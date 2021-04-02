11 профессиональных скейтбордистов, которых ты должен знать

Составить список 11 скейтбордистов, о которых необходимо знать каждому, — непростая задача. На каждого скейтбордиста в этом списке приходится еще десять спортсменов, достойных этого места. Однако, когда речь заходит о понимании скейтбординга, то нельзя не признать, что каждый скейтбордист из списка посвятил свою жизнь этому виду спорта, вложил в него свои сердце и душу. Карьерные достижения этих спортсменов способствовали расширению не только границ возможного в скейтбординге, но и понимания того, что значит быть скейтбордистом. Положение скейтбордистов в списке Red Bull определялось их датой рождения, поскольку мы хотим не устраивать соревнование, а воздать должное их достижениям.

Джей Адамс

3 февраля 1961 г. — 15 августа 2014 г

Венис, Калифорния. США

Джей Адамс по-прежнему остается героем профессионального скейтбординга. Джей стал первым зэд-боем, принявшим участие в профессиональных соревнованиях в 1975 году. Тогда он занял второе место и прославился необычным подходом к скейтбордингу: Джей располагался на скейте очень близко к земле, словно рассекая волны на доске для серфинга. В то время как участники делали стойки на руках и кик-терны, Адамс скользил задней подвеской скейта по поверхности и буквально выпрыгивал за пределы скейтпарка. «Катайся и разрушай» — так можно описать стиль его скейтбординга. Как и для многих скейтбордистов после него, для Адама этот вид спорта стал отдушиной в сложные годы молодости. Беспорядочная энергия Адамса позволила ему создать свой стиль — одновременно грубый и завораживающий. Многие скейтеры знают: когда спортсмены становятся профессионалами, они сталкиваются с множеством проблем, не ограниченных лишь мастерством катания на доске. Иными словами, ни один профессиональный скейтбордист не идеален — и это нормально. Пример легенды Догтауна научил нас тому, что пока скейтбордист горит своим делом, никакие падения не остановят его. Стремись к большему, набирай скорость и не забывай кататься в своем стиле.

Тони Хоук

12 мая 1968 г

Карлсбад, Калифорния. США

Спроси любого человека о профессиональном скейтбординге, и первым, кого тебе назовут, будет Тони Хоук. Тони получил статус профессионального спортсмена уже в 14 лет. За свою карьеру он одержал победу в более чем 60 соревнованиях и вывел профессиональный скейтбординг на новый уровень популярности. После того, как Тони стал первым зарегистрированным скейтбордистом, выполнившим трюк Indy 900, его имя стало ассоциироваться с миром профессионального скейтбординга, хотел он того или нет. На Всемирных экстремальных играх в 1999 году Тони совершил прыжок на рампе, сопровождавшийся двумя с половиной оборотами в воздухе (на 900 градусов). После того, как об этом трюке узнал весь мир, Тони появился в таких телевизионных шоу, как «Симпсоны» и «Кто умнее пятиклассника?», а также в бесчисленных рекламных роликах. Затем он запустил одну из самых успешных и узнаваемых серий видеоигр в истории. Благодаря Тони Хоуку профессиональный скейтбординг превратился в достойную профессию. Конечно, скейтбордисты — не те спортсмены, которые когда-либо нуждались в подтверждении своих успехов со стороны. Тем не менее Тони Хоук заложил основы этого спорта для многих профессиональных скейтбордистов сегодняшнего дня. Тони по-прежнему играет важную роль в скейт-сообществе. Если скейтбордингу необходим достойный представитель на каком-либо спортивном мероприятии в любой точке мира, Тони обязательно будет присутствовать. Скейт-сообществу повезло иметь такого героя.

Марк «Гонз» Гонзалес

1 июня 1968 г

Саут-Гейт, Калифорния. США

В мире есть всего несколько скейтбордистов, известных лишь по имени: Гонз определенно является одним из них. После того, как Марк попал на обложку ноябрьского выпуска журнала Thrasher в 1984 году, он присоединился к компании Vision Skateboards и стал профессиональным райдером. Гонз получил известность как один из первых по-настоящему продвинутых уличных скейтбордистов: он спускался по сложным поручням и покорял уличные споты, недоступные спортсменам предыдущих поколений. Марк внес огромный вклад в развитие скейтбординга, однако главным его достижением остается статус профессионального скейтбордиста. На протяжении всей своей карьеры Гонз продолжал доказывать нам, что уникальность скейтбординга необходимо сохранять любой ценой. Следует быть верным самому себе и помнить, зачем мы занялись скейтбордингом: чтобы хорошенько повеселиться, не оглядываясь ни на кого.

Родни Маллен

17 августа 1966 г.

Гейнсвилл, Флорида. США

Родни Маллен, также известный как крестный отец уличного скейтбординга, может, и не изобрел кикфлип, но определенно довел его до совершенства. Самым большим вкладом Родни в качестве профессионального скейтбордиста можно считать то огромное число трюков, которые он изобрел, или его бессменный статус чемпиона мира по фристайлу: получив статус профессионального спортсмена в возрасте 14 лет, Родни одержал победу на 34 из 35 соревнований по фристайлу. Однако большинство скейтбордистов согласятся, что главный вклад Родни в скейтбординг — это его мышление. Скейтбординг основывается на новаторском мышлении, необходимом для создания трюков и спотов для катания буквально из ничего. И хотя личность изобретателя олли до сих пор оспаривается, именно Родни стал настоящим чемпионом по использованию этого трюка и создателем самых первых переворотов на его основе, флипов. Если бы не новаторское видение Родни, то скейтбординг не стал бы столь развитым видом спорта, каким он является сегодня. Именно поэтому в разговоре о профессиональном скейтбординге после Тони Хоука сразу вспоминается имя Родни Маллена.

Rodney Mullen © Micheal Darter / Red Bull Content Pool

Роб Дирдек

28 июня 1974 г.

Кеттеринг, Огайо. США

И хотя все скейтбордисты обязаны своими успехами тем спортсменам, которые выступали до них, именно Роб Дирдек вывел профессиональные соревнования этого вида спорта на новый уровень, когда основал турнир Street League Skateboarding. Организаторы SLS возводят скейтпарки по всему миру и предлагают победителям соревнований призы размером 250 000 долл. США. Скейтбордисты Догтауна об этом и мечтать не могли! Кроме того, в мире скейтбординга, где бывшие профессионалы, вышедшие на пенсию и не имевшие высшего образования, вынуждены были заниматься недвижимостью или открывать собственный малый бизнес, Робу удалось изменить ситуацию. Он поднял планку для скейтера-профессионала на пенсии и стал ведущим ТВ-шоу «Фабрика фантазий Роба Дирдека» и «Ррржжжжака». Хотя мы, безусловно, уважали Роба за то, что он делал на скейтборде, он навсегда останется в памяти скейт-сообщества за его достижения в деле популяризации этого вида спорта. Пример Роба, ставшего профессиональным скейтбордистом в возрасте 16 лет и оставившего старшую школу ради того, чтобы осуществить свои мечты, говорит нам о том, что в мире скейтбординга все возможно.

Боб Бернквист

10 октября 1976 г.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Имя Боба Бернквиста связано с двумя самыми ужасными словами для любого профессионального скейтбордиста: мега рампа. Боб Бернквист не только принял участие в создании этого нового препятствия, но и стал его главным покорителем. Чтобы совершить прыжок на мега рампе, скейтеру требуется взять специальную доску для подъема на более чем 20 метров вверх, подписать отказ от ответственности и нанять вертолет для съемок. На такой подвиг решилось совсем немного профессиональных скейтбордистов, но Бернквист поразил мир скейтбординга своими свитч-трюками в воздухе, прыжками на боксы и перила со сменой грайндов и слайдов. Более того, в 2006 году Боб прыгнул (с парашютом) в Большой каньон, что едва не стоило ему жизни. Для нас также большая честь добавить Боба в этот список как одного из самых узнаваемых скейтбордистов международного уровня. Боб начал осваивать скейтборд в 11 лет в Сан-Паулу. Поразительно, но профессиональным спортсменом он стал всего через три года, в возрасте 14 лет. Действительно, пример Боба Бернквиста еще раз подтверждает, что в Бразилии появились одни из лучших скейтбордистов мира.

Элисса Стимер

31 июля 1975 г.

Форт-Майерс, Флорида. США

Было бы невозможно составить список профессиональных скейтбордистов, о которых необходимо знать каждому, и не включить в него Элиссу Стимер. Вклад Элиссы в развитие скейтбординга достаточно велик, чтобы не упоминать ее пол. Тем не менее пример Элиссы вдохновил тысячи девочек на то, чтобы заняться скейтбордингом. Конечно, феминистскую волну, захлестнувшую индустрию в последние 5–10 лет, невозможно представить без Элиссы — опытной уличной скейтбордистки, которая и в 2020 году продолжает публиковать одни из самых крутых видео, которые мы когда-либо видели. Ее карьера взлетела после выхода одного из самых известных видеороликов о скейтбординге всех времен — Welcome to Hell, снятого компанией Toy Machine в 1996 году. С тех пор она появлялась в первых пяти частях видеоигр Tony Hawk Pro Skater и работала с такими компаниями, как Baker, Bootleg и Zero Skateboards. Элисса также завоевала четыре золотые медали Всемирных экстремальных игр и постоянно снимала скейт-видео на улицах. Для скейтбордистов и всего мира скейтбординга карьера Элиссы служит подтверждением того, что, кем бы ты ни был, в первую очередь ты являешься и будешь являться скейтбордистом.

Чад Маска

20 мая 1977 г.

Лорейн, Огайо. США

Чад Маска, как и Джей Адамс, стал иконой для целого поколения. Скейтбордисты, которым посчастливилось застать золотую эру скейтбординга 90-х годов, до сих пор помнят его фирменный рюкзак и бумбокс. У Чада было трудное детство: у него почти не было средств к существованию, когда он переехал в Калифорнию, чтобы осуществить свою мечту. Компания Maple Skateboards стала первым спонсором Маски, когда он появился в видео 1994 года Rites of Passage. На момент съемки видео Маска был бездомным, но вскоре после этого он стал известным профессиональным скейтбордистом и начал сотрудничество с Toy Machine. Позже в результате разногласий кадры с ним вырежут из снятого Toy Machine видео Welcome to Hell. Однако после выхода фильма Fulfill The Dream компании Shorty’s Skateboards в 1998 году имя Маски стало известно во всех уголках мира, где слышали о скейтбординге. Маска привнес в скейтбординг гораздо больше, чем свою несравненную способность скользить на носе доски по огромным перилам или совершать фронтсайд флип через ноги; его взгляд на этот спорт и энергия позволяли каждому, кто приходил на тренировку, чувствовать себя как дома. Когда смотришь, как катается Маска, чувствуешь себя одним из членов команды. Ты ощущаешь, будто находишься рядом с ним и проживаешь свою мечту.

Бэм Марджера

28 сентября 1979 г.

Уэст-Честер, Пенсильвания. США

Невозможно уместить все, что нужно знать о Бэме Марджере, в один абзац. Бэм — профессиональный скейтбордист, продавший самое большое число дек для скейтборда. Однажды в подкасте The Nine Club Бэм рассказал, что когда-то зарабатывал 20 000 долларов в месяц только на продаже скейтбордов. До того, как ему исполнилось 23 года, Бэм в одночасье стал звездой благодаря съемкам видео CKY и участию в серии фильмов «Чудаки». Кульминацией его карьеры стало собственное реалити-шоу «Да здравствует Бэм!». Бэм начал свою карьеру в Toy Machine в 1997–1998 годах и стал профессиональным скейтбордистом в Element в 2001 году, но его карьера строилась на дроп-инах с сумасшедшей высоты и раздаче пощечин фанатам (но только с их разрешения). Хотя он, пожалуй, является самым коммерчески успешным скейтбордистом всех времен, место Бэма в истории скейтбординга неоднозначно и покрыто тайной. Бэм (как и его татуировка-хартаграмма) стал героем для подростков-скейтбордистов по всей Америке, которые хотели идти наперекор общественным стандартам. Бэм появлялся в таких видео, как Welcome to Hell, Elementality и One Step Beyond компании Adio Footwear, но к моменту выпуска собственного реалити-шоу он, скорее, превратился в амбассадора скейтбординга. Бэм боролся с алкоголизмом после смерти своего лучшего друга Райана Данна. После завершения съемок в фильмах «Чудаки» он, казалось, исчез из публичного пространства. Однако за последние несколько лет произошло нечто по-настоящему удивительное. Бэм вернулся в мир скейтбординга, хоть и не знал, как его встретят. Но скейтбордисты помнили, как много для них значил Бэм Марджера, и приняли его в семью с распростертыми объятиями. Такое возвращение не только свидетельствует о целительной силе скейтбординга, но и подтверждает масштаб того влияния, которое Бэм оказал на все скейт-сообщество.

Бэм Марджера и его семья © Jonathan Mehring/Red Bull Content Pool

Райан Шеклер

30 декабря 1989 г.

Сан-Клементе, Калифорния. США

Карьера Райана Шеклера — феномен мира и культуры скейтбординга, который наиболее широко освещался в прессе. Первое золото Всемирных экстремальных игр в своей карьере Райан получил в 2003 году. Тогда ему было всего 14 лет, и эта победа подарила ему первую известность. Фамилия «Шеклер» стала синонимом слова «вундеркинд»: Райан выполнял такие олли и кик-флипы, на которые не были способны даже скейтбордисты вдвое старше него. Несмотря на то, что Райан стал одним из немногих, чье мастерство позволило вывести спорт на новые высоты (в буквальном смысле этого слова), еще в начале карьеры его считали неоднозначным персонажем. Райан беззастенчиво шел к своей цели и раздвигал границы представлений о том, какие трюки спортсмен может выполнить на скейтборде. В некоторых скейтборд-кругах его участие в реалити-шоу и популярность были восприняты отрицательно. Однако в конечном итоге, когда Райан стал старше и продолжил доказывать свою преданность и любовь к скейтбордингу, он превратился в одного из самых популярных и почитаемых скейтбордистов в истории — и остается таковым до сих пор. Райан доказал, что является одним из тех уникальных скейтбордистов, которые с энтузиазмом бросаются покорять любую трассу на соревнованиях, а затем отставляют скейт в сторону и идут общаться с фанатами и друзьями. Еще одно важное событие в его блестящей карьере состоялось в 2020 году, когда Райан открыл свой частный скейтпарк для 13 лучших скейтбордистов мира, принявших участие в нашем конкурсе Red Bull Solus.

Райан Шеклер © Robby Klein/Red Bull Content Pool

Найджа Хьюстон

30 ноября 1994 г.

Дейвис, Калифорния. США

Найджа Хьюстон вырос на наших глазах: из вундеркинда скейтбординга он превратился в самого титулованного скейтбордиста в истории турнира Street League Skateboarding. Когда мы размышляем о значимости соревновательного скейтбординга в 2020 году и потенциале этого вида спорта в рамках Олимпийских игр, мы постоянно возвращаемся к фигуре Найджа. В 2005 году в возрасте 11 лет Найджа выиграл соревнования Tampa Am, а к 2008 году он стал профессиональным скейтером, который (почти) всегда одерживал победу в каждом соревновании, в котором он принимал участие. Скейт-сообщество продолжает оказывать влияние на уже взрослого Найджа — человека с интересным прошлым: карьерой спортсмена с растафарианскими корнями управлял его отец, при этом сам Найджа зачастую оказывался оторванным от окружающего мира. С тех пор Найджа превратился в пародию на самого себя: он участвует в современных состязаниях и сохраняет популярность, которую многие считают сомнительной. Сложно сказать, с чем связана такая репутация: возможно, дело в шестизначных суммах призов за победу в соревнованиях, а может, она обусловлена непримиримой состязательностью Найджа, которая некоторым может показаться отталкивающей. Карьера Найджа — пример уникальной для скейтбординга дискуссии: можно ли одержать «решающую победу» в скейтбординге? Насколько важны соревнования? В любом случае Найджа Хьюстон выпустил одни из самых впечатляющих видео, которые когда-либо видел мир скейтбординга. Еще в детстве Найджа спускался на скейте по лестнице, число ступеней которой превышало его возраст, а сейчас уровень его катания по перилам превосходит все ожидания. Найджа принадлежит к элитной группе скейтеров, мастерство которых позволяет выводить этот спорт на новые высоты. Когда речь заходит о будущем скейтбординга, в разговоре обязательно будет упомянуто имя Найджа Хьюстона.

Найджа Хьюстон © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Как скейтбордисты становятся профессионалами? Сколько им платят?

Первые производители досок в начале 1960-х годов нуждались в профессионалах, имена которых помогали бы продавать скейтборды — как и сегодня. Они отыскивали самых отчаянных и талантливых подростков и — вуаля! — предлагали им принять участие в соревнованиях профессионалов. По мере развития спорта компании-производители по-прежнему хотели продавать скейты, но начинали задумываться и о маркетинге. Ценность скейтбордиста определялась его навыками, стилем и способностью одерживать победу в соревнованиях. В эпоху зэд-боев соревнования были главным средством увеличения продаж, а рекламные фотографии в журналах по скейтбордингу и серфингу использовались в качестве вспомогательного маркетингового инструмента. Однако к 1980-м годам два этих метода поменялись местами.

Популярность в печатных СМИ и съемки видео начали становиться важнее участия в соревнованиях. Скейтбордистов начали оценивать не по их способности завоевать для своих спонсоров медаль, а по числу фотографий, публикуемых на страницах журналов Skateboarder, Big Brother и Thrasher, а также видеоматериалов, создаваемых с участием спортсменов в рамках полномасштабных проектов. Скейтбордист должен был доказывать свою ценность спонсору с помощью объема отснятого материала (и его качества). Считалось, что это свидетельствует о преданности спортсмена не только бренду, но и всему миру скейтбординга. Вместо того, чтобы надеяться, что зрители приобретут билет на соревнования и придут посмотреть, как катается ваш скейтбордист (одновременно продвигая ваш бренд), компании ставили на то, что подростки по всему миру купят видеокассету или журнал, чтобы раз за разом пересматривать выступления кумиров.

Для многих профессиональных скейтбордистов карьера началась с того, что кто-то в индустрии обратил на них внимание. Иногда такие встречи происходят случайно: так было, например, с Тони Хоуком и Эндрю Рейнольдсом, а также Джейми Томасом и Элиссой Стимер. Иногда перспективных спортсменов находили на соревнованиях. Например, на Tampa Am во Флориде. Фелипе Густаво из команды Red Bull впервые заметили после победы в конкурсе в 2007 году и сочли бразильским феноменом. Как дальше развивалась карьера Фелипе, все и так знают.

После того, как бренд находит скейтера, ему начинают отправлять посылки с продукцией компании. Затем скейтбордист делает фото и видео с продукцией и фирменными досками компании, которые ему подарили. После этого бренд отправляет фотографии в журналы и объявляет о подписании контракта с новым скейтером-любителем. Теперь к посылкам с подарками прилагается несколько сотен долларов в месяц. В зависимости от отснятого материала и взаимодействия с командой, райдера могут пригласить в тур. Вскоре скейтбордист уже так тесно ассоциируется с этим брендом, что он официально становится частью команды. Если дела и дальше идут в этом направлении, то компания-производитель досок в конечном итоге помогает скейтбордисту получить статус профессионала, наносит его имя на деку и допускает к участию в профессиональных соревнованиях.

Хотя способы, которыми скейтбордисты достигают статуса профессионала, со временем изменились, это достижение по-прежнему высоко ценится в мире скейтбординга. Любой человек, хоть раз бравшийся за скейтборд с намерением стать профессионалом, понимает, что этот подвиг лежит в основе энтузиазма, позволяющего выводить скейтбординг — и как вид спорта, и как источник заработка — на новый уровень. Именно поэтому наш список был составлен таким образом, чтобы отразить то, как эти скейтбордисты повлияли на развитие профессии (и продолжают это делать).

Профессиональным скейтбордистам всегда платили их спонсоры. Одной из форм дохода также были призы за победу в соревнованиях профессионалов. Хотя эти механизмы в основном остались прежними, ситуация значительно изменилась. Новые формы развлекательного контента — телешоу, подкасты, реалити-шоу, видеоигры и фильмы — помогли профессиональным скейтбордистам из нашего списка стать наиболее влиятельными спортсменами в истории скейтбординга. Однако стоит сказать, что у большинства профессиональных скейтбордистов таких возможностей нет. Принято считать, что среднестатистический профессиональный скейтбордист зарабатывает 1000–3000 долларов в месяц, в среднем — около 30 000 долларов в год. Скейтбордисты высшего уровня могут зарабатывать до 10 000 долларов в месяц, но они составляют менее 10 % всех профессиональных скейтбордистов. Многие надеются, что включение скейтбординга в программу Олимпийских игр повысит доходы спортсменов, однако делать прогнозы сложно, ведь речь идет о профессии, основанной на энтузиазме и никогда не обещавшей «больших денег». Но вот что неоспоримо: профессиональные скейтбордисты — одни из самых уникальных и особенных людей на земле, и каждый из них — словно кусочек цветного стекла в мозаике индустрии скейтбординга.