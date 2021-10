Почему ты обязательно должен посмотреть The International по Dota 2

Он возвращается! Спустя два года карантинного затишья самый яркий турнир по Dota 2 готовится раскрасить будни всех любителей киберспорта. The International имеет особое значение не только для фанатов Dota 2, но и для всего мира соревновательных видеоигр. С 2011 года The International привлекает огромные массы игроков, а система компендиума и участие в ней преданных фанатов сформировали тот самый формат, который из года в год собирает миллионы зрителей перед своими экранами. Многие считают The International прародителем современных мировых чемпионатов по киберспорту, и не без причины.