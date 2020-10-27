Говорят, что всё лучшее всегда нужно оставлять на потом, и, если дело касается MTB, проведение фрирайд соревнований Red Bull Rampage в конце сезона как нельзя лучше подтверждает эту поговорку.

В рамках Rampage двадцати одному лучшему фрирайдеру со всего мира дается восемь дней на то, чтобы построить свою линию на крутом рельефе без использования электроинструментов. Затем судейская коллегия наблюдает, как каждый райдер спускается по своей линии, демонстрируя максимальный уровень мастерства и расширяя границы возможного в МТВ в борьбе за желанный титул чемпиона.

Самые невероятные моменты в истории Red Bull Rampage

Этот контест, возможно, является единственным в мире ежегодным МТВ соревнованием, которое выходит за рамки обычного спортивного турнира и привлекает внимание огромного количества СМИ. Будь готов увидеть лучших из лучших. Будь готов увидеть крышесносные спуски. Будь готов к тому, что увидишь фрирайд, сопряженный с высоким риском, но и высокие награды, которые найдут своих заслуженных героев. И, что бы ни случилось, будь готов к тому, что после просмотра этих соревнований твои родители, друзья и коллеги будут выражать большее опасение по поводу твоего увлечения МТВ по выходным.

Смотри 13 самых зрелищных эпизодов с момента основания соревнований Rampage в 2001.

2003 год: Седрик Грасиа выполнил первый трюк с вращением в Rampage

Лучшие проезды Rampage 2001-2003

Седрик Грасиа стал настоящей легендой Red Bull Rampage в 2003 году. Его знаковую победу в Лезене в 2000 году, когда он обошел своего земляка Никола Вуйоза более чем на девять секунд на мокрой и сложной трассе, можно смело назвать лишь верхушкой айсберга среди всех его достижений. Никто не подвергал сомнению мастерство и талант человека, которому удалось совершить фееричный финальный прыжок в тот день в Лезене, но Грасия твердо закрепил свой статус легенды, когда своим бэкфлипом взял золото в на Rampage 2003.

2004: Кайл Стрейт и эпичный no-hander

Подиум Кайла Стрейта на Rampage 2004

Чем ты занимался, когда тебе было 14 лет? Если ты ответишь "Я катал на велике каждые выходные", то, вероятно, ты был довольно крутым и продвинутым подростком. Если же ответ будет "Я участвовал на Red Bull Rampage", то тогда ты Кайл Стрейт .

Американский фрирайдер Кайл Стрейт – настоящая легенда соревнований Rampage. Он один из немногих участников самого первого Red Bull Rampage, где он выступал в возрасте 14 лет. Три года спустя, в 2004 году, когда ему было 17 лет, он выиграл этот турнир. Он принял участие в соревнованиях несмотря на запрет врачей из-за поврежденного пальца и показал максимально эпичный no-hander, от которого у нас до сих пор мурашки.

2008: Брэндон Семенюк становится чемпионом в 17 лет

Red Bull Rampage: лучшие проезды в 2004, 2008, 2010

Вернувшись на соревнования в Юту после четырехлетнего перерыва, сделанного из соображений безопасности, еще один 17-летний спортсмен – Брэндон Семенюк – оказался на подиуме Red Bull Rampage.

Он уже был известен в среде МТВ райдеров, годом ранее занял третье место в слоупстайл соревнованиях Red Bull Joyride в Уистлере. Теперь же своей победой на Rampage показал, что его карьерный путь точно станет многообещающим. Кстати, он стал вторым подряд победителем Rampage, который был слишком молод для того, чтобы легально открыть шампанское на пьедестале. Смотри видео выше, проезд Семенюка будет на 57 секунде.

2010: Кэм Зинк дропает 360

Еще один пример крутейших 360 от Кэма Зинка на Rampage 2014

Мы обожаем качественное выполнение 360. Сейчас уместнее сказать «старый добрый» трюк 360, так как в наши дни на контестах его выполняют достаточно редко. Но ведь это так круто выглядит! Плавный заход, неспешный и точный поворот на 360, четкое приземление в сложных условиях – просто песня, потрясающая вещь.

Кэм Зинк делает этот трюк очень технично, плавно, с уверенным приземлением. Посмотри на это. Просто посмотри, что он сделал и как он это сделал. Это прекрасно. Мы не плачем, это ты плачешь, дай понаслаждаться моментом.

2013: Кэм Зинк и самая крутая реакция зрителей на step down backflip

Кэм Зинк и step down backflip

Высоченный степ-даун на 23,77 метра и мощнейший бэкфлип как по учебнику, он был настолько хорош, что оставил яркий след в истории всех МТВ соревнований. И тот факт, что с этим проездом Зинк занял только третье место (победу одержал Стрейт), наглядно показывает, насколько сильными стали участники.

2013: Келли Мак Гарри и возмутительно прекрасный бэкфлип над каньоном

Физика бэкфлипа: Келли Мак Гарри над каньоном

Новозеландский райдер Келли Мак Гарри трагически скончался в 2016 году. Одна из вещей, за которую его всегда будут помнить, – это его поистине исторический бэкфлип над широким каньоном (22 метра) на Red Bull Rampage в 2013 году. Смотри видео выше, там ты увидишь всю физику трюка и тактику Келли, окунешься во всё торжество момента и поймешь, насколько крутой, опасный и возмутительно прекрасный бэкфлип сделал Келли Мак Гарри – настоящая легенда соревнований Rampage.

2014: победа в руках Андреу Лакондегай

Победный проезд Андреу Лакондегай на Red Bull Rampage 2014

Андреу Лакондегай , любимец публики и король фрирайда, стабильно занимал третье место в соревнованиях Red Bull Rampage, и казалось, что ситуация повторяется из года в год – временами это именно так и было. Наконец, в 2014 году он взял первое место, и его выступление для многих стало настоящим олицетворением самой сути МТВ соревнований – оно было супербыстрым, супертехничным и по-настоящему впечатляющим.

2015: жесткое падение Николая Рогаткина, после которого он продолжает спуск

Жесткое падение не останавливает Николая Рогаткина

Если тебя спросят о самом зрелищном моменте соревнований Red Bull Rampage, возможно, первое, что придет в голову, будет не блестящий проезд, а жесткая уборка.

Было жутко наблюдать за падением Николая Рогаткина на соревнованиях 2015 года. Николай – американская звезда слоупстайла российского происхождения, один из самых непредсказуемых, креативных и интересных райдеров, за успехами которого интересно наблюдать из года в год. Но это было нечто иное, очень тревожное, все только ждали и надеялись, что с ним будет все в порядке.

Рогаткин поступил в своем стиле: он не сошел с дистанции. Он вернулся на трассу и продолжил гонку. Для него это был не очень приятный, но по-настоящему легендарный момент, который навсегда останется в истории велоспорта.

2016: Брэндон Семенюк показывает одно из самых лучших выступлений за всю историю соревнований

Red Bull Rampage 2016: Брэндон Семенюк

С тех пор, как Брэндон Семенюк одержал победу в соревнованиях будучи 17-летним подростком, прошло восемь лет. За это время он смог успешно реализовать свой потенциал, став не только одним из лучших слоупстайл райдеров в мире, но и одним из лучших маунтинбайкеров.

Он продемонстрировал свой талант и мастерство на соревнованиях в Юте, начав свое выступление с уникального дабл дропа, а затем продолжил свой невероятно техничный проезд, наблюдая за которым комментаторы сравнили его с великим покойным Дэйвом Миррой.

2016: Антуан Бизе делает первый в истории Rampage двойной бэкфлип

Red Bull Rampage 2016: Антуан Бизе

В 2016 году Антуан Бизе взял реванш и под рев толпы выполнил первый в истории Rampage двойной бэкфлип. Контроль и точность, с которыми он проезжал свою линию, создавали впечатление, будто смотришь видеоигру. Зрители ликовали, а Антуан с широченной улыбкой во второй раз поднимался за вторым местом на пьедестал (первый раз он завоевал серебро в 2012 году).

2017: Курт Сорге стал первым трехкратным победителем

Red Bull Rampage 2017: победный проезд Курта Сорге

Если твоя мама с тревогой в голосе спрашивает, бдуешь ли ты осторожно кататься на велике на выходных, значит она случайно посмотрела это видео в своей ленте на Facebook.

В прошлом году итоги соревнования Rampage вызвали много споров. Должен ли был выиграть Антуан Бизе? Следовало ли Семенюку присудить более высокое место? Не занизили ли баллы Зинку? Одно можно сказать абсолютно точно – просмотр этого эпизода вызывает у нас больше всего эмоций. Это идеальное сочетание мощного фрирайда и абсолютного совершенства слоупстайла. Невероятное выступление легенды Rampage, райдера, который почему-то не упоминался ранее в этом списке. Мы же говорили, что оставляем лучшее напоследок?

2018: Участвуя в соревнованиях Rampage в шестой раз, Бретт Ридер наконец-то завоевал золото

Победный заезд Бретта Ридера

Уровень катания участников на соревнованиях в 2018 году был невероятно высоким. Циники утверждали, что формат Rampage не может стать еще больше, тем не менее, в 2018 году соревнования начали проводиться на новой локации, а профессиональный уровень райдеров значительно вырос. Среди самых запоминающихся моментов можно отметить флэт дроп бэкфлип Тома ван Стинбергена, практически все проезды Итана Нелла и Андреу Лакондегай, и выступление Бретта Ридера, одержавшего свою первую победу в соревнованиях Rampage.

«Я участвую в Red Bull Rampage в шестой раз, и первые три года мне было непросто. Я чувствовал себя некомфортно, мне не хватало опыта, и потребовалось много времени, чтобы наконец стать претендентом на титул чемпиона. Мне до сих пор в это не верится», – сказал радостно Ридер у финиша после соревнований.

2019: Семенюк стал чемпионом в третий раз

Третий победный заезд Брэндона Семенюка

Брэндон Семенюк смог взять реванш после того, как в 2018 году оба проезда на Rampage были с досадным падениями. В этот раз судьи увидели всё: стиль, качество, контроль и скорость, главной изюминкой среди которых стал Nac Nac и последовавший за ним Front Flip на дабл дропе. У победителя 2018 года Бретта Ридера тоже был техничный спуск, и Бретт был достаточно близок к тому, чтобы подвинуть Семенюка с подиума своим Backflip One-Footed Can Can на флэт дропе.