном велосипеде и кросс-кантри маунтинбайке.

«В команде по кросс-кантри было два места. Я боролась за второе место, поскольку первое было занято Жюли Брессе — в то время действующей чемпионкой мира в этой дисциплине, — вспоминает Ферран-Прево. — Когда я узнала, что прошла квалификационный этап, сбылась моя детская мечта. Даже если мое выступление не было выдающимся, по крайней мере я достигла одной из своих карьерных целей».

Ферран-Прево стала обладательницей множества титулов на национальном уровне © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Лидирующие позиции на международном уровне

В сезонах 2014 и 2015 годов Ферран-Прево занимала лидирующие позиции в женском велоспорте на международном уровне. В 2014 году она стала первой француженкой, завоевавшей четыре национальных титула за один сезон — в шоссейной гонке, шоссейной индивидуальной гонке с раздельным стартом, велокроссе и кросс-кантри. Однако это было еще не все: в том же году Ферран-Прево выиграла чемпионат мира по шоссейным гонкам.

В 2015 году она продолжила показывать выдающиеся результаты и добавила к списку личных наград титулы чемпионки мира по велокроссу и кросс-кантри. В возрасте всего лишь 23 лет Ферран-Прево носила желанную для велогонщиков радужную майку в трех совершенно разных велодисциплинах одновременно. Это первый случай в истории как мужского, так и женского велоспорта.

За несколько лет празднование побед стало привычным зрелищем © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Однако Ферран-Прево не из тех, кто гонится за рекордами. Она просто хотела одерживать победы в велогонках: «За день до чемпионата мира по кросс-кантри журналист сказал мне, что если я выиграю, то сделаю то, чего до меня еще никто не делал [стану чемпионкой мира в трех дисциплинах велоспорта]. Я никогда не думала об этом с такой стороны. Моей целью было просто одерживать победы на гонках».

Падение, взлет

Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. В течение нескольких последующих лет Ферран-Прево показывала не самые высокие результаты во всех дисциплинах, в которых она выступала, из-за травм и болезней. Для нее этот период стал мучительным.

«Сразу после того, как я стала чемпионкой мира по кросс-кантри, я почувствовала боль в ноге. Я понятия не имела, что это за боль и откуда она взялась. В результате сезон 2016 года стал сложным для меня. В некоторые дни все было хорошо, а в остальные — совсем не очень. Я этого не понимала и задавалась вопросом: "Может, за предыдущие несколько лет я перестаралась?"».

Ферран-Прево продолжала участвовать в соревнованиях и по-прежнему добивалась относительно хороших результатов. Но непонятная боль в ноге, беспокоившая ее, явно мешала ей достичь большего. В гонках она просто не могла выложиться на полную мощность. В то время спортсменка сосредоточилась на кросс-кантри, а велокросс и шоссейные гонки отошли на второй план.

Я не исключаю того, что в будущем вернусь к шоссейным гонкам или велокроссу © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Лишь к концу 2018 года врачи смогли поставить окончательный диагноз. У Ферран-Прево был обнаружен эндофиброз подвздошной артерии.

«В течение последних четырех лет меня беспокоила необъяснимая боль в ноге. Когда я прилагала более 70 % от максимально возможных усилий, у меня начинались судороги, — объясняет спортсменка. — Тогда я ходила ко многим врачам и пробовала множество разных процедур, однако ничего не помогало».

В конце концов, в феврале 2019 года Ферран-Прево перенесла операцию на обеих ногах. Она быстро восстановилась, а операция оказалась успешной: во второй половине сезона соревнований по кросс-кантри она одержала победу на двух гонках кубка мира и во второй раз стала чемпионкой мира в Мон-Сент-Анн (Канада).

Women's XCO finish – Mont-Sainte-Anne

В конце сезона 2019 года ей сделали еще одну операцию на ногах. Однако на этот раз Ферран-Прево была в лучшем психологическом состоянии, что позволило ей справиться с травмой и ее последствиями. Из-за пандемии ход сезона 2020 года был нарушен. Но когда в конце года гонки все же возобновились, спортсменка отстояла свой титул чемпионки мира по кросс-кантри и в шестой раз одержала победу на гонке кубка мира, которая прошла в Нове-Место.

Ферран-Прево на пути к третьему титулу чемпионки мира © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Впервые в жизни я ощущаю умиротворение, а мои силы приумножаются Pauline Ferrand-Prévot

В рассказе о жизни Полин Ферран-Прево наверняка появятся новые главы. В 2021 году спортсменка обрела новую мотивацию и фокус: она перешла в новую команду Absolute-Absalon, менеджером которой является ее бойфренд Жюльен Абсалон, а на конец июля запланировано масштабное спортивное событие в Японии.