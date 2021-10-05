Почему ты обязательно должен посмотреть The International по Dota 2

Он возвращается! Спустя два года карантинного затишья самый яркий турнир по Dota 2 готовится раскрасить будни всех любителей киберспорта. The International имеет особое значение не только для фанатов Dota 2, но и для всего мира соревновательных видеоигр. С 2011 года The International привлекает огромные массы игроков, а система компендиума и участие в ней преданных фанатов сформировали тот самый формат, который из года в год собирает миллионы зрителей перед своими экранами. Многие считают The International прародителем современных мировых чемпионатов по киберспорту, и не без причины.

Если говорить коротко, то The International – это главное состязание по Dota 2, являющийся украшением всего года и похожий по формату на привычные нам чемпионаты мира. Ивент традиционно проходит раз в году, а участвуют в нем 18 лучших команд на планете: те, кто получил прямые приглашения или прошел через многоступенчатые квалификации. В 2020 году TI был отменен из-за пандемии, но уже в этом году он вновь появится на наших экранах.

Совсем неважно, насколько хорошо ты разбираешься в игре. The International – это волшебное путешествие в мир настоящего киберспорта, со своими драмами и хайлайтами, и его действительно стоит увидеть своими глазами.

Прикоснись к легенде

Вот-вот начнется... Что же приготовил нам новый сезон TI? © Valve

The International – совершенно особенный турнир. Раз в году все фанаты соревновательных игр собираются за просмотром “Инта”, чтобы увидеть, какая команда впишет свое имя в историю киберспорта. TI отличается тем, что его обсуждают абсолютно везде, а это значит, что и смотреть приходят не только поклонники Dota 2. Почти любой болельщик смотрел или хотя бы слышал о The International, что делает этот ивент абсолютно уникальным.

Dota 2 – классический представитель жанра MOBA-игр, и большинство игроков так или иначе знакомы с механиками игры. Для просмотра TI достаточно знания базовых основ, а полноценное понимание приходит уже в процессе. Однако, The International – это не только результаты матчей. Это переживания, взлеты и падения, разочарования и трэштолки, это настоящее киберспортивное шоу. Ты можешь болеть за кого угодно: в турнире участвуют команды из разных регионов и стран, включая наших ребят из Team Spirit .

40 миллионов долларов

История успеха The International неразрывно связана с огромным призовым фондом, который разыгрывается на этом состязании. В свое время Valve запустили систему компендиума, позволяющую игрокам вкладываться в ежегодный призовой фонд. Базовый приз составляет $1 600 000, все остальное зарабатывается с помощью системы Боевого пропуска, который приурочен к соревнованию и встроен в клиент игры. 25% от покупки каждого пропуска отправляется в копилку турнира.

Так, благодаря поддержке игроков The International превратилось в шоу, обладающим самым внушительным призовым фондом за всю историю киберспорта, который из года в год лишь растет. В 2021 денежный приз перевалил за отметку в 40 миллионов долларов, из которых 18 миллионов получит одна команда – победитель всего TI. Сумасшедшие цифры, которые все еще шокируют случайных зрителей, не разбирающихся в киберспорте. Осознание того, что любая из 18 команд может изменить свою жизнь за несколько матчей, делает этот ивент еще более привлекательным и невероятным.

Исторические моменты

Команды на TI покажут свой максимум © Valve/Dota 2 The International

Для всех профессиональных игроков в Dota 2 победа на The International станет венцом их киберспортивной карьеры. Большинство турниров в течение года проводятся с оглядкой на “Инт”, и те, кто заработал право на нем выступить, вне всяких сомнений выложатся на максимум. Именно этот факт делает TI особенно увлекательным, у игроков больше нет причин скрывать и откладывать какие-то стратегии до лучших времен, они сражаются изо всех сил и показывают все, на что способны.

Именно на The International рождаются самые эпичные хайлайты и сумасшедшие игровые моменты, которые будут вспоминать с восхищением спустя еще много лет. “$1,000,000 dream coil” и “$6,000,000 eco slam” – фразы, значение которых понимают все фанаты Dota 2. Они обозначают собой самые яркие моменты The International разных лет, которые игроки вспоминают со слезами на глазах. “Dream coil на миллион долларов” случился в матче между Alliance и Natus Vincere, когда игрок под ником s4 дважды совершил невероятный трюк и прервал телепорты врагов, что позволило его команде уничтожить базу врагов и забрать 1 миллион долларов – внушительный приз для турнира 2013 года. “$6 Million Echo Slam” произошел в 2015 году, когда игроки одной из команд в четвертой карте гранд-финала подловили врагов в логове Рошана и убили их, будучи в ситуации 2 против 4.

Такие моменты и делают TI столь невероятным. Ставки безумно высоки, нервы на пределе, а игроки выкладываются до последнего и идут на риски – все ради победы, которая может навсегда изменить их жизнь.

В этом году The International пройдет с 7 по 17 октября, присоединяйся к просмотру и болей за любимую команду! В TI примут участие и Team Spirit, приходи и болей за нашу команду!

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