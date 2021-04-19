Новый вызов Red Bull Art of Motion: фриран на борту парусных яхт

Red Bull Art of Motion и Греция — отличное сочетание. После 7 успешных соревнований на острове Санторини главный фриран-конкурс вновь пройдет в Греции. В 2021 году спортсмены соберутся в новом, необычном месте — порту Микролимано в Пирее.

Принять участие в отборочном онлайн-этапе могут спортсмены со всего мира, чтобы побороться за поездку к теплым водам Микролимано 10 июля 2021 года и бросить вызов лучшим атлетам мира. Хочешь испытать свои силы? Готовься записывать видеозаявку.

Готовься к эпичному фриран-ивенту

Микролимано — один из главных портов древнего региона Аттика с кристально чистыми водами. Порт окружает напоминающий амфитеатр район Кастела. Микролимано — отличное место, чтобы принять лучших в мире фриран-атлетов. Восемнадцать спортсменов в финале сразятся на абсолютно уникальном споте, расположенном в море на палубах двух прекрасных парусных яхт. Это первое место подобного рода в истории Red Bull Art of Motion. Зрелищность гарантирована!

Ничего необычного: фриран на паруснике 01 / 10

Как принять участие в Red Bull Art of Motion 2021

Есть два варианта участия. Первый — с помощью отборочного онлайн-этапа . Тебе потребуется загрузить видео продолжительностью 90 секунд, в котором будут продемонстрированы твои навыки фрирана. Если жюри понравится, то доставай свои чемоданы — мы возместим все расходы. Полный перечень требований, предъявляемых к видео, и критериев отбора приведен на страничке проекта .

Второй вариант — попытать счастья на очном отборочном этапе, который пройдет 7 июля на Alexandra Square в городе Пирей, Греция. Участие в нем открыто для всех. После прохождения фазы А очного отборочного этапа спортсмены сразятся в фазе Б, которая пройдет на том же месте чуть позже. Три победителя второй фазы выйдут в финал Red Bull Art of Motion.

Таким образом, 10 июля за корону Red Bull Art of Motion 2021 сразятся 18 спортсменов со всего мира: 3 финалиста Red Bull Art of Motion 2019, двенадцать спортсменов, отобранных в онлайн-этапе (6 мужчин и 6 женщин), а также 3 фриран-атлета, которые прошли очные отборочные испытания. Наблюдать за всем этим безумием можно будет с помощью прямой трансляции на Red Bull TV с комментариями на русском языке!

Даты Red Bull Art of Motion 2021, которые нужно запомнить: