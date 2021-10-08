Желание сделать мир вокруг себя лучше с каждым годом становится более выраженным в сознании людей, и хотя сейчас уже многие пришли к тому, чтобы сортировать мусор и использовать в быту меньше воды, среди нас всё ещё мало людей, готовых предлагать смелые инновационные решения.

Согласно исследованиям, молодежь готова перейти от размышлений к действиям и уже знает современные технологии как свои пять пальцев. По данным исследования Statista, только в США 50% взрослого населения считает, что новые технологии способны решить проблемы глобального потепления – довольно многообещающая тенденция.

Первым шагом к тому, чтобы от благих намерений перейти к позитивным изменениям, является формирование самой идеи. Как найти хорошую идею? Что ж, самый эффективный способ – думать о том, что волнует тебя лично прямо сейчас.

В ООН существует список из 17 целей в области устойчивого развития, к достижению которых призываются все страны мира для увеличения благосостояния человечества. Благодаря развитию современных технологий многие решения находятся быстрее и проще. Чтобы подстегнуть креативность студентов-новаторов, проект Red Bull Basement призывает рассмотреть восемь из этих целей и попробовать придумать свою идею по улучшению жизни вокруг себя с помощью современных технологий.

Тело и разум

Если мы не будем заботиться о себе и друг о друге, мы не сможем вместе преодолевать назревающие в мире проблемы. Поэтому людям будут полезны приложения или инновации, которые смогут привить им стремление к душевному и физическому здоровью. Есть идеи на этот счет?

Карьера

Карьерные возможности могут изменить жизнь к лучшему. По данным ООН, несмотря на скорый выход из кризиса, многие страны едва ли смогут вернуть экономику на уровень до пандемии в течение следующей пары лет. Решения в этой категории могут оказаться как нельзя кстати. Например, это могут быть инструменты для поиска работы и собеседований, стратегии для самореализации в профессиональной сфере и многое другое.

Чистота воды

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2025 году половина населения земли будет жить в регионах, где не хватает чистой воды. На Red Bull Basement 2020 было представлено две идеи от британской и канадской команд, которые демонстрируют многообразный потенциал этой категории: стиральная машина с экономией воды от команды Lava Aqua X и интерактивная приключенческая игра с водной тематикой от команды TO Play.

Британская команда Lava Aqua X стала победителем Red Bull Basement 2020 © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Борьба с изменением климата

Опрос среди студентов вузов показал, что 90% молодежи обеспокоены последствиями климатических изменений. Молодые люди всех возрастов не боятся говорить о проблеме и требовать того, чтобы их услышали. Возможных решений может быть так же много, как и проблем – от стратегий по борьбе с климатическими изменениями до методик по устранению последствий.

Образование

Цель по устойчивому развитию, посвященная образованию, становится еще более важной на фоне того, что, по данным ООН, из-за сложившейся в мире ситуации два десятилетия достижений в образовательной сфере менее чем за два года были сведены на нет.

Команды Red Bull Basement прошлых лет, UniThink из Пакистана и Culture Capture из Кении, предложили для развития образования такие решения, как приложение для исследователей и цифровой музей , где коллекционируется наследие исчезающих культур.

Кенийская команда Culture Capture выиграла награду Community Award © Eric Kariuki/Red Bull Content Pool

Расширение прав и возможностей

Города и страны по всему миру становятся сильнее за счет всеобщего развития, а потрясающие инновации нередко придумывают простые люди. Твои идеи по использованию технологий для совместной работы и создания равных возможностей лидерства могут принести пользу не только в локальных, но и в глобальных масштабах.

Источники энергии

Чтобы сделать мир лучше, нам не обойтись без надежных и экологически чистых источников энергии. Например, участники Red Bull Basement предлагали решения, позволяющие заряжать устройства простым движением руки (команда Charging Revolution из Словакии) и преобразовывать звуковые волны в электричество (команда Hummingbird из Японии).

Команда Hummingbird предложила получать электричество из звуковых волн © Gaku Miwa/Red Bull Content Pool

Умные города

К концу этого столетия более 80% населения планеты будут жить в городах. Это открывает огромные возможности для развития технологических решений, способных сделать наши города более доступными для всех, безопасными и экологичными.

Прием заявок для участия в Red Bull Basement 2021 открыт, и студенты со всего мира активно работают над концепциями революционных технологических решений. Задачи, которые они ставят перед собой, показывают, что именно их беспокоит в современном мире и каким они хотят видеть свое будущее.

Если ты студент и эта статья натолкнула тебя на хорошую мысль об изменении своего окружения к лучшему, переходи на сайт redbullbasement.com и принимай участие в проекте. Авторы лучшей идеи смогут усовершенствовать её с помощью менторов в области технологий и инноваций и отправятся на Мировой финал в Стамбул, где представят свою идею международному жюри и другим студентам-новатором со всего мира.