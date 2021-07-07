Red Bull Art of Motion — чемпионат мира по паркуру и фрирану, зародившийся в Вене в 2007 году. Впервые за всю историю соревнование пройдет на воде, в порту Микролимано в Греции. В качестве площадки были выбраны две огромные средиземноморские парусные яхты, которые дадут каждому участнику соревнования показать максимум своих возможностей в аутентичной атмосфере.
Чтобы попасть в финал чемпионата, необходимо было пройти онлайн-квалификацию: снять видео и загрузить его в интернет. По ее итогам были определены 12 трейсеров-финалистов. Также в финал без отборочного этапа попали три победителя мужского зачета Red Bull Art of Motion 2019, который проходил в Италии.
Для тех, у кого не получилось пройти онлайн, остается последний шанс попробовать квалифицироваться «на месте» 7-го июля, где определят оставшихся 3 атлетов для участия.
Думаю, Art of Motion – самое сложное из всего, что я делаю во фриране
В финале соревнования встретятся 18 сильнейших трейсеров со всего мира
Список имен внушительный и довольно разношерстный. Среди них можно заметить и хорошо известных паркур-атлетов, и абсолютно новые лица. Подробно рассказываем про основных претендентов на победу в этом году, чтобы тебе было интереснее смотреть трансляцию 🔥
Диди Алауи, чья жизнь изменилась благодаря Red Bull Art of Motion
Подобную историю, как у Диди, можно увидеть разве только в кино. Будучи ребенком из многодетной семьи в Марокко, ему удалось получить рабочую визу в Данию, куда он отправился работать тренером по паркуру в школу развития талантов – Оллерап. На Red Bull Art of Motion 2019 он немало рисковал, но это позволило ему занять первую ступень пьедестала, а также взять best trick номинацию. Сейчас Диди живет в Лос-Анджелесе и работает с командой Tempest Freerunning. Вот кто действительно знает, что границ не существует.
Победное выступление в мужском зачете на Red Bull Art of Motion 2019
Лилу Руэль, одна из главных претенденток на победу в женском зачете
Благодаря искусству преодоления препятствий Лилу стала популярной в 11 лет. Сейчас ей 18 и она родом из Франции, где паркур зарождался. В ее распоряжении потрясающий арсенал трюков, прыжков и «переходов», которые она не боится приземлять на твердую землю с высоты. Также использует много элементов трикинга. Стоит отметить, что Лилу одна из первых в мире девочек, включившая в свою программу double cork. За ней будет интересно наблюдать в ходе соревнования, т.к. она объективно является одной из главных претенденток на победу в женском зачете Red Bull Art of Motion 2021.
Димитрис «ДК» Кирсанидис – за кого будут болеть зрители на площадке
ДК родом из Салоников, а это значит, что Red Bull Art of Motion 2021 для него является «домашним» контестом. Димитрис — очень опытный трейсер, как с точки зрения тренировок, так и участия в Red Bull Art of Motion. На его счету победы в 2014 и 2015, а еще третьи места в 2017 и 2019. Согласись, звучит серьезно. Он один из претендентов на золото в этом году, ведь, как мы знаем, дома и стены помогают.
Фриран по домашним спотам в Салониках с Димитрисом Кирсанидисом
Арчи Ароян – за кого будем болеть мы
Фанат японской культуры и игрушек кендама, Арчи вдохновляется трикингом и повышает сложность своего передвижения за его счет. Женя – первый русский спортсмен, который набрал больше 400 балов на Red Bull Art of Motion 2019. В этом году атлетам с мировыми именами придется непросто, поскольку Женя настроен на победу. Желаем ему удачи и будем следить за его выступлением 10 июля в 17:30 по Мск в прямом эфире на Red Bull TV.
Ноа Джиржина Мэн, из танцев в паркур
16-летняя девочка, спонсируемая Jump Freerun. Лучше о ней скажут 1-е место на чемпионате IFKF Speed Championship и 2-е место среди женщин на соревнованиях NAPC 7 Skills Competition и Airwipp 2018 Freestyle Competition. Ноа начинала танцевать, а потом бросила все, когда узнала о паркуре. Сейчас живет в строгом графике ежедневных тренировок с тренером в зале Jump Freerun в Голландии. Ставит перед собой цели продолжать вдохновлять других своим стилем перемещения и побеждать на крупнейших соревнованиях мира. Ноа точно сможет составить достойную конкуренцию Лилу Руэль в эту субботу.
Кристиан Ковалевски – трейсер с грацией кошки
Кристиан родом из Польши, является известным в международном паркур-сообществе атлетом семьи Red Bull. Одна из его сильных сторон — прыжки на турниковых конструкциях. Особое внимание уделяет босым тренировкам, которые нацелены на отработку мягких и четких приземлений на разные по твердости поверхности. Силен во фристайле, занял первое место на этапе FISE во Франции. Кристиан уже принимал участие в Red Bull Art Of Motion, однако победителем еще не становился. Посмотрим, что он покажет судьям в этом году.
Фриран в диких условиях
Ханахо Ямамото – представительница старой школы
Истинная последовательница учения Давида Беля. Одна из самых возрастных участников Red Bull Art of Motion 2021. Финал в Греции у нее не первый, поскольку у нее есть опыт участия в чемпионате, который проходил в Йокогаме в далеком 2011 году. В данный момент работает тренером паркура в Японии.
Элис Торхал – паркур-кид из Швеции
Элис из того самого поколения атлетов, кто начал заниматься в совсем юном возрасте. В свои 13 лет он покорил интернет своим мастерством. Сейчас ему только 17, а он уже готов показать атлетам со всего мира, на что способен. Его выделяют особо сложные трюки на турниках, а также использование двойных сальто в своих соревновательных программах. Когда Элис только начинал, отец возил его в соседние города на тренировки, поскольку в их родном Йёнчёпинге не было паркур-залов. Через какое-то время у Элиса появился свой зал, который для него открыл отец.
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Red Bull Art of Motion 2021 покажет сильнейших атлетов на максимально красивой и необычной площадке. Скачивай бесплатное приложение Red Bull TV и смотри контест в прямом эфире 10 июля в 17:30 с комментариями на русском от Глеба Болелова и Влада Еровикова.
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