Четыре топовых контент-мейкера Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit сразятся друг с другом в захватывающем испытании на время, а Red Bull Metropolis проверит их навыки городского планирования на этом потрясающем ивенте.

Четыре топовых контент-мейкера Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit сразятся друг с другом в захватывающем испытании на время, а Red Bull Metropolis проверит их навыки городского планирования на этом потрясающем ивенте.

Четыре топовых контент-мейкера Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit сразятся друг с другом в захватывающем испытании на время, а Red Bull Metropolis проверит их навыки городского планирования на этом потрясающем ивенте.

должны будут задействовать свои скиллы на максимум – и на всё всего лишь 30 минут.

. Red Bull Metropolis – это серия специально подготовленных и ограниченных по времени задач, разработанных Red Bull, Paradox Interactive и сообществом Cities: Skylines. От заданий сократить трафик в своем городе за счет создания эффективной велосипедной сети до спасения города от метеорита, падающего из космоса –