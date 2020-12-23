Пыль, песок и азарт: мечты гонщиков всего мира сбудутся на ралли Дакар-2021

Самые отчаянные гонщики по бездорожью пакуют чемоданы, чтобы вновь отправиться в Саудовскую Аравию и помериться силами со своими соперниками на ралли «Дакар-2021». После фантастического сезона прошлого года все внимание вновь приковано к этим соревнования, которые считаются самым жестким тестом на выносливость в мире автоспорта.

Карлос Сайнс возвращается в пустыню © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Участники «Дакара» будут яростно сражаться за победу, и для этого им придется преодолеть полную опасностей песчаную петлю длиной 7646 км. Старт гонки назначен на 2 января.

Действующий чемпион мира Карлос Сайнс (Испания) снова сядет за руль своего MINI JCW Buggy, чтобы завоевать звание четырехкратного победителя ралли «Дакар» и пополнить свою коллекцию высших наград в Чемпионате мира по ралли.

Карлос Сайнс © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Вести свой MINI JCW Buggy к победе будет еще один прославленный гонщик – тринадцатикратный победитель ралли «Дакар» Стефан Петерансель (Франция).

На Дакаре ты ничего не получишь бесплатно Carlos Sainz Rally Raid Car

Трёхкратный чемпион Нассер Аль-Аттия © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Сразу три спортсмена стартуют на новом пикапе Toyota Hilux – это Нассер Аль-Аттия (Катар), Жиниэль де Вильерс (Южная Африка) и Якуб Пшегонски (Польша). Победители прошлых сезонов гонки «Дакар» Аль-Аттия и де Вильерс будут бороться за то, чтобы Hilux вновь оказался на верхних ступенях пьедестала почета.

Трехкратный победитель ралли «Дакар» Аль-Аттия сегодня находится на пике спортивной формы, что доказывают его убедительные победы в обеих гонках Hail Baja, которые он одержал в этом месяце.

13-кратный чемпион Стефан Петерансель © Dom Daher/Red Bull Content Pool

Уже в пятый раз покорять трассу «Дакара» выйдет девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб (Франция). Француз впервые сядет за руль автомобиля Prodrive BRX класса T1 с битурбомотором объемом 3,5 л.

Претендовать на победу в классе автомобилей будет и пятикратный победитель мотозачета ралли «Дакар» Сириль Депре. Вместе с Депре в автомобиль Peugeot 3008 DKR сядет авантюрист Майк Хорн (Швейцария).

Тоби Прайс, Сэм Сандерленд и Маттиас Уолкнер © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Их раллийный болид будет оборудован датчиками, которые позволят собрать данные для их прорывного и амбициозного проекта: в 2023 году дуэт собирается покорить ралли «Дакар» на водородном автомобиле GEN-Z.

Для команды Red Bull KTM Factory Racing это были долгие двенадцать месяцев с того момента, как завершилась ее 18-летняя серия побед в ралли-марафоне «Дакар». Члены команды вновь возвращаются в Саудовскую Аравию, и все они полны решимости вновь оказаться на верхней ступени пьедестала почета.

Лайя Санс в деле © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

В этой гонке мечтает победить каждый Toby Price Rally Raid Bike

В седло вернутся три победителя прошлых сезонов гонки: Тоби Прайс (Австралия), Сэм Сандерленд (Великобритания) и Маттиас Уолкнер (Австрия). Молодой гонщик Даниэль Сандерс (Австралия) впервые выступит за команду KTM Factory Racing Junior Rally Program. Победитель гонки 6 Days Enduro намерен попробовать свои силы в ралли-рейде.

Даниэль Сандерс © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Отчаянно бороться за победу в мотогонке будут Си-Эс Сантош (Индия) и испанская мотогонщица Лайя Санс. Для Камиля Шапелье (Франция) и Мохаммеда Джаффара (Кувейт) выступление на ралли «Дакар» за команду KTM будет дебютным.

В прошлом сезоне ралли «Дакар» соревнования в классе Side by side (SxS) вызвали настоящий ажиотаж и стали очень зрелищным и волнительным событием – не последнюю роль в этом сыграло выступление команды Red Bull Off-Road Junior Team.

18-летний Сет Куинтеро © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Победитель ралли «Дакар-2020» Митч Гатри-младший (США) снова выходит на трассу, и компанию ему составит 18-летний дебютант гонок Сет Куинтеро (США).

Куинтеро – многократный победитель серии Best in the Desert, которая проводится на его родине, в США. Он станет самым молодым участником предстоящего ралли-рейда «Дакар». В составе команды Red Bull Off-Road Junior Team в гонке 2021 года будет также выступать Кристина Гутьеррес (Испания) – для нее это будет уже пятая гонка серии.

Red Bull Off-Road Junior Team в работе © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

В гонке SxS претендовать на лидерство будет победитель кольцевого турингового первенства STCC Маттиас Экстрем (Швеция). И сегодня спортсмен усиленно готовится к своему первому ралли-рейду по Саудовской Аравии. В этой категории выступит также бывший чемпион ралли «Дакар» в классе SxS Франсиско «Чалеко» Лопес (Чили).

С 2000 года во всех гонках «Дакар» в классе грузовиков, за исключением четырех, побеждала команда «КАМАЗ-мастер». Русские спортсмены не намерены сдавать позиции и полны решимости продолжить свою серию побед.

Тоби Прайс на высоте © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

В Саудовскую Аравию прибудет элитный отряд из четырех выдающихся гонщиков, которые одержали три победы в ралли-рейде и 31 раз поднимались на пьедестал почета. В состав русской четверки войдут: Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.

На пути к победе экипажу команды «КАМАЗ-мастер» предстоит обойти нового сильного соперника – трехкратного победителя «Дакара» в зачете квадроциклов Игнасио Касале (Чили), который вновь выступит в категории грузовиков.

Тоби Прайс © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

В 2021 году впервые в истории «Дакара» в день открытия состоится пролог гонки для формирования стартовой решетки первого этапа. Пролог пройдет в Джидде 2 января, и уже на следующий день все участники «Дакара» отправятся на маршрут, который включает в себя 4767 км спецучастков, где участники будут соревноваться друг с другом.