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Киберспорт

Новый виртуальный ивент – Red Bull Metropolis

Приготовься к Red Bull Metropolis, первому в своем роде соревнованию по Cities: Skylines, созданному совместно с Paradox Interactive и комьюнити, горячо любящим этот градостроительный симулятор.
Автор Red Bull Russia
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Red Bull Metropolis

Virtual Event
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Четыре топовых контент-мейкера Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit сразятся друг с другом в захватывающем испытании на время, а Red Bull Metropolis проверит их навыки городского планирования на этом потрясающем ивенте.
Соревнование стартует 21 августа в 19:00 по Московскому времени. Red Bull Metropolis – это серия специально подготовленных и ограниченных по времени задач, разработанных Red Bull, Paradox Interactive и сообществом Cities: Skylines. От заданий сократить трафик в своем городе за счет создания эффективной велосипедной сети до спасения города от метеорита, падающего из космоса – Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit должны будут задействовать свои скиллы на максимум – и на всё всего лишь 30 минут.

Как будет проходить соревнование?

В Red Bull Metropolis будут соревноваться четверо известных игроков в Cities: Skylines – Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit в серии из шести испытаний. Очки за выполнение челленджей будут начисляться в зависимости от ряда внутриигровых факторов, а также креативности, интеграции и реализма. После того, как пять заданий будут пройдены, два лучших игрока, набравших наибольшее количество очков, будут участвовать в шестом и последнем испытании, чтобы определить, кто станет чемпионом Red Bull Metropolis.

Где посмотреть Red Bull Metropolis?

Red Bull Metropolis предлагает фанатам игры захватывающий новый вид контента, связанный с градостроительным симулятором Cities: Skylines. Этот шестичасовой турнир будет транслироваться на английском языке в прямом эфире на Twitch и YouTube с комментариями от известных ведущих.
Зрители также могут наблюдать за мероприятием на каналах участников ивента. Этот формат позволит фанатам смотреть это соревнование так, как они хотят – либо на основных каналах Red Bull вместе с интервью, экспертным анализом и комментариями, либо на канале их любимых ютуберов, чтобы быть в курсе их мыслей и задумок.
В этой статье

Red Bull Metropolis

Virtual Event
Смотреть мероприятие
Киберспорт
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