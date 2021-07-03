В свои сборные было вызвано 10 игроков из клуба: Эмиль Форсберг (Швеция), Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг (оба – Германия), Юссуф Поульсен (Дания), Дани Ольмо (Испания), Конрад Лаймер, Марсель Сабитцер (оба – Австрия), Петер Гулачи, Вилли Орбан (оба – Венгрия) и Йошко Гвардиол (Хорватия).

В плей-офф не смогли пробиться только Вилли Орбан и Петер Гулачи со сборной Венгрии. Они попали в так называемую «группу смерти», в которой сразились с Францией, Германией и Португалией. Несмотря на то, что пройти в турнире дальше не удалось, футболисты "Лейпцига" боролись на равных с грандами мирового футбола. На каждую из трех игр Орбан и Гулачи выходили в стартовом составе.

Интересно, что именно партнер по команде Петер Гулачи стал одним из тех, кто подтолкнул Орбана выступать за сборную Венгрии. В Бундеслиге же и вовсе Вилли сыграл больше всех. Стабильность и мастерство защитника делают его «шефом обороны» как клуба, так и сборной. Именно грамотная оборона не без участия Вилли позволила Венгрии активно бороться со сборной Германии. К сожалению Петера и Вилли, матч закончился лишь ничьей, но едва ли кто-то станет винить игроков Венгрии в результате.

За сборную Германии в том трудном матче могли выступить еще двое игроков «Лейпцига»: Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг, но Марсель остался на скамейке, а Лукас не вошел в заявку.

Дани Ольмо, выступающий за Испанию, до матча против Хорватии не отличился ни одним результативным действием. Однако в том жарком, насыщенном событиями матче Дани стал настоящим героем. Выйдя на замену на 71 минуте, он отдал две точные голевые передачи в овертайме, которые позволили Испании спастись и продолжить свой путь на турнире. Матч закончился со счетом 3:5. В ¼ турнира Испанцы встретились со Швейцарией, которая сенсационно до этого обыграла Францию. Ольмо в этом тяжелом матче показал себя с лучшей стороны: много и успешно атаковал, бил в створ ворот и в результате реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти. Победа испанцев, 1:1 (1:3 по пенальти).

Результат игры Хорватия – Испания отправил в отпуск пораньше другого игрока «РБ Лейпциг», защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиолу. Сейчас он, правда, в аренде в «Динамо Загреб». Возможно, перфоманс Гвардиолы нельзя назвать выдающимся на этом турнире, но ему всего 19, в таком возрасте действительно сложно брать на себя ответственные решения, справляться с волнением. Так, Йошко совершил ошибку, пропустив Торреса в матче против Испании, в результате чего Хорватия пропустила третий гол. Стоит помнить, что путь к величию тяжел и труден, и такие ошибки – необходимая часть этого пути, своего рода боевое крещение, которое позволит стать только сильнее.

В группе Е вместе с Испанией выступала и шведская сборная. Она вышла в плей-офф с первого места в таблице, обойдя звездных соперников с Пиренейского полуострова. Одним из главных героев скандинавов стал Эмиль Фольсберг. Ему принадлежит 80% голов своей сборной, и все они были забиты без помощи пенальти! Он также забил самый быстрый гол Евро-2020 в ворота сборной Польши уже на 81 секунде матча.

Однако, пожалуй, один из самых ярких матчей плей-офф – Швеция против Украины. В этом матче Фольсберг стал лучшим в дриблинге: из четырех попыток три обводки были успешными, причем две из них в штрафной площади противника. И, конечно, стоит отметить великолепный дальний удар Эмиля, который завершился голом. Однако сборной Швеции с Форсбергом в нападении не удалось обыграть Украину, 1:2.

Конрад Лаймер, выступающий за сборную Австрии, отметился голом в ворота Северной Македонии на групповом этапе турнира. Также полузащитник стал первым по количеству прессинг-действий (96) среди всех игроков. Не менее важную роль сыграл и Марсель Забитцер, который активно работал в чужой трети поля, что позволяло управлять первой линией прессинга в сборной. Марсель доводил мяч до чужих ворот, там же сам обострял. Он креативный, трудолюбивый и выполняет колоссальный объем работы в команде. Но к сожалению, персональное мастерство Марселя и Конрада не помогло австрийцам пройти Италию в 1/8 турнира.

Еще один игрок «Лейпцига», выступивший на Евро-2020, - Юссуф Поульсен, нападающий сборной Дании. Его гол Бельгии на 99 секунде игры запомнили многие. Юссуф также отметился забитым мячом в ворота сборной России.

Желаем удачи Поульсену и Ольмо на пути к финалу Евро-2020!

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