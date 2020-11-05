Встречай Quintero – уникальную команду из мира гонок по бездорожью

Иногда непредсказуемые жизненные обстоятельства могут стать платформой для начала новой жизни. Для семьи Квинтеро всего лишь одна гонка в калифорнийской пустыне стала завершением карьеры для одного пилота и началом для другого.

Когда Сету Квинтеро было 10 лет, он очень увлекался гонками и хотел стать мотогонщиком, как его отец – Аарон Квинтеро. Всё изменилось, когда отец провёл пять дней в реанимации после ужасной аварии на трассе в пустыне, в которой он раздробил грудную клетку. «После того, что случилось с моим отцом, родные не позволяли гонять на байке», – говорит Сет. – «Им не нравилось, что я подвергаю себя опасности, но я очень любил гонки и не хотел бросать их».

К счастью, это не стало завершением карьеры гонщика для Сета. Квинтеро купили Сету side-by-side вездеход Polaris RZR для гонок по пересеченной местности. Его дядя, который работает с гоночными машинами, сделал для парня особую защитную клетку. Она защитила бы Сета в случае, если бы его машина перевернулась. А это происходит довольно часто во время гонок в пустыне.

Сет довольно неплохо адаптировался к новому виду гонок. «Конечно, переход был не моментальным, и пришлось привыкать к новой обстановке, но я знал, чего ожидать», – рассказывает Сет. Со временем молодой гонщик начал соревноваться и даже побеждать на локальных соревнованиях. «Это привлекало наше внимание и заставило семью посмотреть на эту дисциплину под новым углом», – говорит Аарон. – «Сын выиграл несколько малых титулов и вступил в довольно престижной серии соревнований District 38, с чего и начались гонки в пустыне».

Quintero © Art Eugenio / Red Bull Content Pool

Гонки на авто класса side-by-side могут казаться спортом для одного человека, но они таят в себе много факторов, которые трудно увидеть невооружённым глазом. За каждым успешным гонщиком стоит команда механиков, тестовых пилотов и других специалистов, которые помогают машине не вылететь с трассы. Для коллектива команды Quintero Racing это наиболее важно, ведь это не просто группа профессионалов. В первую очередь – это семья, которая понимает, что место на подиуме – общее достижение всего коллектива.

«Quintero Racing – одна из самых разнообразных команд во всём спорте», – говорит Сет. – «Мой папа Аарон – латиноамериканец, моя мама Эми – белая американка, мой лучший друг Райли – афроамериканец, а мой шурин – коренной американец. Мы рады видеть в команде любого, кто хочет помочь, и в каждом видим друга. Если ты относишься к другим с уважением и просто крутой парень или девушка, тебе найдётся место в нашем коллективе».

Райли МакМоррис в возрасте 21 года уже стал ключевым игроком в команде Quintero Racing. Он мастер на все руки и является одним из важнейших элементов успеха, играя роль «бензоколонки» команды. Этот никнейм он получил, когда стал ответственным за заправку бензобака Сета во время гонок. Он также занимается ремонтом той самой Polaris RZR и иногда выполняет роль тестового пилота Сета. Именно такую ​​роль он выполнял во время недавнего заезда в классе Pro NA на Silver State 300, в которой Сет одержал вторую победу подряд. Так что МакМоррис является одним из важнейших членов команды.

Райли присоединился к команде, когда ему было 16 лет. Это произошло после того, как парень пришёл поддержать за одного из своих друзей и по совместительству напарника Сета – Колби Уэмпла. Это было во время заезда в рамках District 38. «Они соревновались вместе, и именно тогда я осознал свое призвание – присоединиться к команде семьи Квинтеро».

МакМоррис начал кататься на байке для мотокросса в возрасте шести лет. Поэтому, когда он начал работать в команде Quintero Racing, ему было легко войти в ритм гонок по бездорожью. «Эйми стала для меня второй мамой», – говорит МакМоррис. – «Аарон и Сет – замечательные люди. Благодаря им я с первого дня чувствовал себя важным членом команды. Мы всегда хорошо проводим время и создаём поводы для воспоминаний».

Он не смотрит на свое происхождение как на препятствие в мире автоспорта. «Гонки по бездорожью – это очень дружелюбный вид спорт. И это радует. Мне кажется, что причина этому кроется в том, что новое поколение росло в более открытое время. А не во времена расового недоверия. Благодаря этому в мире гонок пришла пора важных изменений. Например, сколько положительных изменений произошло в NASCAR благодаря Дарреллу Уолласу».

Команда Quintero в гонке © Art Eugenio / Red Bull Content Pool

Хотя, когда Аарон Квинтеро начинал карьеру гонщика в пустыне Калифорнии, мир гонок не был настолько разнообразным. «Мне мир гонщиков всегда казался довольно гостеприимным», – говорит он. – «Я рос среди испаноговорящих гонщиков в своей семье. Иногда мы ездили смотреть гонки в Басе и видели там народ со всего мира: из Канады, Австралии, Мексики ... Это особый мир. Особенно сейчас мне кажется, что каждый новый райдер делает спорт немного сильнее. Все помогают друг друга». Гонки side-by-side – это особое место в общем мире автоспорта, возможно из-за большого количество молодежи. Именно здесь нашла своё место команда Quintero Racing.