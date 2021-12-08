На пороге будущего: финал Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile и Wild Rift

Мобильный киберспорт – достаточно молодая и при этом невероятно перспективная область спорта, которая обладает огромным потенциалом даже среди приверженцев традиционного ПК-гейминга. Специально для тех, кто давно мечтает стать киберспортсменом и ни на минуту не расстается со своим смартфоном, Red Bull проводит открытый турнир по самым популярным мобильным дисциплинам. Вот уже четыре сезона Red Bull M.E.O. собирает самых талантливых любителей и профессионалов, и с каждым годом все больше игроков подают заявки на участие в соревновании.

В первые выходные декабря завершился национальный этап турнира по двум дисциплинам: PUBG Mobile и League of Legends: Wild Rift. В прямом эфире официальной трансляции Red Bull мы узнали имена победителей, которые будут представлять Россию на международной арене.

Киберспорт для каждого

С мобильным геймингом турнир прямо у тебя в кармане! © Riot Games

Стоять у истоков зарождения любого спорта – это значит получить преимущество. И если в Азии мобильный гейминг уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни любого фаната серьезных видеоигр, то в странах СНГ стадия перехода все еще в процессе. Пока другие только приходят к пониманию, что мобильный гейминг – это уже не просто игры для автобуса, а серьезный киберспорт, ты можешь прямо сейчас занять свое место на киберспортивной арене будущего.

Прошедшие финалы региональных отборочных Red Bull M.E.O. – яркий тому пример. И в Wild Rift, и в PUBG Mobile в заключительную стадию прошли именитые команды наряду с неизвестными, но талантливыми новичками. Под знаменами крупных организаций сражаются миксы из тех, кто вовремя ухватился за возможность проявить себя, а им противостоят неизвестные стаки из перспективных новичков. Крупнейшие игровые разработчики выводят свои проекты на мобильный рынок, а их бешеная популярность сигнализирует лишь об одном – этот спорт будет развиваться с невероятной скоростью.

Wild Rift: Назад в будущее

В 4 сезоне Red Bull M.E.O. дебютировала игра Wild Rift – адаптированная мобильная версия легендарной MOBA League of Legends. Неудивительно, что сразу после своего выхода Wild Rift завоевала большую популярность среди фанатов жанра, а ПК-бояре стали пробовать свои силы в любимой, но обновленной игре.

За десятилетие своего существования League of Legends разрослась до таких масштабов, что некоторые чемпионы являются по-настоящему редкими гостями на киберспортивной арене. В Wild Rift на данный момент представлено намного меньше персонажей, чем в оригинальной игре, и это, как ни странно, является ее огромным плюсом.

Как часто в про-матчах мы можем встретить Энни, Вейгара, Акали или Ривен? А что на счет Ясуо, Гарена или Грагаса? В финальной стадии Red Bull M.E.O. за 8 игр мы увидели такое количество необычных героев, сколько не видели за год киберспортивных турниров на ПК. Мета диктует свои условия, но в Wild Rift мету создают игроки. При этом в гранд-финале столкнулись две крупнейшие в СНГ LoL организации – Unicorns of Love и CrowCrowd , которые разыграли путевку на международный финал M.E.O. Оба коллектива в полуфиналах уверенно одолели стаки любителей Ultra-Week и PAX Deorum, а заключительная встреча стала невероятно напряженным зрелищем. Первую карту забрали CC, которые сыграли через гипер-керри Вейн, однако удержать преимущество им не удалось. С трудом вырвав победу на второй карте, UOL выиграли все последующие карты и стали чемпионом национального этапа Red Bull M.E.O.

Трансляция финала по Wild Rift

PUBG Mobile: торжество тимворка

Когда-то именно PlayerUnknown's Battlegrounds запустила сокрушительную волну популярности королевских битв, которая не утихает и по сей день. Достаточно быстро разработчики перенесли шутер на мобильные устройства, создав, таким образом, один из самых ярких проектов на мобильном рынке. PUBG Mobile работает по тому же принципу, что и ПК-версия: тебе нужно хорошо стрелять, правильно перемещаться и работать в команде. В России дисциплина получила большую популярность и быстро развивается, а организации собирают составы, выступают на международных соревнованиях и получают награды – в общем, настоящие киберспортсмены.

Турнирные правила этапа по PUBG Mobile традиционны для большинства королевских битв: 16 команд сражаются в общей сетке, набирая очки по двум показателям – занятому месту и количеству фрагов у каждого игрока команды. Эти очки суммируются, а по итогам нескольких игр победителем становится коллектив, набравший наибольшее количество очков. Такой формат добавляет еще больше перчинки в и без того увлекательный процесс просмотра королевской битвы. В отличие от других дисциплин, здесь шанс есть у всех команд и до самого конца. История знает множество примеров, когда коллектив с нижней части турнирной таблицы за пару игр взлетал на вершину.

Как и в прошлом году, финальный этап Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile выдался максимально напряженным. Уже после второй игры сформировалось трио претендентов: ARCRED , Vista Gaming и Sweet Dreams . На протяжении всех первых игр эти команды дышали друг другу в затылок, однако по итогам пятого матча Vista Gaming ушли в серьезный отрыв по баллам, опередив ARCRED на 17 очков. Однако в заключительном матче все пошло не по плану – коллектив заработал лишь 5 фрагов на команду и вылетел из карты на 8 месте. Зато ARCRED возможности не упустили, заняв первое место в матче с 15 киллами. Суммарное количество баллов превысило 100, и ARCRED завоевали путевку на международный этап Red Bull M.E.O. по PUBG Mobile!

Повтор финала по PUBG Mobile

Впереди нас ждет третий и последний национальный финал - не пропусти отборочные по дисциплине “Поля Сражений” Hearthstone , следи за новостями в группе Red Bull Gaming и на этом сайте!