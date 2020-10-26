Макс Ферстаппен отпраздновал подиум Гран-при Португалии в Ф-1

На трассе «Портиман» прошёл 12-й этап чемпионата мира Формула-1 в сезоне-2020 – Гран-при Португалии. Его победителем стал Льюис Хэмилтон, одержавший историческую 92-ю победу в карьере. Благодаря успеху британец стал рекордсменом по количеству побед в Ф-1 и превзошёл достижение легендарного Михаэля Шумахера. Второе место в гонке занял напарник рекордсмена Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен. Сразу после старта в лидеры вырвался Карлос Сайнс, использовавший более мягкие шины, но как только Боттас, Хэмилтон и Ферстаппен прогрели покрышки «медиум», образовали лидерскую группу и разыграли между собой награды.

Ферстаппен выложился на 100%

Ферстаппен финишировал третьим в Португалии © Getty Images/Red Bull Content Pool

Гран-при Португалии стал девятым этапом этого сезона, в котором Макс Ферстаппен сумел добраться до финиша. И возможно это прозвучит удивительно или даже колоссально, но в 100% этих гонок 23-летний пилот Red Bull Racing сумел подняться на пьедестал почёта. Хотя старт гонки сам по себе получился для голландца неплохим. Но в четвёртом повороте у Макса произошёл контакт с болидом Серхио Переса, который не оставил Ферстаппену достаточно места и вынудил его выехать за пределы трассы. К счастью, Макс не получил повреждений на болиде и сумел финишировать пятым.

«Когда мы вышли в рабочую температуру, всё прошло довольно хорошо, но в какой-то момент мягкие шины начали изнашиваться. Левое переднее потеряло кондиции, и я потерял много времени на круге. После этого у меня была уже своя гонка. В конце концов мы финишировали там, где и должны были», — подытожил Ферстаппен.

Гасли совершил чудо

Пьер Гасли финишировал в Португалии пятым © Getty Images/Red Bull Content Pool

После попадания в десятку лидеров квалификации, от французского пилота Scuderia AlphaTauri Пьера Гасли ожидали завоевания важных очков для команды. Но 24-летний пилот превзошел все ожидания. Со старта гонки пилот совершил блестящий прорыв, отыграв несколько позиций. Продемонстрировав высокий темп и грамотное пилотирование, Гасли сумел финишировать пятым сделав праздник себе и всей команде.

«Я действительно наслаждался этой гонкой! Она была очень увлекательной внутри кокпита, было много весёлых моментов с плотными сражениями на трассе. У меня были очень хорошие ощущения на шинах „софт“. Я сумел хорошо ими распорядиться на старте гонки, и когда у других начались проблемы, я сумел атаковать и опередить Renault и McLaren, а в конце и Racing Point.

Для нас, команды-середняка, ощущения от финиша на пятом месте позади трёх топ-команд — почти как от победы, так что я очень доволен результатом. Особенно после столь напряжённой работы парней ночью в пятницу, когда они построили для меня полностью новую машину. Очень рад, что принёс им этот пятое место», — эмоционально прокомментировал своё выступление Гасли.

Албон не реализовал потенциал

Албон не реализовал потенциал © Getty Images/Red Bull Content Pool

В отличие от своего напарника по Red Bull Racing, Александер Албон в Португалии не отметился какими-то выдающимися действиями. Тайский гонщик достаточно неплохо квалифицировался в субботу. Благодаря этому Алекс стартовал с шестого места. Казалось, Албон сумеет реализовать потенциал и со старта пойдёт в атаку. Но произошло обратное. На первом же круге пилот потерял много позиций. Во многом это произошло за счёт прорывов конкурентов, в первую очередь Карлоса Сайнса из McLaren и Кими Райкконена из Alfa Romeo. Остаток гонки пилот провёл в трафике, в итоге добравшись до финиша на 12 позиции и отстав от Макса Ферстаппена на круг.

«Мы знали, что здесь будет сложно обгонять и я старался бороться в последнем повороте. Однако никогда не оказывался достаточно близко, чтобы получить возможность для обгона в первом повороте», — объяснил свой провал на Гран-при Португалии Албон.

Квят не сумел наверстать упущенное

Российский гонщик Scuderia AlphaTauri Даниил Квят провёл далеко не самый сильный уик-энд в карьере пилота Ф-1. Показав 13-е время в квалификации, уроженец Уфы стартовал из-за пределов первой десятки. Но уже на первом круге из-за проблем с резиной откатился на 19-ю. «На первом круге с шинами было что-то не так, они были очень холодными. У меня вообще не было сцепления, и я оказался практически последним к концу первого круга. После этого всё стало очень сложно», — заявил Квят. По ходу гонки Даниил предпринимал несколько попыток прорваться вперёд, но все они были тщетны. Квят финишировал последним и остался крайне недоволен своим выступлением.

«Это была плохая гонка. Особенно ничего не мог сделать после первого круга, когда я уже оказался на очень плохой позиции. Ветер тоже не облегчал ситуацию, но это нормально, подобные условия всегда непростые. Иногда у тебя хорошие гонки, иногда — плохие. И вот эта была для меня плохой. Нам нужно проанализировать её и увидеть, что случилось на первых кругах с температурой шин, чтобы стать сильнее на следующей неделе», — подытожил Даниил Квят.

Результаты Гран-при Португалии:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 1:29:56.828 Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – +25.592 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – +34.508 Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – +1:05.312 Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – +1 круг Карлос Сайнс (McLaren) – +1 круг Серхио Перес (Racing Point) – +1 круг Эстебан Окон (Renault Sport F1) – +1 круг Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – +1 круг Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) – +1 круг

Общий зачёт после Гран-при Португалии:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) – 256 очков; Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) – 179; Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) – 162; Даниэль Риккардо (Renault Sport F1) – 80; Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) – 75; Серхио Перес (Racing Point) – 74; Ландо Норрис (McLaren) – 65; Алекс Албон (Red Bull Racing) – 64; Пьер Гасли (Scuderia AlphaTauri) – 63; Карлос Сайнс (McLaren) – 59.

Кубок Конструкторов после Гран-при Португалии: