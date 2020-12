Пыль, песок и азарт: мечты гонщиков всего мира сбудутся на ралли Дакар-2021

В прошлом сезоне ралли «Дакар» соревнования в классе Side by side (SxS) вызвали настоящий ажиотаж и стали очень зрелищным и волнительным событием – не последнюю роль в этом сыграло выступление команды Red Bull Off-Road Junior Team.

В прошлом сезоне ралли «Дакар» соревнования в классе Side by side (SxS) вызвали настоящий ажиотаж и стали очень зрелищным и волнительным событием – не последнюю роль в этом сыграло выступление команды Red Bull Off-Road Junior Team.

В прошлом сезоне ралли «Дакар» соревнования в классе Side by side (SxS) вызвали настоящий ажиотаж и стали очень зрелищным и волнительным событием – не последнюю роль в этом сыграло выступление команды Red Bull Off-Road Junior Team.