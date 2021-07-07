Подобную историю, как у Диди, можно увидеть разве только в кино. Будучи ребенком из многодетной семьи в Марокко, ему удалось получить рабочую визу в Данию, куда он отправился работать тренером по паркуру в школу развития талантов – Оллерап. На

он немало рисковал, но это позволило ему занять первую ступень пьедестала, а также взять best trick номинацию. Сейчас Диди живет в Лос-Анджелесе и работает с командой Tempest Freerunning. Вот кто действительно знает, что границ не существует.