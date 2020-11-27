А ты ходишь в бассейн с великом? Нет? Очень зря. Фотограф Red Bull Паша Сухоруков и BMX-райдер Костя Андреев решились на такой эксперимент, и результаты получились впечатляющими! Идея сделать необычную съёмку в заброшенном советском бассейне появилась спонтанно, когда Паша увидел эту локацию в Instagram.

Речь идет о бассейне в деревне Фёдоровка Узловского района Тульской области. Он был построен в 1988-89 годах для совхоза с зажигательным названием "Совхоз Советско-Чехословацкой дружбы". Главной изюминкой объекта (помимо необычного расположения) является разноцветный купол из армированного стекла. По непроверенной информации наполнили бассейн всего один раз, но вода ушла менее чем за сутки – сказались ошибки при строительстве. А затем развалился Советский Союз, и бассейн стал не нужен никому, кроме любителей советских "заброшек".

Одна из изюминок бассейна – разноцветный купол © Павел Сухоруков

«Когда я впервые увидел этот бассейн в Instagram, стало понятно, что это идеальная локация для съёмки, которую я задумывал уже давно. Мы очень сильно зависели от погоды и постоянно мониторили прогноз: несмотря на то, что бассейн находится в деревне, он окружён со всех сторон полями, и в плохую погоду добраться до него нереально, особенно со всем оборудованием и реквизитом, которые мы взяли с собой. В этот раз нам повезло – было солнце», – делится Паша.

Как сделать такие фотки?

Главная фишка этой съёмки – даже не интересная локация, а необычный ракурс. Чтобы добиться этого, Паша заранее придумал и сделал платформу, которая позволяет фотографировать буквально из-под объекта съёмки.

«Основной кадр мы задумали снять с самой нижней точки, насколько это возможно, чтобы Костя Андреев выполнял трюк надо мной, а всю площадь кадра занимал советский витраж. Для этого мы собрали подобие журнального столика, верхней частью которого был прозрачный пластиковый лист толщиной два сантиметра. Это позволило Косте выполнить простые трюки и не упасть на меня».

Как снимали Костю Андреева на BMX в советском бассейне

Техника

Для этой съёмки Паша использовал:

камеру Canon 5d mark 3

объективы Canon 16-35mm 2.8f II, Canon 50mm 1.2f

комплект света Profoto B1X : 2 головы с рефлекторами OCF Zoom и Magnum

и специально построенную платформу с прозрачной площадкой для трюков.

Для съёмок Паша построил специальную платформу © Павел Сухоруков

Путь к карьере фотографа

Фотография в моей жизни появилась внезапно: в 2006 году родители подарили первую «мыльницу» – и понеслось. Один объектив, второй, потом комплект света. В работе фотографа мне очень нравится, что ты не привязан к одному месту или специальности, каждый день можно пробовать что-то новое: новый вид съёмки, новый вид спорта.

Если хочешь хорошо снимать – снимай много. Много удаляй и снимай ещё Павел Сухоруков Я стараюсь всегда держать в голове одну фразу: «Если хочешь хорошо снимать – снимай много. Много удаляй и снимай ещё». Сначала я снимал свою команду по паркуру, а дальше пробовал другие виды спорта. В основном экшен и спортивные репортажи. Свадьбы, банкеты и митинги меня мало привлекали, как и сейчас, но иногда приходится и это снимать. Но всё равно получается что-то спортивное! А в 2011 году я снимал проект Red Bull Crashed Ice. Ребята из российского офиса случайно увидели мои фотографии и позвали меня познакомиться. И с этого момента я стал регулярно снимать для Red Bull. Мои самые любимые проекты – в конце статьи. Листай, если тебе нравятся спойлеры! У меня нет академического образования по фото. Я самоучка: смотрел фотографии, пробовал повторить, если не знал, как и что работает – читал отдельно. И много снимал, очень. В 2017 году прошел стажировку по фотографии в штаб-квартире Red Bull в Зальцбурге.

Работа в полях © Павел Сухоруков

О любимых приёмах и технике

Мой любимый приём – это заваливать горизонт, как только можно и нельзя. Ещё люблю мультиэкспозицию, но использую только по настроению. И постоянно ищу, куда бы залезть ради нового интересного ракурса.

Любимый приём – это заваливать горизонт © Павел Сухоруков

Снимаю на Canon. У меня две камеры 5D mark 3, пара объективов от 15 мм до 200 мм, иногда под конкретные задачи беру в аренду 300/400 мм.

Ещё есть комплект света. Очень важная вещь в наше время, без света никуда. У меня Profoto B1X и разные насадки-рефлекторы, обожаю этот комплект за надёжность, простоту управления и чётко контролируемый результат. Он мобильный и работает на аккумуляторах – идеально для съёмок на открытом воздухе. И совершенно не важно, что снимаешь: бегущего на тебя гепарда, летящий в воздухе КАМАЗ, танцора на сцене или диджея за пультом.

Как тебе работается с атлетами?

Я люблю работать с атлетами, потому что они открытые и готовы поддержать любую креативную и интересную идею. Очень часто они предлагают свои идеи или дополняют твои. Они понимают, что встать в 4 утра и топать в гору со всем оборудованием к восходу – надо, и понимают для чего это надо. И если что-то не получается снять, скорее всего, мы вернёмся на следующий день снова, чтобы доснять, либо будем ждать ещё неделю «нужный прогноз». Это здорово.

Они понимают, что встать в 4 утра и топать в гору со всем оборудованием к восходу – надо Павел Сухоруков

Классический рабочий стол фотографа © Павел Сухоруков

Какие сложности встречаются

Челленджей в моей работе много, и они очень разнообразные: от «не потеряй флешку с фотографиями» и «не разбей камеру» до «пронеси 30 кг техники на самолёт» и «докажи, что ты можешь снимать в этом месте и что обязательно надо залезть на этот фонарный столб».

Главное – не пасовать перед возможными сложностями. Всегда смотреть в оба на 360 градусов вокруг, уметь вставать в 4 утра, постоянно задавать себе вопросы «Почему?» и «Как так?». Знать, кому и когда отдать фотографии. Не бояться шампанского (на награждении спортсмены поливают шампанским друг друга и всё и всех вокруг, включая фотографов – прим. ред.). И тщательно готовиться к съёмке каждый раз.

Топ-5 любимых проектов

Red Bull Pump Track World Championship , этап кубка мира в Ижевске – первая в истории остановка в России. Снимать было очень интересно, как глоток свежего воздуха. Динамика, скорость и накал борьбы – очень завораживало.

Этап Red Bull Pump Track в Ижевске © Павел Сухоруков

Red Bull King of the Rock 2013 – просто праздник уличного баскетбола. Очень много участников, зрителей, эмоции и атмосфера!

Баскетбольный контест Red Bull King of the Rock © Павел Сухоруков

Kolesnikov FMX Factory. Рёв моторов, непередаваемая атмосфера и чувство, что находишься в клетке с тиграми. Моторспорт требует от тебя предельной концентрации постоянно.

Kolesnikov FMX Factory © Павел Сухоруков

Red Bull Trans-Siberian Extreme – cамый сложный, самый интересный, самый запоминающийся проект. Велогонка от Москвы до Владивостока и месяц жизни в машине сопровождения.

Самая протяженная велогонка в мире © Павел Сухоруков

Kings of the Northern Desert – зимний проект, когда Эдуард Николаев из команды КАМАЗ-Мастер прыгал многометровый трамплин на боевом КАМАЗе, выигравшем гонку Дакар. Мне тогда удалось прокатиться в кабине вместе с Эдуардом прямиком через большие сугробы по полосе разгона.

Эдуард Николаев прыгает на КАМАЗе © Павел Сухоруков