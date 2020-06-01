Онлайн-образование сегодня стало настолько простым и доступным, что учиться новому можно даже в процессе спортивной тренировки или мыться посуды. Достаточно просто включить хороший подкаст, вставить наушники в уши и вуаля – ты уже впитываешь новые знания.

Чтобы убедиться в том, насколько это легко, послушай один (а лучше – несколько) подкастов, которые нам особенно приглянулись крутой подачей информации и полезностью.

В своем «радио» образовательный проект Arzamas собрал не только подкасты, но и множество других интересных форматов, которые ты можешь воткнуть в уши: лекции от лучших русскоязычных ученых, интеллектуальные шоу и даже полезные аудиостатьи, посвященные литературе, культуре, истории и другим гуманитарным наукам.

Увлекательный и полезный подкаст про бизнес, предпринимателей, деньги и саморазвитие. Особенно актуально для всех, кто сейчас задумывается о смене работы, хочет лучше разбираться в онлайн- и офлайн-бизнесе и эффективнее распоряжаться своими финансами.

Этот подкаст – настоящая находка для тех, кто просто засыпал на школьных уроках истории, но теперь хочет разобраться в том, как из обезьяны с палкой мы превратились в человека с айфоном. Авторы в свободной форме обсуждают тот или иной исторический эпизод, и это точно не похоже на скучную лекцию, от которой тебя клонит в сон.

Выбирая этот подкаст, ты убиваешь сразу двух зайцев: и подтягиваешь английский, и узнаешь что-то новое по интересующей тебя теме. А выбор тем на TED очень широкий – от микробиологии до космоса, от поэзии до денег и так далее. Перечислять можно очень долго, но лучше проверь сам, тем более, что лекции и сами спикеры всегда очень занимательные.

Подкаст как образовательный процесс © Photo by Konstantin Dyadyun on Unsplash

А если твоей усидчивости и тяги к знаниям хватает не только на прослушивание подкастов, и ты серьезно настроен грызть гранит науки, вот несколько вариантов того, где этим можно заняться.

Сервис для изучения иностранных языков, по принципу работы похожий на социальную сеть. Тут можно познакомиться с человеком, говорящим на языке, который ты учишь, и практиковаться, общаясь в чате или по видеосвязи. Это бесплатно. Кроме этого, ты можешь найти здесь преподавателя – носителя языка, и заниматься с ним по Скайпу. Разброс цен у разных преподавателей огромный, поэтому тьютора можно найти в рамках почти любого бюджета.

Просветительский проект со множеством бесплатных курсов, вебинаров и лекций на разные темы. Можно изучать IT, психологию, диджитал-бизнес, медицину, литературу… В общем, вариантов так много, что легче перечислить, какие темы Лекториум не затрагивает. Но мы этого делать не будем, чтобы сохранить хоть какую-то интригу.

Если ты неплохо знаешь английский, тебя наверняка заинтересует сервис, на котором ты можешь слушать лекции и изучать курсы ведущих мировых университетов. Платформа универсальная – тебе будут доступны более 30 разных направлений для изучения.

Образовательная площадка, на которой «выступают» преподаватели ведущих университетов страны. Ты можешь посещать лекции по разным предметам, проходить программы, созданные профессорами топовых вузов и составлять собственный график обучения, включающий только те дисциплины, которые тебе нравятся. Есть платные курсы, но бесплатного контента тоже очень много.

Еще один онлайн-ресурс, с помощью которого ты можешь подтянуть английский. Ведь в игровой форме, с сериалами и разбором популярных песен учить язык гораздо интереснее, не правда ли? Есть как бесплатный, так и платный курс.