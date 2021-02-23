А ты готов к возвращению самой сложной 400-метровой трассе в мире?

Соревнование, которое обеспечивает настоящий приток адреналина в кровь, заставляет сердца биться чаще, а мышцы — работать на пределе возможностей. Это гонка Red Bull 400, которая становится еще круче!

Соревнование начнется 26 апреля в Алматы (Казахстан). Напряжение и темп Red Bull 400 будут только расти, ведь в рамках соревнования пройдет 19 гонок, которые завершатся масштабным финалом чемпионата мира в Саппоро (Япония). В течение последних нескольких лет этапы гонки Red Bull 400 не раз проходили в живописном городе Саппоро. Каждая гонка становилась сенсацией — и этот год не исключение.

Забег Red Bull 400 в Японии © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Этот забег на 400 метров сложнее, чем любой другой. Бегуны со всего мира должны одолеть трассу с колоссальным подъемом в 140 метров, которая расположена на лыжном трамплине. Это невероятно напряженная гонка, которая становится серьезным испытанием даже для самых опытных спортсменов.

Однако в забеге принимают участие не только профессиональные спортсмены. Red Bull 400 объединяет участников из многих стран мира с разным уровнем подготовки и навыками, от любителей до олимпийских чемпионов. Например, в гонке принимали участие норвежский лыжник Петтер Нортуг, американский пловец Райан Лохте и многократная чемпионка мира по горному бегу из Австрии Андреа Майр.

Андреа Майр © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Это гонка для всех. За прошедшие годы в соревновании принимали участие бегуны в возрасте от 14 до 93 лет. В рамках Red Bull 400 проходят забеги на 400 метров и эстафеты, в которых часто принимают участие пожарные и спецназовцы. Red Bull 400 объединяет спортсменов разных дисциплин, опыта и возможностей, что превращает в гонку в поистине напряженное и непредсказуемое событие. Успех участника определяется его сосредоточенностью, решимостью и смелостью. А ты способен бросить вызов самому себе?

Сотни спортсменов испытали стойкость тела и духа в Red Bull 400 Парк-Сити © Benedick David/Red Bull Content Pool

В 2020 году соревнования пройдут в нескольких новых локациях. После двухлетнего перерыва Red Bull 400 возвращается в Эрзурум, Турция. Затем гонка пройдет в Сараево (Босния и Герцеговина). Уверены, что забег станет эмоциональным и запоминающимся событием для всех участников.

Следующая остановка — Стимбот, штат Колорадо, — последняя из новых локаций этого года и место проведения третьей гонки в США (первая пройдет в Коппер Пик, штат Мичиган, а вторая — в Парк-Сити, штат Юта). Забеги в США не раз становились наиболее масштабными соревнованиями сезона. Также в этом году забег пройдет и в Уистлере (Канада). В 2019 году здесь проходил финал соревнования, чемпионами которого стали Мэдисон Сэндс и Александр Рикар. Таким образом, общее число турниров в Северной Америке достигнет четырех.

Эрик Реселл и Александр Рикар сражаются за первое место в Уистлере © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

В 2020 году гонка Red Bull 400 пройдет в 10-й раз. Впервые Red Bull 400 прошел в Австралии в 2011 году. Тогда в забеге принял участие 261 бегун. Отважные спортсмены в первый раз покорили лыжный трамплин и задали пример своим последователям на следующие 10 лет. Масштабы соревнования значительно выросли: в 2019 году в гонке участвовало более 18 400 человек. По мере увеличения числа гонок длительность забегов сокращалась: каждый год устанавливались новые рекорды. Остается только догадываться, что произойдет в этом году, но одно можно сказать наверняка: гонка 2020 года будет по-настоящему масштабной.

Сьюзи Уолшем отстояла титул чемпионки в Титизее-Нойштадте © Max-Louis Köbele/Red Bull Content Pool

Тем не менее масштаб мероприятия определяется только заслугами его участников. По мере развития Red Bull 400 к забегу присоединялись известные спортсмены: рекордсмен Ахмет Арслан (Турция) с 16 победами за плечами, Томаш Челко (Словакия), Тони Палцер (Германия), Якоб Майер (Австрия), ультрамарафонец Екатерина Митяева (Россия) и бегунья в высоту Сьюзи Уолшем (Австралия). Действующим чемпионом является Лука Ковачич, который покорил сложнейший 225-метровый трамплин в Планице, Словения. В 2020 году на этом трамплине также пройдут соревнования, где храбрых спортсменов ждет боль проигрыша или триумфальная победа.

Лука Ковачич празднует победу © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

В мае Red Bull 400 вернется в Финляндию: гонка в Лахти станет первым соревнованием этого года в Европе. Вторая гонка пройдет в Чехии, а затем Red Bull 400 отправится в Италию, Польшу и Словакию. Титизее-Нойштадт (Германия) примет соревнования дважды: здесь пройдут немецкий и голландский этапы забега. В мае Red Bull 400 в четвертый раз пройдет в России, в Чайковском. В прошлом году в Пхёнчхане (Южная Корея) прошла первая гонка Red Bull 400. Забег оказался столь популярным, что мы решили повторить его в сентябре этого года.

Забег Red Bull 400 в Лахти, Финляндия © Victor Engström/Red Bull Content Pool

Red Bull 400 — это ожесточенное соревнование. Участники сражаются не на шутку. Однако это стоит того. Red Bull 400 — это еще и окрыляющая победа. Главное, что объединяет участников Red Bull 400, — это их стремление к соревнованию, потребность испытать себя и осознать предел своих возможностей. Сделай сезон 2020 года по-настоящему незабываемым. Прими участие в забеге.