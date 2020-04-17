Иногда автоспорт - это больно

Соперники впереди затеяли борьбу с первых метров дистанции, идут борт о борт. В шпильке это помешает обоим, а потому ныряю внутрь и лучше ускоряюсь на выходе, поравнявшись с ними двумя. Теперь три машины в ряд, но вот одна машина поддевает другую и та с размаху выбивает меня с трассы в забор. Сход.

WRX Mettet 2018 © @World / Red Bull Content Pool

Будь это обычный трафик городских джунглей, мы бы вызвали ДПС, составили бы все необходимые документы, оформили справки и пошли бы в свои страховые компании, требовать компенсации причинённого ущерба. Но в автоспорте такой системы нет, и всё, что мне остаётся - это добраться до боксов и сдать машину механикам, в надежде, что нам хватит запчастей восстановить машину к следующей гонке. А если не хватит, значит надо срочно искать в ближайших магазинах, что там есть.

GRX © Alison Padron / Red Bull Content Pool

Естественно каждый эпизод пристально рассматривается судьями, которые внимательно исследуют все доступные материалы, чтобы вынести своё решение, кто же оказался виноват в аварии. И виновник получит по заслугам - от спортивных наказаний в виде штрафных секунд, потери позиций на старте следующей гонки, до полной дисквалификации с соревнования и возможного отзыва лицензии за неспортивное поведение. Никакой речи о возмещении ущерба пострадавшим нет. Ну или почти нет.

Есть некоторые соревнования, чаще любительского уровня, где регламентом прописано, что виновник аварии должен возместить ущерб, но это редкость, да и решение спорное - пилоты с маленьким бюджетом оказываются в ещё более уязвимом положении.

В Европе часто используется система страхования, при которой действует франшиза, ограничивающая максимальные траты пилота. Это удобно арендующим машину пилотам - ты можешь не бояться за машину, а сосредоточиться на борьбе. В то же время в команде люди сохраняют спокойствие, будучи уверенными в том, что любые убытки будут компенсированы.

Ott Tänak crashes out of the Monte Carlo Rally

Например, вы решили проехать гонку в Европейском кубке TCR. Максимальная стоимость машины этой категории ограничивается ценником в 135000 Евро. Вы оформляете страховку за 500Евро (например) с франшизой в 10000 Евро. Это значит, что после гонки ваши максимально возможные траты на ремонт машины составят 10000+500 Евро. Даже если вы завяжете машину в узел. При этом если за время гонок вы не причините машине никакого убытка, то ваши траты ограничатся лишь стоимостью страховки.

К барьеру! © Vladimir Rys

А что в России? Арендуя машину, вы сразу должны предоставить некоторые финансовые гарантии, что сможете оплатить её ремонт, если это будет необходимо. Выглядит это очень просто - вы оставляете некоторый крэш-депозит близкий по размеру к той самой франшизе, из которого будут оплачиваться все мелкие расходы, а в случае перерасхода вам придётся...доплачивать дальше, сколько понадобится.

Отдельная статья - это повреждение имущества автодрома. Вы наверняка видели сотню видео с Нюрбургринга, где люди, переоценивая свои возможности, вылетают с трассы и бьют машины о заградительные рельсы? Так вот - каждый такой удар - это причина для ремонта этих самых заграждений, и оплачивается она из кармана вылетевшего пилота. Так же и на российских автодромах. Исключение составляют аварии, произошедшие во время официальных мероприятий - там чаще всего ответственность перекладывается на плечи организатора мероприятия.

Formula DRIFT © Larry Chen / Red Bull Content Pool