11 профессиональных скейтбордистов, которых ты должен знать

Джей Адамс

Тони Хоук

Марк «Гонз» Гонзалес

Родни Маллен

Роб Дирдек

Боб Бернквист

Элисса Стимер

Было бы невозможно составить список профессиональных скейтбордистов, о которых необходимо знать каждому, и не включить в него Элиссу Стимер. Вклад Элиссы в развитие скейтбординга достаточно велик, чтобы не упоминать ее пол. Тем не менее пример Элиссы вдохновил тысячи девочек на то, чтобы заняться скейтбордингом. Конечно, феминистскую волну, захлестнувшую индустрию в последние 5–10 лет, невозможно представить без Элиссы — опытной уличной скейтбордистки, которая и в 2020 году продолжает публиковать одни из самых крутых видео, которые мы когда-либо видели. Ее карьера взлетела после выхода одного из самых известных видеороликов о скейтбординге всех времен — Welcome to Hell, снятого компанией Toy Machine в 1996 году. С тех пор она появлялась в первых пяти частях видеоигр Tony Hawk Pro Skater и работала с такими компаниями, как Baker, Bootleg и Zero Skateboards. Элисса также завоевала четыре золотые медали Всемирных экстремальных игр и постоянно снимала скейт-видео на улицах. Для скейтбордистов и всего мира скейтбординга карьера Элиссы служит подтверждением того, что, кем бы ты ни был, в первую очередь ты являешься и будешь являться скейтбордистом.

Было бы невозможно составить список профессиональных скейтбордистов, о которых необходимо знать каждому, и не включить в него Элиссу Стимер. Вклад Элиссы в развитие скейтбординга достаточно велик, чтобы не упоминать ее пол. Тем не менее пример Элиссы вдохновил тысячи девочек на то, чтобы заняться скейтбордингом. Конечно, феминистскую волну, захлестнувшую индустрию в последние 5–10 лет, невозможно представить без Элиссы — опытной уличной скейтбордистки, которая и в 2020 году продолжает публиковать одни из самых крутых видео, которые мы когда-либо видели. Ее карьера взлетела после выхода одного из самых известных видеороликов о скейтбординге всех времен — Welcome to Hell, снятого компанией Toy Machine в 1996 году. С тех пор она появлялась в первых пяти частях видеоигр Tony Hawk Pro Skater и работала с такими компаниями, как Baker, Bootleg и Zero Skateboards. Элисса также завоевала четыре золотые медали Всемирных экстремальных игр и постоянно снимала скейт-видео на улицах. Для скейтбордистов и всего мира скейтбординга карьера Элиссы служит подтверждением того, что, кем бы ты ни был, в первую очередь ты являешься и будешь являться скейтбордистом.

Было бы невозможно составить список профессиональных скейтбордистов, о которых необходимо знать каждому, и не включить в него Элиссу Стимер. Вклад Элиссы в развитие скейтбординга достаточно велик, чтобы не упоминать ее пол. Тем не менее пример Элиссы вдохновил тысячи девочек на то, чтобы заняться скейтбордингом. Конечно, феминистскую волну, захлестнувшую индустрию в последние 5–10 лет, невозможно представить без Элиссы — опытной уличной скейтбордистки, которая и в 2020 году продолжает публиковать одни из самых крутых видео, которые мы когда-либо видели. Ее карьера взлетела после выхода одного из самых известных видеороликов о скейтбординге всех времен — Welcome to Hell, снятого компанией Toy Machine в 1996 году. С тех пор она появлялась в первых пяти частях видеоигр Tony Hawk Pro Skater и работала с такими компаниями, как Baker, Bootleg и Zero Skateboards. Элисса также завоевала четыре золотые медали Всемирных экстремальных игр и постоянно снимала скейт-видео на улицах. Для скейтбордистов и всего мира скейтбординга карьера Элиссы служит подтверждением того, что, кем бы ты ни был, в первую очередь ты являешься и будешь являться скейтбордистом.

Чад Маска

Чад Маска, как и Джей Адамс, стал иконой для целого поколения. Скейтбордисты, которым посчастливилось застать золотую эру скейтбординга 90-х годов, до сих пор помнят его фирменный рюкзак и бумбокс. У Чада было трудное детство: у него почти не было средств к существованию, когда он переехал в Калифорнию, чтобы осуществить свою мечту. Компания Maple Skateboards стала первым спонсором Маски, когда он появился в видео 1994 года Rites of Passage. На момент съемки видео Маска был бездомным, но вскоре после этого он стал известным профессиональным скейтбордистом и начал сотрудничество с Toy Machine. Позже в результате разногласий кадры с ним вырежут из снятого Toy Machine видео Welcome to Hell. Однако после выхода фильма Fulfill The Dream компании Shorty’s Skateboards в 1998 году имя Маски стало известно во всех уголках мира, где слышали о скейтбординге. Маска привнес в скейтбординг гораздо больше, чем свою несравненную способность скользить на носе доски по огромным перилам или совершать фронтсайд флип через ноги; его взгляд на этот спорт и энергия позволяли каждому, кто приходил на тренировку, чувствовать себя как дома. Когда смотришь, как катается Маска, чувствуешь себя одним из членов команды. Ты ощущаешь, будто находишься рядом с ним и проживаешь свою мечту.

Чад Маска, как и Джей Адамс, стал иконой для целого поколения. Скейтбордисты, которым посчастливилось застать золотую эру скейтбординга 90-х годов, до сих пор помнят его фирменный рюкзак и бумбокс. У Чада было трудное детство: у него почти не было средств к существованию, когда он переехал в Калифорнию, чтобы осуществить свою мечту. Компания Maple Skateboards стала первым спонсором Маски, когда он появился в видео 1994 года Rites of Passage. На момент съемки видео Маска был бездомным, но вскоре после этого он стал известным профессиональным скейтбордистом и начал сотрудничество с Toy Machine. Позже в результате разногласий кадры с ним вырежут из снятого Toy Machine видео Welcome to Hell. Однако после выхода фильма Fulfill The Dream компании Shorty’s Skateboards в 1998 году имя Маски стало известно во всех уголках мира, где слышали о скейтбординге. Маска привнес в скейтбординг гораздо больше, чем свою несравненную способность скользить на носе доски по огромным перилам или совершать фронтсайд флип через ноги; его взгляд на этот спорт и энергия позволяли каждому, кто приходил на тренировку, чувствовать себя как дома. Когда смотришь, как катается Маска, чувствуешь себя одним из членов команды. Ты ощущаешь, будто находишься рядом с ним и проживаешь свою мечту.

Чад Маска, как и Джей Адамс, стал иконой для целого поколения. Скейтбордисты, которым посчастливилось застать золотую эру скейтбординга 90-х годов, до сих пор помнят его фирменный рюкзак и бумбокс. У Чада было трудное детство: у него почти не было средств к существованию, когда он переехал в Калифорнию, чтобы осуществить свою мечту. Компания Maple Skateboards стала первым спонсором Маски, когда он появился в видео 1994 года Rites of Passage. На момент съемки видео Маска был бездомным, но вскоре после этого он стал известным профессиональным скейтбордистом и начал сотрудничество с Toy Machine. Позже в результате разногласий кадры с ним вырежут из снятого Toy Machine видео Welcome to Hell. Однако после выхода фильма Fulfill The Dream компании Shorty’s Skateboards в 1998 году имя Маски стало известно во всех уголках мира, где слышали о скейтбординге. Маска привнес в скейтбординг гораздо больше, чем свою несравненную способность скользить на носе доски по огромным перилам или совершать фронтсайд флип через ноги; его взгляд на этот спорт и энергия позволяли каждому, кто приходил на тренировку, чувствовать себя как дома. Когда смотришь, как катается Маска, чувствуешь себя одним из членов команды. Ты ощущаешь, будто находишься рядом с ним и проживаешь свою мечту.

Бэм Марджера