Арчи Ароян прыгнул на пьедестал Red Bull Art of Motion

В этот раз соревнования прошли не на крышах зданий, а на палубах двух парусных яхт, ознаменовав новую эпоху фрирана в рамках Red Bull Art of Motion . Первыми в истории этого формата чемпионами стали Кристиан Ковалевски и Ноа Джорджина : им удалось показать себя ярче всех и завоевать свое место на пьедестале соревнования.

Ковалевски одержал победу с 413 очками, опередив британца Эда Скотта и российского участника Арчи Арояна , занявшего на пьедестале третье место. Женский этап подарил нам самую юную чемпионку соревнований, 18-летнюю Джорджину, которая оставила позади юных спортсменок Лилу Руэль из Франции и Элизу Бикли из Англии.

У Арчи это были первые соревнование за год, и он рад взойти на подиум: «Здесь, в Греции, можно придумать невероятно много комбинаций, это очень красивое место для фриранинга. Моя следующая цель – выйти на невероятный уровень и разорвать все рамки насчет того, как долго атлет может тренироваться и находиться в этом виде спорте».

Арчи Ароян, бронзовый призер Red Bull Art of Motion © Alex Grymanis

В первом ране Арчи заработал восторженные отзывы за исполнение сложных и красивых элементов, получив самую высокую сумму баллов за всю историю соревнования (433). Второй этап он также провел на высочайшем уровне, в финале уступив лидерам лишь несколько баллов.

Участники турнира Red Bull Art of Motion получают оценки по пяти критериям: артистизм, сложность, четкость, техника и исполнительское мастерство, — которые в общей сложности могут принести максимально возможные 500 баллов.

Смотри повтор трансляции Red Bull Art of Motion 2021 и далее читай подробнее о том, что происходило в порту Микролимано:

Мировой финал

Крупнейшее в мире соревнование по фрирану впервые в истории прошло на двух парусных яхтах в греческом порту Микролимано, где 18 финалистов встретились в спортивной борьбе за титул чемпиона на самом уникальном и сложном споте в их жизни.

Зрителям не терпелось посмотреть, как лучшие трейсеры мира проявят себя на столь необычной площадке, а спортсмены были заряжены на то, чтобы показать свои навыки и умения во всей красе. С самого начала было ясно, что новое место открывает потрясающие возможности для выполнения трюков, а участники будут отчаянно сражаться за каждый балл. Даже из-за одной ошибки любой спортсмен мог потерять лидирующую позицию.

Интрига нарастала с первого же этапа, когда Ноа Джорджина опередила восходящую звезду из Англии Трэвис Верки всего на один балл — 366,00 против 365,00, — завоевав одно из шести мест в финале.

Уникальное место в истории фрирана © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Никто из финалистов никогда не видел подобный спот © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Боб Риз получает массу удовольствия от нового спота © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Элиза Бикли включила стиль и заняла 3-е место в женском зачете © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Диди Алауи вышел в финал, но не смог повторить победу 2019 года © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Эд Скотт: всегда техничный, всегда претендент на подиум © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Арчи Ароян был близок к титулу чемпиона © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Всем запомнился дебют Давиде Рицци на Red Bull Art of Motion © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Format 2-е место и лучший трюк женского зачета у Лилу Руэль © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool Мимис Теодоридис стильно ворвался на домашний спот © Samo Vidic /Red Bull Content Pool

Восемнадцатилетняя дебютантка из Нидерландов запомнилась зрителям одним из самых продолжительных выступлений на соревновании и по-настоящему креативным исполнением с несколькими действительно сложными элементами. Это помогло ей не только завоевать место в финале Red Bull Art of Motion, но и взять титул чемпиона среди девушек. Компанию на пьедестале ей составили ровесницы Лилу Руэль и Элиза Бикли — теперь мы можем не сомневаться, что у женского фрирана яркое будущее.

«Это то, к чему я шла с семи лет, и теперь моя мечта осуществилась, — делится впечатлениями Джорджина. — Последние полтора года были непростыми для всех, и сейчас я счастлива снова быть в гуще событий и участвовать в оффлайн соревнованиях».

Ноа Диоргина – самый молодой победитель Red Bull Art of Motion © Samo Vidic/Red Bull Content Pool Наблюдать за выступлением Ноа было истиной радостью © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Когда двукратный чемпион из Греции Димитрис «ДК» Кирсанидис выбыл из соревнования из-за травмы, надежды местной публики возлагались на Мимиса Теодоридиса. Болельщики были в восторге от впечатляющего выступления Теодоридиса, во время которого он исполнил супер техничный корк-флип с верхней палубы первой яхты, однако он упустил свое место в финале, проиграв чемпиону Red Bull Art of Motion 2019 Диди Алауи всего один балл.

Больше всего баллов набрали Ковалевски и Ароян — 419,00 и 433,00 соответственно, — ставшие главными фаворитами финала наряду с двукратным медалистом Эдом Скоттом. Оба трейсера сделали ставку на трюки высокой сложности с идеальным исполнением, а судьи отметили их старания отличными оценками.

Перед финалами оставался один вопрос: кто сможет лучше, больше и чище, чтобы забрать первое место на пьедестале?

Смотри выступления тех, кто занял почетные места на пьедестале:

Топ-3 лучших выступлений мужского и женского зачетов

Боб Риз порадовал публику креативным подходом и сделал мощную заявку на попадание в финал, когда использовал для флипов стул на палубе, но всё же Скотту удалось выступить мощнее.

Опытный спортсмен из Англии отчаянно хотел добавить чемпионский титул к своим серебряной и бронзовой медалям с предыдущих соревнований, поэтому начал выступление с ряда впечатляющих движений на брусьях с уклоном в гимнастику, после чего совершил несколько серьезных флипов — судьи наградили его старания 405,00 баллами, снизив оценку за исполнение.

Когда Алауи сильно упал в неудачной попытке исполнить внутренний двойной сайдфлип в качестве первого трюка и не смог продолжить выступление, Скотт понял, что ему гарантировано место на пьедестале, однако титул чемпиона в мужском зачете внезапно перехватил Ковалевски.

Эд Скотт: всегда техничный, всегда претендент на подиум © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

На протяжении всей недели представитель Польши не раскрывал свои карты, мало тренировался и держал свои линии в секрете, зато выплеснул весь свой потенциал в финальном ране, показав нечто поистине удивительное. Ему удалось поднять планку сложности еще выше, в том числе с помощью каст-гейнера — одного из самых сложных трюков во фриране — с верхней палубы. Его выступление было уникальным от начала и до конца, а судьи оценили его в 413,00 баллов.

Кристиан Ковалевски празднует свою большую победу © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool Это был самый крутой спот в истории Red Bull Art of Motion Krystian Kowalewski

Дальше подошла очередь Арчи — он технично, точно и ярко исполнил все задуманные трюки с потрясающим флоу, однако этого не хватило, чтобы догнать Ковалевски. В результате польский трейсер завоевал свое первое чемпионство Red Bull Art of Motion в выступлении, которое запомнится нам надолго. Более того, за невероятное исполнение каст-гейнера он был удостоен награды за лучший трюк.

«Когда я узнал, что спот будет на парусных яхтах, я опасался того, что они будут качаться на волнах во время выступления, но все было на высшем уровне — это был самый крутой спот в истории Red Bull Art of Motion. Я безумно счастлив», — сказал Ковалевски.

Подобный уровень соревнований дает мощный толчок развитию фрирана. С нетерпением ждем, что будет на Red Bull Art of Motion в следующем году.

Победители на подиуме мужского зачета © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Победительницы женского зачета © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

01 Red Bull Art of Motion 2021: мужской зачет

Кристиан Ковалевски (Польша) — 413,00 баллов Эд Скотт (Великобритания) — 405,00 баллов Арчи Ароян (Россия) — 403,00 балла

Лучший трюк у мужчин: Кристиан Ковалевски — каст-гейнер

02 Red Bull Art of Motion 2021: женский зачет

Ноа Джорджина (Нидерланды) — 366,00 баллов Лилу Руэль (Франция) — 364,00 балла Элиза Бикли (Великобритания) — 319,00 баллов

Лучший трюк у девушек: Лилу Руэль — дабл корк

Скачивай бесплатное приложение Red Bull TV , там ты сможешь смотреть трансляции соревнований, фильмы и сериалы по фрирану и другим интересным тебе дисциплинам.