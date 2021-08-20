Гейминг
Четыре топовых контент-мейкера Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit сразятся друг с другом в захватывающем испытании на время, а Red Bull Metropolis проверит их навыки городского планирования на этом потрясающем ивенте.
Соревнование стартует 21 августа в 19:00 по Московскому времени. Red Bull Metropolis – это серия специально подготовленных и ограниченных по времени задач, разработанных Red Bull, Paradox Interactive и сообществом Cities: Skylines. От заданий сократить трафик в своем городе за счет создания эффективной велосипедной сети до спасения города от метеорита, падающего из космоса – Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit должны будут задействовать свои скиллы на максимум – и на всё всего лишь 30 минут.
Как будет проходить соревнование?
В Red Bull Metropolis будут соревноваться четверо известных игроков в Cities: Skylines – Biffa, Quill, RTGame и Spiffing Brit в серии из шести испытаний. Очки за выполнение челленджей будут начисляться в зависимости от ряда внутриигровых факторов, а также креативности, интеграции и реализма. После того, как пять заданий будут пройдены, два лучших игрока, набравших наибольшее количество очков, будут участвовать в шестом и последнем испытании, чтобы определить, кто станет чемпионом Red Bull Metropolis.
Где посмотреть Red Bull Metropolis?
Зрители также могут наблюдать за мероприятием на каналах участников ивента. Этот формат позволит фанатам смотреть это соревнование так, как они хотят – либо на основных каналах Red Bull вместе с интервью, экспертным анализом и комментариями, либо на канале их любимых ютуберов, чтобы быть в курсе их мыслей и задумок.