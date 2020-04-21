Скорочтение – крайне полезный навык, который пригодится тебе, если ты работаешь с большими объёмами текстовой информации, учишься, интересуешься литературой или хочешь эффективнее справляться с гигантским количеством доступного в наши дни контента.

Мы подготовили 7 простых лайфхаков, с помощью которых ты сможешь быстро прокачать скорость своего чтения.

1. Концентрируйся на чтении

Внешние раздражители мешают воспринимать информацию, мы отвлекаемся и нам приходится возвращаться к одному и тому же месту снова и снова, чтобы уловить суть написанного. Поэтому во время чтения следует отложить телефон, выключить музыку или Ютуб-шоу на фоне и сосредоточить всё свое внимание на книге.

Начни с 15 минут чтения каждый день, позже увеличивай время © Incite Images/Red Bull Content Pool

2. Читай при хорошем освещении

Слишком тусклый или слишком яркий свет не позволят читать быстро, потому что глаза будут сильно уставать. Идеальный вариант – естественный свет от окна, но мягкий рассеянный от искусственных источников тоже подойдёт.

3. Не проговаривай прочитанное

Во время чтения прислушайся к себе: ты слышишь свой внутренний голос, который озвучивает всё написанное? Если да, значит, ты сам снижаешь скорость своего чтения. Постарайся блокировать проговаривание, тогда процесс пойдёт быстрее. И не пугайся, если сразу не получится: не просто заставить замолчать свой внутренний голос, но со временем ты справишься, если не забросишь контроль.

Частая и регулярная практика чтения приведёт к хорошему результату © Марго Дідіченко

4. Захватывай больше одного слова

Во время чтения старайся воспринимать не отдельные слова, а целые словосочетания. Сначала будет сложно, но ты можешь быстро научиться, выполняя одно простое упражнение. Прочти отрывок текста так, как ты привык. Затем прочти его еще раз, стараясь захватывать взглядом сразу два слова. И прочти текст в третий раз: ты заметишь, что можешь захватывать уже три-четыре слова. Регулярно выполняя это упражнение, ты научишься делать это не только на уже прочитанных текстах, но и на тех, которые видишь впервые.

5. Обдумывай прочитанное

Прочитав какую-то часть текста, например, одну главу, делай паузу и кратко воспроизводи то, что только что прочитал. Это приучит твой мозг не только быстро получать информацию, но и быстро её обрабатывать.

Чтение повышает способность мыслить креативно © Ko Backpacko

6. Засекай время

Отслеживай, сколько времени занимает у тебя прочтение какого-либо отрывка, а затем старайся прочитать такое же количество текста быстрее. Такая «гонка с собой» является ещё и очень эффективным инструментом для мотивации: ты сразу увидишь, что способен на большее.

7. Читай регулярно

Освоить скорочтение, если ты берешь книгу в руки раз в неделю, невозможно. Только частая и регулярная практика приведёт к хорошему результату. Уделяй этому хотя бы 20 минут в день, и прогресс не заставит себя ждать.